Боец MMA убит в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба

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danilov 13 Августа 2018 в 15:52:52
Как сообщали в ГУВД, смертельные травмы Кенжаеву нанесла охрана ударом ножом в грудь. При этом посетитель сам пытался пронести в заведение нож, после чего завязалась драка. Как сообщалось ранее, Кенжаев также нанес ножевые ранения охране. Как видно на распространившемся фрагменте, Кенжаева сначала избивают руками, после чего охрана наносит ему удары битой и барной табуреткой.
На данный момент следствие ведет спецгруппа по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений при Генпрокуратуре. Городской прокуратурой 9 августа в отношении охранника заведения 29-летнего Шоидали Киличова, нанесшего спортсмену смертельный удар ножом в грудь, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУ ("Умышленное убийство"). В настоящее время он задержан. Расследование продолжается.
Остальные участники инцидента допрашиваются. Двое охранников - 41-летние Шерали Ильясов и Абдурасул Мирзаев - находятся в больнице с ножевыми ранениями, которые нанес им погибший, пытаясь пройти в клуб.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 13.08.2018 в 16:26:23 # 689406
Цитата: irishman от 13.08.2018 16:48:34
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.
это все приемлемо к нормальным людям, но как показывает практика если не накажешь - не поймут.
Цитата: ss720 от 13.08.2018 16:53:44
это все приемлемо к нормальным людям, но как показывает практика если не накажешь - не поймут.
Цитата: irishman от 13.08.2018 16:48:34
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.
Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.
это все приемлемо к нормальным людям, но как показывает практика если не накажешь - не поймут.
Ну так думаю если шокером получит, мало не покажется, после электро терапии можно и кулаком приложить, для закрепления пройденного материала.