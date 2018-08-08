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Закона.Нет
«Посадили в тюрьму как шпиона»
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Гость 08 Августа 2018 в 09:33:52
Турду Омуралиеву 80 лет. Его родители бежали в Китай в 1916 году, а 45 лет назад он сбежал из Китая в Кыргызстан, здесь его посадили в тюрьму как шпиона.
Комментарии,
по рейтингу
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Софруджу
08.08.2018 в 09:54:17
# 688747
Интересно, кто и когда научил деда читать на кириллице?
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