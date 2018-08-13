Как украсть миллиард: мутные схемы казахстанской коррупции

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едридмадрид 13 Августа 2018 в 10:55:26
О том, как в стране ведется борьба с коррупцией, корреспонденту Total.kz рассказал Дидар Смагулов, руководитель управления формирования антикоррупционной культуры департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
ТОТАЛ: В 2015 году Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон РК «О государственных закупках», в этом году внесены поправки — в основном они касаются сферы строительства. Закон регламентирует все условия для осуществления госзакупа и, наверное, должен закрывать все лазейки для воровских схем. Но они существуют. Каким образом недобросовестным участникам удается обойти рамки закона? Что это — несовершенство закона или намеренно оставленные «овалы», позволяющие двигать коррупционные схемы?
СМАГУЛОВ: Вы правильно заметили, что в закон периодически вносятся поправки. Прежде всего это связано с тем, что уполномоченный орган заинтересован совершенствовать эту сферу, ежегодный оборот которой составляет порядка трех триллионов тенге.
Правоприменительная практика позволяет выявлять недочеты и коллизии, а также причины и условия для совершения незаконных действий или снижения эффективности самой процедуры закупок.
Здесь также следует отметить, что коррупционеры — это высокоинтеллектуальные преступники, которые, безусловно, прекрасно знают законы и понимают, как их можно обходить. Поэтому государство и уполномоченные органы не должны стоять на месте. Нужно оперативно адаптироваться под меняющуюся обстановку. Развитие информационных технологий позволяет этот процесс упрощать.
Таким образом, мы имеем дело с нормами закона, которые принимались для благих целей, но в определенный момент их начали использовать как инструмент для своих не совсем хороших дел.
ТОТАЛ: Как получается, что тендеры, конкурсы и аукционы часто сводятся к схеме закупа из одного источника. Или, что еще интереснее, как появляются допсоглашения, которые превышают суммы основных договоров в десятки, а то и в сотни раз?
СМАГУЛОВ: Здесь применима классическая фраза: хотели как лучше, а получилось как всегда. Речь идет об основаниях заключения договоров из одного источника. То есть изначально они (основания) предусматривали собой ряд обстоятельств, когда заключать закупки из одного источника было единственно верным решением. Однако на практике мы пришли к тому, что сегодня большая половина закупок и конкурсов проводятся из одного источника. Это стало своеобразной отработанной схемой. Остро стоит вопрос сокращения указанных оснований, их количество составляет 53.
Более того, как вы правильно заметили, впоследствии к этим договорам заключаются дополнительные соглашения по увеличению суммы договора. Я считаю, что это один из самых рисковых моментов. Самое тревожное, что, действительно, размер увеличения абсолютно ничем не ограничивается. То есть не только в десятки или сотни раз, но, в отдельных случаях, и в миллионы. Вот несколько реальных примеров. Наверное, это наводит на размышления. Стоит обратить внимание на географию сделок. Мутные схемы, как спрут — везде.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал Карагандинской области» (в августе 2017 года акимом города Каражал был назначен Досаев Тлектес Темирбекович – прим. Total.kz) 23 октября 2017 года объявило государственные закупки услуг технического надзора по объекту «Реконструкция канализационных сетей города Каражал». Всего запланировано на эту услугу 7 339 888 тенге.
24 января 2018 года заключается договор с ТОО «Alem Construction Group» (единственным учредителем на указанную дату числился Исаков Еркебулан Сериккалиевич – прим. Total.kz) на оказание данной услуги на сумму 2 тенге. Ни больше ни меньше. На первый взгляд может показаться, что это очень удачная закупка — сэкономлены колоссальные бюджетные средства. Но это демпинг. То есть таким образом отсечены другие участники закупок. Ведь понятно, что никто за 2 тенге эту услугу не окажет. 1 февраля 2018 года сторонами заключено дополнительное соглашение до суммы 3 330 000, то есть договор увеличен в 1 650 000 раз!
При этом объем работы остается прежним. Более того, изучение приложенных документов показало, что в технической спецификации директор ТОО указывает сумму работ — 7 339 888 тенге. Ровно столько, сколько заложено в бюджете. Совпадение? Не думаю. Это означает, что по закону договор можно увеличить еще больше — ровно до запланированной суммы, увеличив сумму «допика» в 3 669 944 раза.
Еще одна из интересных закупок — это объявление ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны» (с октября 2016 года учреждением руководит Карагойшин Асхат Жиенбаевич – прим.Total.kz), которое 6 апреля 2017 года объявляет конкурс на нанесение дорожной разметки суммой 254 354 510 тенге.
По его итогам 11 апреля заключается договор — из одного источника по несостоявшемуся конкурсу — с ТОО «СпецТреидТМ» (по официальным данным, есть две компании с идентичным названием, обоими ТОО руководит Оспанов Айдос Кенесбекович, учредителем в одном из них указан Жолдасбеков Еркен Аллабергенович, в другом — конечный бенефициар зашифрован – прим. Total.kz) на сумму 33 065 812 тенге (в 7,6 раза меньше изначальной цены – прим. Total.kz).
