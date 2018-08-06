Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Иране арестован замглавы Центробанка
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Августа 2018 в 15:36:54
Заместитель главы Центробанка Ирана по делам торговли иностранной валютой Ахмад Арагчи заключен под стражу по обвинению в спекуляциях на валютном рынке, сообщил официальный представитель судебной власти республики Голям Хосейн Мохсени Эжжеи.

По информации Agence France-Presse, помимо Арагчи, которого глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати уже освободил от занимаемой должности, по этому же обвинению арестованы еще четыре человека.

По данным агентства Thomson Reuters, по состоянию на пятницу, 3 августа, один доллар США официально можно было приобрести за 44 тыс. 110 иранских риалов, сообщает ЦБ России.

При этом на черном рынке за доллар США в последние дни предлагали рекордные 120 тыс. иранских риалов, против 65 тыс. риалов в конце мая, передает ТАСС.

Стремительный рост курса доллара по отношению к иранской валюте спровоцировал в ИРИ скачок инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо, после чего в стране начались антиправительственные протесты.

https://vz.ru/news/2018/8/5/935764.html
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь