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На Узбекско-Казахстанской границе задержана женщина с крупной суммой денег
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едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:10:58
31 июля на международном пункте пропуска «Гишт-куприк» была остановлена гражданка Казахстана, сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана. В ее сумке при досмотре нашли 6 млн. 646 тыс. российских рублей и 23 млн. 304 тыс. казахских тенге (всего примерно на 173 тыс. долларов США). Эти деньги нарушительница хотела тайно вывезти из Узбекистана.



https://vesti.uz/kazashka-popalas-na-uzbekskoj-granitse-s-173-000
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  Руслан001 10.08.2018 в 09:44:02   # 689057
Что, первый раз замужем что ли?))) Забыла что в Казахстане надо делиться или хотя бы "Благодарить", тогда бы и прошла границу без проблем.
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  гримм 10.08.2018 в 10:15:25   # 689065
Цитата: Руслан001 от 10.08.2018 09:44:02
Что, первый раз замужем что ли?))) Забыла что в Казахстане надо делиться или хотя бы "Благодарить", тогда бы и прошла границу без проблем.

причем тут Казахстан, если узбекистанские задержали, казахстанским пофигу даже досмотр неделают, они доверяют нашим согражданам!
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  DNK 10.08.2018 в 10:32:50   # 689068
Жадность и погубила
При таком бабле могла бы и зелёный коридор себе организовать.
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