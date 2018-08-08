Дело о хищениях в ЕНПФ: В фонде рассказали, как возмещается ущерб.

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Гоги80 08 Августа 2018 в 09:33:02
«Всем фигурантам дела приговором суда было предоставлено право в трехмесячный срок осуществить добровольное погашение. Решение суда вступило в законную силу 22 июня 2018 года. Поэтому до 22 сентября 2018 года у них есть право осуществить такое погашение. В настоящее время господин Кенжебаев изъявил желание произвести погашение», - сказал директор юридического департамента ЕНПФ Назым Бактыбаев.
Он отметил, что ввиду того, что все счета Кенжебаева арестованы - соответствующее постановление суда вступило в силу 4 августа.
«По состоянию на 6 августа постановление поступило на исполнение только в один банк - Азия Кредит банк. Банк обрабатывает постановление. До конца августа аналогичные постановления поступят и в другие банки, в которых у Кенжебаева имеются расчетные счета, на которых имеются деньги», - подчеркнул он.
В ЕНПФ отметили, что пока никаких денег от Кенжебаева не поступало. При этом в ЕНПФ надеются, что деньги все же поступят.
Кроме экс-главы ЕНПФ Руслана Ерденаева (осужден на 12 лет тюрьмы) по делу о хищениях средств фонда на сумму 5 млрд тенге проходили его заместитель Дабыр Медетбеков (11 лет лишения свободы), экс-начальник управления департамента рисков ЕНПФ Муса Бахтов (7 лет лишения свободы), учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев (8 лет заключения), экс-директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин (7 лет колонии).
Источник: ИА "Казинформ"
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Кто поделится инфой?
Хочу получать отчёт по пенсионке онлайн.
Кто знает процедуру и где в Шымкенте эти "закрома" родины находятся?
Онлайн - не знаю, а в пенсионном фонде можно попросить - дадут
Цитата: Софруджу от 08.08.2018 09:55:26
DNK 08.08.2018 в 09:42:34 # 688743
Онлайн - не знаю, а в пенсионном фонде можно попросить - дадут
DNK 08.08.2018 в 09:42:34 # 688743
Онлайн - не знаю, а в пенсионном фонде можно попросить - дадут
Бродить лишний раз туда нет желания.
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