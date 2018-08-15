Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора Брансона

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danilov 15 Августа 2018 в 17:10:26
Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт во вторник подал соответствующую апелляцию. Это была уже вторая попытка опротестовать вердикт суда об аресте пастора.
Телеканал NTV при этом отмечает, что вердикт по апелляции Халавурта также рассмотрит суд высшей инстанции.
Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Брансон был переведен под домашний арест по состоянию здоровья.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5458623
ЗЫ
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