8 ноября 2017 года заключается дополнительное соглашение по данным закупкам с ТОО «СпецТреидТМ» на общую сумму 1 500 000 000 тенге, превышающую сумму основного договора в 45 раз. При этом в технических спецификациях основного договора и дополнительного соглашения, размещенных на портале государственных закупок, общий объем работ указан без изменений, то есть 15 882 квадратных метров.
Кроме того, ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» в 2017 году (до 22 января 2018 года учреждением руководил Бекмырза Игенбердинов; сейчас он возглавляет ТОО «Astana LRT», учредитель которого — ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» – прим. Total.kz) по аналогичной схеме — дополнительным соглашением к договору закупок из одного источника по несостоявшемуся конкурсу – увеличило сумму договора с ТОО «СпецТреидТМ» по закупкам услуг по нанесению дорожной разметки с 237 590 615 тенге до 1 085 452 249 тенге. На 847 861 634 тенге!
Таким образом, только по двум закупкам в Астане в прошлом году должны были нанести разметки на сумму больше 2,3 миллиарда тенге. Причем все это проведено крайне неконкурентными способами закупок.
Самое печальное, что уже в текущем году по аналогичной схеме — из одного источника по несостоявшемся закупкам — Управление пассажирского транспорта города Астаны увеличило сумму договора с ТОО «СпецТреидТМ» по закупкам услуг по нанесению дорожной разметки с 68 493 320 тенге до 1 000 000 000 тенге. Уже на 931 506 680 тенге!
А вот другой пример: Казахский национальный аграрный университет (c 2001 года вузом руководит академик НАН РК Есполов Тлектес Исабаевич; конечный бенефициар — ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – прим. Total.kz). 13 декабря 2017 года вуз решил приобрести 5 компьютеров и 5 моноблоков на сумму 3 948 000 тенге у ТОО «Alatek Solutions» (единственным учредителем на тот момент был указан Ахмадиев Асхат Кумаргалиевич — прим. Total.kz). 26 декабря в вузе пришли к мнению, что компьютеров мало. В итоге заключают, причем обойдя все конкурентные процедуры, допсоглашение еще на 125 моноблоков и 65 компьютеров, увеличив сумму договора до 83 496 000 тенге. Идем дальше. 20 декабря в КазНАУ захотели себе установить на бетонной конструкции объемную пластиковую фигурку размером метр на полтора, тем более ТОО «NC» согласилось за работу взять всего 14 000 тенге, хотя объявлялись на 29 000 тенге. Но 26 декабря в вузе, видимо, засомневались, мол, почему всего одна конструкция, и решили закупить вторую. Причем у тех же ребят. Заключили допсоглашение, но уже на 8 988 000 тенге! За ту же конструкцию.
Дальше — больше. Решили в КазНАУ накормить своих студентов обедом — 20 человек. ИП «ТЕС» согласилось накрыть два дастархана обеденных за 17 000 и 19 000 тенге — 850 тенге за обед. Почти уложились в алматинские цены. Но... В декабре или цены взлетели, или руководство передумало, но вуз заключает допсоглашение, конечно же, из одного источника с ИП «ТЕС» (индивидуальный предприниматель Тлеубаева Марьяша Сериковна – прим. Total.kz), доведя сумму договора до 10 187 000 тенге!!! Вы думаете, студентов стало больше? Нет, та же великолепная двадцатка голодных счастливчиков. Прибавилось только два ужина и два обеда. Вот цена самого дорогого из них: 4 351 000 тенге на 20 человек! Всего подобных закупок пиршеств с ИП «ТЕС» в 2017 году было четыре — на общую сумму 12 866 000 тенге, при этом «допиками» они завысились в 573 раза.
Далее. Управление культуры и архивов города Алматы (до февраля 2018 года учреждение возглавлял Галымжан Отелбайулы; в настоящее время организацией руководит Ханзада Есенова – прим. Total.kz) объявляет закупку услуги по розничной торговле книгами на сумму почти 9 000 000 тенге. ТОО «Книжный мир семьи» (единственным учредителем в октябре 2017 года числилась Тулешова Елена Сатымбековна – прим. Total.kz) считает, что сможет оказать услугу по продаже 6723 книг за 1487 тенге. Да, я ничего не перепутал, они снизили цену более чем в 6000 раз! Шесть тысяч! Договор заключают в сентябре. Естественно, снова из одного источника по результатам несостоявшихся закупок: в Алматы ведь мало книжных магазинов. ТОО обязуется продать книги за три месяца, а это 75 книг в день без выходных. А говорят, у нас мало читают. 11 октября 2017 года заключается допсоглашение, где черным по белому написано, цитирую: «1 487 36 заменить на 10 000 000». Увеличение в 6723 раза!
