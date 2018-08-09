Кортеж без номеров по Аль-Фараби: авто отправили на штрафстоянку

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danilov 09 Августа 2018 в 15:09:14
Сообщается, что в отношении водителей 1997 и 1999 годов рождения составлены административные протоколы за нарушение ПДД. Нарушения правил дорожного движения были замечены оператором ЦОУ.
"Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа. Оператор ЦОУ мониторила дорожное движение транспорта и заметила это вопиющее нарушение, сигнализировала об этом. Наряд настиг кортеж на ВОАД. В итоге были приняты меры в отношении 4 авто, 2 машины скрылись. Сейчас и они установлены.
На водителя Audi составлено 4 адмпротокола по части 10 статьи 590 "Управление без госномера повторно в течение года", по части 2 статьи 595 "Движение задним ходом", по части 1 статьи 595 "Маневрирование" и по части 2 статьи 603 "Установка проблесковых маячков". На водителя Range Rover составлено 3 протокола. По части 2 статьи 595 "Движение задним ходом", по части 1 статьи 590 "Управление транспортным средством без государственного регистрационного знака" и по части 1 статьи 593 часть "Перевозка пассажиров вне салона". Обе машины водворены на штрафстоянку", - сообщил начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураткалиев.
Сообщается, что ранее на водителей первых четырех машин - участников этого же кортежа - тоже были составлены адмпротоколы. Автомобили были водворены на штрафстоянку.
Напомним, на проспекте Аль-Фараби в Алматы засняли кортеж из легковых автомобилей и внедорожников. Видео в соцсети выложил блогер. На пути автора ролика оказался кортеж из нескольких тонированных машин без госномеров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kortej-nomerov-al-farabi-avto-otpravili-shtrafstoyanku-351122/
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 09.08.2018 в 15:28:23 # 688980
GogaAshkenaz 09.08.2018 в 15:28:44 # 688981
alpha_portal 10.08.2018 в 00:19:50 # 689032
Копии протоколов и постановлений в студию.
Составить протокол это ничего не стоит. Пусть покажут решение по протоколам.
Я более чем уверен, чтт они отмазались.
Ну нет ни капли у меня веры в полицию...