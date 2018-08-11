На Константина Горожанкина завели дело после скандального высказывания

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danilov 11 Августа 2018 в 20:19:15
По информации Кочетова, МИК РК после прочтения высказывания Константина Горожанкина обратилось в МВД. Это произошло 8 августа.
В ДВД Алматы начали расследование по ч.1 ст.174 УК РК (возбуждение розни).
Председатель АО «Казконтент» отметил, что Горожанкин стал независимым членом совета директоров благодаря своему авторитету в казахстанском интернет-сообществе. У него была хорошая репутация.
Как написал Евгений Кочетов, независимые члены организации работают на общественных началах, деньги за это не получают и не зачисляются в штат.
«За время работы претензий к качеству его работы не возникало. Однако его последние высказывания не совместимы с работой в АО «Qazcontent», - считает руководитель организации.
В результате чего Горожанкина исключили из состава совета, он больше не независимый директор акционерного общества.
Высказывание экс-члена СД, вызвавшее возмущение среди казахстанцев, появилось в соцсетях 6 августа.
Он решил выразить свою точку зрения после комментария одного из пользователей под постом о завершении расследования по известному всему Казахстану делу о сексуальном насилии над малолетним ребенком в Туркестанской области.
На вопрос юзера о причинах столь высокого уровня гомосексуализма среди местных молодых людей, Константин Горожанкин написал дословно следующее: "Это гены. В записках путешественников в Казахстане XIX века часто упоминались скотоложство и гомосексуализм среди местного населения".
После этого волна негодования прокатилась среди казахстанской общественности. Многие требовали от него извинений и настаивали об исключении из состава директоров «Казконтента».
Спустя 3 дня Горожанкин извинился в Facebook.
«Приношу свои извинения всем тем, кого моя фраза обидела, тем более тем, кто увидел ее уже в интерпретации (осознаю, какие чувства вы могли испытать, мне горько от этого осознания). Поверьте, никогда не было такой цели и мыслей обидеть кого-либо, тем более по национальности. Мне крайне неприятно, что такая ситуация возникла», - написал он.
https://www.nur.kz/1746790-na-konstantina-gorozankina-zaveli-delo-posle-skandalnogo-vyskazyvania.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
...
Накануне Горожанкин извинился за свое высказывание. Он пояснил, что, будучи русским по национальности, но гражданином Казахстана, живет в этой стране в пятом поколении, пишет книгу об истории Востока и не хотел никого обидеть. Горожанкин подчеркнул, что ссылался на свидетельства, относящиеся к XIX веку, при этом ни слова не говорил о национальностях, а «имел в виду именно среду и общество». Реинтерпретация его высказывания в националистическом ключе принадлежит пользователю Facebook Серикжану Мамбеталину, который спровоцировал скандал и обвинения в разжигании национальной ненависти. Статья 174 («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
http://www.fergananews.com/news/31909
Накануне Горожанкин извинился за свое высказывание. Он пояснил, что, будучи русским по национальности, но гражданином Казахстана, живет в этой стране в пятом поколении, пишет книгу об истории Востока и не хотел никого обидеть. Горожанкин подчеркнул, что ссылался на свидетельства, относящиеся к XIX веку, при этом ни слова не говорил о национальностях, а «имел в виду именно среду и общество». Реинтерпретация его высказывания в националистическом ключе принадлежит пользователю Facebook Серикжану Мамбеталину, который спровоцировал скандал и обвинения в разжигании национальной ненависти. Статья 174 («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
http://www.fergananews.com/news/31909
Противоестественные пороки в крестьянской среде (вторая половина XIX - начало XX века) http://e-notabene.ru/lr/article_17918.html
Безгин Владимир Борисович
доктор исторических наук
профессор, кафедра истории и философии, Тамбовский государственный технический университет
Аннотация.
На основе архивных материалов изучены факты половых инверсий (кровосмешение, содомия, скотоложство) в российской деревне второй половины XIX – начала XX в. По действовавшему уголовному законодательству они являлись преступлениями против общественной нравственности, а сельские жители воспринимали их как действия порочные и противоречащие человеческой природе. В работе дан анализ судебных дел, связанных с половыми действиями криминального характера, фигурантами которых являлись крестьяне. Установлена степень распространения этих преступлений в сельской среде, выяснена реакция деревенских жителей на случаи сексуальных извращений, изучена судебная практика по делам такого рода. Методология исследования основана на междисциплинарном подходе, давшим возможность изучить проблему как проявление социальной девиации крестьянства периода поздней империи. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что проявления половых инверсий в крестьянской среде были связаны как с особенностями деревенского быта, так и с негативными последствиями процесса модернизации российского общества. Носителем противоестественных пороков в деревне выступали преимущественно сельские маргиналы. Напротив, в городе деревенские парни из числа отходников порой становились объектом развратных действий со стороны местных содомитов.
