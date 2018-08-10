На Узбекско-Казахстанской границе задержана женщина с крупной суммой денег

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едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:10:58
https://vesti.uz/kazashka-popalas-na-uzbekskoj-granitse-s-173-000
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Руслан001 от 10.08.2018 09:44:02
Что, первый раз замужем что ли?))) Забыла что в Казахстане надо делиться или хотя бы "Благодарить", тогда бы и прошла границу без проблем.
Что, первый раз замужем что ли?))) Забыла что в Казахстане надо делиться или хотя бы "Благодарить", тогда бы и прошла границу без проблем.
причем тут Казахстан, если узбекистанские задержали, казахстанским пофигу даже досмотр неделают, они доверяют нашим согражданам!
При таком бабле могла бы и зелёный коридор себе организовать.