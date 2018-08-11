На Константина Горожанкина завели дело после скандального высказывания

...Накануне Горожанкин извинился за свое высказывание. Он пояснил, что, будучи русским по национальности, но гражданином Казахстана, живет в этой стране в пятом поколении, пишет книгу об истории Востока и не хотел никого обидеть. Горожанкин подчеркнул, что ссылался на свидетельства, относящиеся к XIX веку, при этом ни слова не говорил о национальностях, а «имел в виду именно среду и общество». Реинтерпретация его высказывания в националистическом ключе принадлежит пользователю Facebook Серикжану Мамбеталину, который спровоцировал скандал и обвинения в разжигании национальной ненависти. Статья 174 («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса Казахстана предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Изгнание женщин из общества мужчин, вследствие чего все увеселения происходят без них, я считаю главною причиною развития бачебазства, среди сартов. У киргизов и других кочевых народов, у которых женщины не закрываются и не отчуждены от мужского общества, бачебазство если и существует, то весьма редко,



несмотря на то, что они весьма восприимчивы ко всем порокам, существующим среди оседлого населения. Н. И. Гродеков [Н. И. Гродеков. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый, юридический быт. 1889], при перечислении различных проступков среди киргизов и кара-киргизов, упоминает о бачебазстве как об единичных случаях. Я лично тоже не слышал, чтобы этот порок был распространен среди здешних кочевников.