...
Безгин Владимир Борисович
доктор исторических наук
профессор, кафедра истории и философии, Тамбовский государственный технический университет
392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 106
Bezgin Vladimir Borisovich
Doctor of History
professor of the Department of History and Philosophy at Tambov State Technical University
392000, Russia, Tambov Region, Tambov, str. Sovetstkaya, 106
vladyka62@mail.ru
Другие публикации этого автора
Bezgin Vladimir Borisovich
Doctor of History
professor of the Department of History and Philosophy at Tambov State Technical University
392000, Russia, Tambov Region, Tambov, str. Sovetstkaya, 106
vladyka62@mail.ru
Другие публикации этого автора
Аннотация.
На основе архивных материалов изучены факты половых инверсий (кровосмешение, содомия, скотоложство) в российской деревне второй половины XIX – начала XX в. По действовавшему уголовному законодательству они являлись преступлениями против общественной нравственности, а сельские жители воспринимали их как действия порочные и противоречащие человеческой природе. В работе дан анализ судебных дел, связанных с половыми действиями криминального характера, фигурантами которых являлись крестьяне. Установлена степень распространения этих преступлений в сельской среде, выяснена реакция деревенских жителей на случаи сексуальных извращений, изучена судебная практика по делам такого рода. Методология исследования основана на междисциплинарном подходе, давшим возможность изучить проблему как проявление социальной девиации крестьянства периода поздней империи. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что проявления половых инверсий в крестьянской среде были связаны как с особенностями деревенского быта, так и с негативными последствиями процесса модернизации российского общества. Носителем противоестественных пороков в деревне выступали преимущественно сельские маргиналы. Напротив, в городе деревенские парни из числа отходников порой становились объектом развратных действий со стороны местных содомитов.
...
Изгнание женщин из общества мужчин, вследствие чего все увеселения происходят без них, я считаю главною причиною развития бачебазства, среди сартов. У киргизов и других кочевых народов, у которых женщины не закрываются и не отчуждены от мужского общества, бачебазство если и существует, то весьма редко,
несмотря на то, что они весьма восприимчивы ко всем порокам, существующим среди оседлого населения. Н. И. Гродеков [Н. И. Гродеков. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый, юридический быт. 1889], при перечислении различных проступков среди киргизов и кара-киргизов, упоминает о бачебазстве как об единичных случаях. Я лично тоже не слышал, чтобы этот порок был распространен среди здешних кочевников.
несмотря на то, что они весьма восприимчивы ко всем порокам, существующим среди оседлого населения. Н. И. Гродеков [Н. И. Гродеков. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый, юридический быт. 1889], при перечислении различных проступков среди киргизов и кара-киргизов, упоминает о бачебазстве как об единичных случаях. Я лично тоже не слышал, чтобы этот порок был распространен среди здешних кочевников.
В. И. Кушелевский. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Том II. — Новый Маргелан, 1891.
Реинтерпретация его высказывания в националистическом ключе принадлежит пользователю Facebook Серикжану Мамбеталину, который спровоцировал скандал и обвинения в разжигании национальной ненависти.
Quote:
Мамбеталин после «раскаяния» отпущен под подписку о невыезде https://rus.azattyq.org/a/mambetalim-podpiska-o-nevyezde/27522754.htmlQuote:
Гражданский активист Серикжан Мамбеталин, приговоренный к двум годам тюрьмы по обвинению в разжигании розни, освобожден из-под ареста под подписку о невыезде. Осужденный вместе с ним Ермек Нарымбаев остается в СИЗО.
...
Гражданский активист Серикжан Мамбеталин, приговоренный к двум годам тюрьмы по обвинению в разжигании розни, освобожден из-под ареста под подписку о невыезде. Осужденный вместе с ним Ермек Нарымбаев остается в СИЗО.
...
Бизнесмен Серикжан Мамбеталин утратил гражданство Казахстана https://www.kursiv.kz/news/obshestvo/biznesmen-serikzan-mambetalin-utratil-grazdanstvo-kazahstana/Quote:
...
Точное местонахождение гражданского активиста неизвестно. Согласно его странице в социальной сети Facebook, публикации он делает из города Алматы.
...
Точное местонахождение гражданского активиста неизвестно. Согласно его странице в социальной сети Facebook, публикации он делает из города Алматы.
«Пройти путь позднего Брежнева и потерять независимость» https://rus.azattyq.org/a/serikzhan-mambetalin-interview/29110437.html
Случайно не этот?
KapitanNemo 11.08.2018 в 23:55:30 # 689239
Он порядочный человек.