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Боец MMA убит в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба
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danilov 13 Августа 2018 в 15:52:52
В социальных сетях распространился фрагмент, на котором запечатлен момент драки между посетителем ночного клуба "Аурум 898" и охраной заведения. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 августа. Как выяснилось позже, погибшим оказался чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев. От полученных травм он скончался, сообщает Repost.uz.

Как сообщали в ГУВД, смертельные травмы Кенжаеву нанесла охрана ударом ножом в грудь. При этом посетитель сам пытался пронести в заведение нож, после чего завязалась драка. Как сообщалось ранее, Кенжаев также нанес ножевые ранения охране. Как видно на распространившемся фрагменте, Кенжаева сначала избивают руками, после чего охрана наносит ему удары битой и барной табуреткой.

На данный момент следствие ведет спецгруппа по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений при Генпрокуратуре. Городской прокуратурой 9 августа в отношении охранника заведения 29-летнего Шоидали Киличова, нанесшего спортсмену смертельный удар ножом в грудь, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУ ("Умышленное убийство"). В настоящее время он задержан. Расследование продолжается.

Остальные участники инцидента допрашиваются. Двое охранников - 41-летние Шерали Ильясов и Абдурасул Мирзаев - находятся в больнице с ножевыми ранениями, которые нанес им погибший, пытаясь пройти в клуб.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 13.08.2018 в 16:08:15   # 689402
"Смешались в кучу кони, люди..."
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  Nightwalker 13.08.2018 в 16:26:23   # 689406
Шакалье! Толпой на одного да еще с битами
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  ss720 13.08.2018 в 16:44:26   # 689410
ибо нехуй
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  irishman 13.08.2018 в 16:48:34   # 689411
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.
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  ss720 13.08.2018 в 16:53:44   # 689412
Цитата: irishman от 13.08.2018 16:48:34
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.

это все приемлемо к нормальным людям, но как показывает практика если не накажешь - не поймут.
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  КЕДЫ 13.08.2018 в 17:03:44   # 689413
Ночные клубы- абсолютное зло.
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  irishman 13.08.2018 в 17:04:46   # 689414
Цитата: ss720 от 13.08.2018 16:53:44
Цитата: irishman от 13.08.2018 16:48:34
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.

это все приемлемо к нормальным людям, но как показывает практика если не накажешь - не поймут.

Ну так думаю если шокером получит, мало не покажется, после электро терапии можно и кулаком приложить, для закрепления пройденного материала.
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