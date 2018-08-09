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Закона.Нет
Кортеж без номеров по Аль-Фараби: авто отправили на штрафстоянку
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danilov 09 Августа 2018 в 15:09:14
В Алматы установлены все участники тонированного кортежа без номеров, ехавшего по проспекту Аль-Фараби, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что в отношении водителей 1997 и 1999 годов рождения составлены административные протоколы за нарушение ПДД. Нарушения правил дорожного движения были замечены оператором ЦОУ.

"Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа. Оператор ЦОУ мониторила дорожное движение транспорта и заметила это вопиющее нарушение, сигнализировала об этом. Наряд настиг кортеж на ВОАД. В итоге были приняты меры в отношении 4 авто, 2 машины скрылись. Сейчас и они установлены.

На водителя Audi составлено 4 адмпротокола по части 10 статьи 590 "Управление без госномера повторно в течение года", по части 2 статьи 595 "Движение задним ходом", по части 1 статьи 595 "Маневрирование" и по части 2 статьи 603 "Установка проблесковых маячков". На водителя Range Rover составлено 3 протокола. По части 2 статьи 595 "Движение задним ходом", по части 1 статьи 590 "Управление транспортным средством без государственного регистрационного знака" и по части 1 статьи 593 часть "Перевозка пассажиров вне салона". Обе машины водворены на штрафстоянку", - сообщил начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураткалиев.

Сообщается, что ранее на водителей первых четырех машин - участников этого же кортежа - тоже были составлены адмпротоколы. Автомобили были водворены на штрафстоянку.

Напомним, на проспекте Аль-Фараби в Алматы засняли кортеж из легковых автомобилей и внедорожников. Видео в соцсети выложил блогер. На пути автора ролика оказался кортеж из нескольких тонированных машин без госномеров.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kortej-nomerov-al-farabi-avto-otpravili-shtrafstoyanku-351122/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 09.08.2018 в 15:23:30   # 688979
Норм
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  GogaAshkenaz 09.08.2018 в 15:28:23   # 688980
зачем так жестоко... ай-яй-яй бедные молодые люди...
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  GogaAshkenaz 09.08.2018 в 15:28:44   # 688981
фамилии в студию!
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  Абориген 09.08.2018 в 16:06:06   # 688988
Браво!
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  Joykin 09.08.2018 в 17:27:10   # 688991
Да пиздешь.
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  Forte19 10.08.2018 в 00:07:37   # 689030
Пишут что оператор мониторила и заметила этот беспредел и сообщила. Кому это она сообщила, если бы не видео, то они так и катались бы дальше безнаказанно,автор ролика молодец, хоть так через общественный показ, наказали хулиганов.
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  alpha_portal 10.08.2018 в 00:19:50   # 689032
Не верю!
Копии протоколов и постановлений в студию.
Составить протокол это ничего не стоит. Пусть покажут решение по протоколам.
Я более чем уверен, чтт они отмазались.
Ну нет ни капли у меня веры в полицию...
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