Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора Брансона
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2018 в 17:10:26
АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Суд турецкого города Измир в среду отказался освободить из-под домашнего ареста арестованного по обвинениям в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт во вторник подал соответствующую апелляцию. Это была уже вторая попытка опротестовать вердикт суда об аресте пастора.

Телеканал NTV при этом отмечает, что вердикт по апелляции Халавурта также рассмотрит суд высшей инстанции.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Брансон был переведен под домашний арест по состоянию здоровья.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5458623

ЗЫ
Трамп обещал жестко наказать санкциями, если пастор не будет отпущен!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 15.08.2018 в 19:45:55   # 689953
"Американский пастор"! В Турции! Несет вечное и доброе!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь