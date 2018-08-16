В Казахстане заблокирован доступ к сайту "Технодома" (из-за секс-куклы)

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danilov 16 Августа 2018 в 16:06:40
Казахстанская компания "Технодом" намерена защищать свои права на электронную коммерцию в суде. Предметом спора между известным ритейлером и Комитетом информации стала продажа секс-кукол на сайте компании.
Об этом на пресс-конференции в Алматы в среду, 15 августа, заявил основатель и председатель совета директоров Technodom Operator Эдуард Ким.
"Работа площадки e-commerce technodom.kz была парализована 7 августа в 19 часов заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК господином Михаилом Комиссаровым. После разбирательств с министерством сайт продолжил работу 9 августа только в 20.30. Как выяснилось, работа сайта была заблокирована из-за жалоб граждан в МИК РК на оскорбляющие их чувства товары. Работа интернет-магазина technodom.kz была парализована на два дня. Предварительно нанесённый ущерб в результате блокировки сайта оценивается в 30 млн тенге только за один день, и это я считаю без репутационных потерь. Я официально заявляю, что мы не нарушили ни один закон. Мы будем добиваться защиты своих прав и защиты свободной электронной коммерции в правовом поле, мы готовы судиться, чтобы по желанию одного чиновника впредь не блокировали целые сайты. У нас работают сотни человек, они не должны оставаться без зарплаты. Плюс цифровые технологии должны войти в каждую семью, это очень удобно", – обратился к журналистам Эдуард Ким.
В "Технодоме" убеждены, что представители министерства должны были ограничить доступ только к смутившей их категории, но не ко всему сайту.
"Им необходимо было направить уведомление о блокировке в АО "Technodom Operator" первому руководителю и приложить доказательство об отсутствии уведомлений о возрастном ограничении от компании. Однако письмо было направлено на электронный адрес call-центра, мы его даже не увидели вовремя, оно оказалось в папке "Спам". Более того, "Технодом" ввёл предупреждение 18+ в виде всплывающего окна на экране пользователей. Однако МИК РК это опровергает. Более того, в сутки у нас 65-75 тысяч уникальных пользователей, которых мы за дни блокировок потеряли", – говорит Ким.
8 августа на площадке открытого диалога портала Egov.kz к министру информации и коммуникаций РК Даурену Абаеву обратился пользователь ресурса Алибек Черияздан. Он попросил принять меры в отношении "Технодома".
"Здравствуйте, уважаемый министр. Хотел получить правую оценку размещения такой информации на сайте продавца. Фотографии откровенные, ссылка открывается для всех, нет отметки 18+, не замазаны определённые участки, и вообще такой специфичный товар должен продаваться в специализированном магазине. Надеюсь, вы вмешаетесь в данный случай и дадите оценку правомерности размещения такой откровенной информации", – обратился к министру пользователь.
На что министр Даурен Абаев ему незамедлительно ответил:
"Уважаемый Алибек Черияздан, Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан, рассмотрев ваше обращение, сообщает следующее: порядок приостановления и прекращения деятельности средств массовой информации, в том числе интернет-ресурсов определён законами Республики Казахстан "О средствах массовой информации" и "О связи". Меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего законодательства РК. На основании вашего обращения министерство провело мониторинг интернет-ресурса https://www.technodom.kz, в результате которого подтверждено наличие материалов специального сексуально-эротического характера, нарушающих требования законодательства о СМИ и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Министерство вынесло предписание в отношении интернет-ресурса https://www.technodom.kz для принятия мер по ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана. В настоящее время доступ к указанному интернет-ресурсу ограничен до устранения выявленных нарушений законодательства", – сказано в сообщении за подписью министра Абаева.
В Комитете информации прокомментировали претензии "Технодома". До блокировки сайта с администрацией интернет-ресурса пытались связаться всеми доступными способами, говорят в МИК РК.
"2 августа министерство в адрес интернет-ресурса "Технодом" направило уведомление. Письмо отправили на адрес электронной почты, который был указан на данном интернет-ресурсе. Одновременно мы отправили им уведомление через "Казпочту" в письменном виде. До того как выносить предписание, мы предпринимали попытки связаться с администрацией "Технодома" по телефону, но они, к сожалению, успехом не увенчались. Хочу отметить, что "Технодом" был уведомлён о предписании всеми доступными способами. Второй момент: в "Технодоме" говорят, что у них было ограничение в виде всплывающего окошка о том, что данная категория доступна для лиц, достигших 18 лет. Мы не отрицаем, что оно было, но, согласно законодательству, в принципе запрещено размещение материалов специального сексуально-эротического характера в открытом доступе в интернете, поэтому в данном случае нарушение однозначно имело место быть", – рассказал заместитель председателя комитета информации МИК РК Михаил Комиссаров.
Собеседник отметил, что санкции к "Технодому" могли быть другие, если бы доступ к категории имели только авторизованные пользователи, а не все подряд.
Сейчас сайт "Технодома" работает исправно. Сами ритейлеры отмечают, что ущерб, нанесённый им блокировкой, не сопоставим с выручкой в 250 тысяч тенге, которую они получили от продажи товаров в категории "интим". На данный момент доступ к категории, в которой продаётся кукла, закрыт.
https://informburo.kz/novosti/ushcherb-ot-blokirovki-sayta-iz-za-seks-kukly-tehnodom-ocenil-v-30-mln-tenge-v-den-.html?_utl_t=fb
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 16.08.2018 16:57:30
Шикарная реклама сайта.
Шикарная реклама сайта.
Не удивлюсь, если это продуманный пиар-ход и реклама товаров 18+