Боец MMA убит в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба

Ситуация спорная, хотел зайти с ножом не пустили, был бы нормальный не взял бы с собой нож, не говоря уже о том, что бросаться на кого либо, охрана тоже еще то молодчики, как животные толпой, так и еще всем, что под руку попалось били. В такие моменты мне кажется не плохо было бы использовать электрошокер как у американских полицейских. Стрельнул, дебошир повержен, руки связал, вызвал полицию. Мое личное мнение, никому не навязываю.