В Челябинске вынесли приговор Путину Александру

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едридмадрид 13 Августа 2018 в 11:03:48
Девятого августа 2018 года, Центральный районный суд Челябинска завершил оглашение приговора обвиняемым в коррупции бывшему главе УФНС РФ по Челябинской Александру Путину и его свояку, бывшему депутату Челябинской городской думы, учредителю ООО «Архитектура и строительство», директору ООО «АНТЭП» Сергею Новожилову, - передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу суда.
Оба обвиняемых признаны невиновными в получении и даче взятки в особо крупном размере – 7,6 миллиона рублей. Александр Путин признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок два года. Сергей Новожилов, признанный виновным в подстрекательстве к получению взятки и злоупотреблению должностными полномочиями, приговорен к двум годам восьми месяца лишения свободы в колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Осужденным зачли в срок лишения свободы время пребывания в следственном изоляторе и под домашним арестом, поэтому на свободу они выйдут совсем скоро. Подозреваемые были взяты под стражу в октябре 2014 года, но вскоре суд отпустил их под подписку о невыезде. Гособвинение требовало назначить фигурантам дела восемь с половиной и семь с половиной лет лишения свободы, соответственно с денежным штрафом.
Следствием и судом установлено, что Новожилов предоставил Путину, занимавшему пост руководителя регионального УФНС, услуги по ремонту квартиры и приобрел мебель на 1,5 миллиона рублей. А Путин помог компании родственника «Архитектура и строительство» выиграть торги на проведение ремонтных работ на объектах налоговой службы на общую сумму почти семь миллионов рублей. Оба подсудимых своей вины не признали.
http://www.chel.aif.ru/money/v_chelyabinske_vynesli_prigovor_putinu