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«Посадили в тюрьму как шпиона»
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Гость 08 Августа 2018 в 09:33:52
Турду Омуралиеву 80 лет. Его родители бежали в Китай в 1916 году, а 45 лет назад он сбежал из Китая в Кыргызстан, здесь его посадили в тюрьму как шпиона.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 08.08.2018 в 09:54:17   # 688747
Интересно, кто и когда научил деда читать на кириллице?
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