РГУ «Воинская часть 7552 Национальной гвардии РК» (первый руководитель Бексеитов Руслан Муратбекович – прим. Total.kz) закупает 5 метров проволоки, 10 квадратных метров сетки, 10 метров уголков и 6 квадратных метров настила — такой мини-ремонт. Но буквально через несколько дней, а в случае с проволокой через пять, «допиком» увеличили количество проволоки в 697 раз, уголков — в 499, сетки — в 197, настила — в 49. Всего в 2017-м нацгвардейцы завысили свои договоры в 1540 раз — почти на 15 000 000 тенге.
А ГКП на ПХВ «Алматы СУ» Управления энергетики и коммунального хозяйства города» (единственный учредитель – Аппарат акима города Алматы; с апреля 2018-го организацией руководит Усенбаев Ермек Омирбаевич, ранее этот пост занимал Куаныш Бейсенбинов, нынешний генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети» – прим. Total.kz) — в 460 раз, почти на 665 000 000 тенге! Среди их поставщиков — ТОО «INTEKNO SG» (до момента перерегистрации в июле 2018 года учредителями компании были указаны Есбергенов Дамир Тлеуниязович, Абутхахир Мохамед Фазир, Калдибаев Жандос Дамирович – прим. Total.kz). С их допиками (23 из одного источника, два аукциона) увеличились в 325 раз и почти на 335 000 000 тенге. Схемы те же. К примеру, закупается один обратный клапан чугунный (Д=150мм, Ру=10) за 205 703 тенге, а потом вдруг их нужно 44 штуки. Про тарифообразование можно не писать.
РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» (в октябре 2010 года распоряжением главы государства ректором был назначен Галимкаир Мутанов – прим. Total.kz) закупает у ТОО «Logic Computers» (единственным учредителем указан Максим Севрюков – прим. Total.kz) 10 суперкрутых моноблоков за 503 624 тенге каждый, а потом еще 100, после — еще 280. Не проволоки, не наносов, а моноблоков за полмиллиона!
Министерство инвестиций и развития РК (с июня 2016 года ведомство возглавляет Женис Касымбек – прим. Total.kz) — закупка «огнеупорных компонентов» у ТОО «KAR-TRADE GROUP» (единственный учредитель Абишева Айгерим Бегалыевна – прим. Total.kz) с увеличением суммы в 33 (!) раза с 4 302 222 тенге до 143 023 586 тенге.
В 2017 году 76% госзакупок были проведены катастрофически неконкурентным способом «из одного источника». А это 2 600 000 000 000 тенге! Кто заблудился в нолях, речь идет о триллионах тенге!
Совокупность приведенных примеров свидетельствует о том, что практика заключения дополнительных соглашений очень распространена. Месяц назад таких договоров, по которым увеличивалась сумма, было более 13 000. То есть их изучение в ручном режиме требует огромного количества времени. В моем случае, как я отмечал выше, данные факты стали мне известны путем применения информационных технологий и специального программного обеспечения «ОКО» (более подробно о нем расскажем в следующей публикации – прим. Total.kz).
ТОТАЛ: Кто должен осуществлять контроль за соблюдением законодательства в этой сфере? И почему явно коррупционные схемы работают у всех на глазах?
СМАГУЛОВ: Уполномоченный орган — Министерство финансов РК (с ноября 2013 года ведомство возглавляет Бахыт Султанов – прим. Total.kz). Одна из главных проблем — это внутренняя противоречивость его компетенций в этой сфере. Так, задачами министерства, с одной стороны, является реализация государственной политики, а с другой — осуществление контроля в области государственных закупок.
Это, в свою очередь, может послужить необъективному контролю со стороны Минфина и помехой в развитии этой сферы. Проблему необходимо решать, рассмотрев возможность разграничения указанных полномочий.
Как я отметил выше, таких закупок только за 6 месяцев было более 13 000. То есть они не совсем на виду. В отдельных случаях дополнительным соглашением уменьшаются суммы, в итоге общее их количество еще больше — 32 538 на момент исследования.
Уследить за всеми — задача не из легких. Она усложняется вопросом компетенций самого уполномоченного госоргана. Речь идет о разграничении понятий камерального контроля и аудита, который является формой проверки и подлежит обязательной регистрации. Как правило, всегда нужно веское основание для применения этих форм контроля, и оно есть не всегда.
ТОТАЛ: Традиционный вопрос: что делать?
СМАГУЛОВ: Инициировать изменения в действующее законодательство. Привлекать общественность и экспертное сообщество к изучению данного вопроса. Ваше интервью также станет подспорьем для положительного решения данного вопроса.
Кстати, внесенный в мажилис парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» получил активное обсуждение и предложения от депутатов. То есть это отличная возможность для того, чтобы изменить ситуацию. Важно участие каждой стороны
https://total.kz/ru/news/gossektor/kak_ukrast_i_za_eto_nichego_ne_bude t_date_2018_07_26_18_35_30
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как украсть миллиард: мутные схемы казахстанской коррупции
А можно поподробнее, ибо не хочу быть космонавтом, как мечтал в детстве, хочу быть коррупционером, как диктуют реалии нашего времени.