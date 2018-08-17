Опасный пассажир

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GoodZone 17 Августа 2018 в 14:33:08
Обычный спокойный пассажир
Около полудня 24 ноября 1971 года ничем не выделяющийся мужчина подошел к стойке авиакомпании Northwest Airlines в аэропорту Портленда в штате Орегон. За наличные деньги он купил билет на имя Дэна Купера на рейс номер 305, направляющийся в Сиэтл (штат Вашингтон). В тот раз самолет был заполнен примерно на треть: шесть членов экипажа плюс 37 пассажиров. Полет должен был занять около получаса.
Поднявшись на борт, Купер занял свое место — 18С, в конце самолета. Это был тихий мужчина в деловом костюме, белой рубашке и черном галстуке, ростом около 180 сантиметров, на вид около 45 лет — вполне типичный бизнесмен. В ожидании полета он заказал себе выпить и вроде даже закурил, а буквально через десять минут после того, как самолет оторвался от земли, передал сидевшей неподалеку бортпроводнице клочок бумаги. Та решила, что это номер телефона одинокого предпринимателя, а потому убрала ее не читая. Однако тот вновь привлек ее внимание: «Мисс, вам лучше взглянуть на записку. У меня бомба».
Купер вынудил шокированную стюардессу сесть рядом, а затем приоткрыл свой портфель. В нем она увидела провода и красные блоки и убедилась: «бизнесмен» не шутит. Через нее он передал свои требования капитану самолета. Список был короткий: четыре парашюта и 200 тысяч долларов. Впрочем, он уточнил: парашюты должны быть не военными, а гражданскими, без автоматического раскрытия, а деньги — 20-долларовые купюры без отметок. А еще авиакомпания должна дозаправить самолет по прилете.
По тем временам сумма в 200 тысяч была огромной: автомобиль продавался в среднем за 3,5 тысячи, а галлон бензина стоил 36 центов. С учетом инфляции запрошенный выкуп в 2018 году составил бы немногим более 1,2 миллиона долларов. На требования Купера согласились, экипажу посоветовали выполнять все приказы злоумышленника. Кстати, бортпроводницы описывали мужчину, сразу же надевшего солнечные очки, как спокойного, вежливого и начитанного, в отличие от захватчиков «отвезите-меня-на-Кубу». По их словам, он легко узнавал местность, над которой пролетал самолет.
Купер хотел, чтобы все запрошенное уже ждало его на аэродроме, поэтому пассажирам объявили, что придется некоторое время кружить над аэропортом «из-за технической неисправности». Купюры собирали по всем банкам Сиэтла, и «Боинг» приземлился лишь через пару часов.
После приземления самолет встал на отдаленной, но освещенной части полотна. Свет внутри приглушили, шторки на окнах опустили, опасаясь снайперов. Деньги и парашюты Куперу принес сотрудник авиакомпании, и после их проверки пассажиры и две бортпроводницы были отпущены. Оставшимся террорист не давал расслабиться: с обещанной дозаправкой затянули из-за поломки, и он тут же напомнил о бомбе.
Оставшись с командиром, вторым пилотом, бортинженером и стюардессой, Купер выдвинул требования для нового полета: он хотел добраться до Мехико. Однако сделать это нужно было не как обычно, а при определенных условиях. Так, лететь следовало как можно медленнее и ниже — максимум на высоте в три тысячи метров, хотя стандартно полеты на длинные дистанции проходят примерно на 10-11 тысячах. Также он потребовал не убирать шасси, опустить закрылки на 15 градусов, и чтобы кабина не находилась под давлением. Задний трап самолета (а у «Боинга-727» он располагается под хвостом) должен был быть опущен. От последнего условия угонщика вынудили отказаться: слишком рискованным был бы взлет. Поскольку при выполнении остальных требований топлива до Мехико не хватило бы, Купер согласился сделать еще одну дозаправку в городе Рино, штат Невада.
Самолет взлетел почти в восемь вечера. Его сопровождали два военных истребителя, причем летели они над и под «Боингом»: так их было невозможно заметить из салона. После взлета Купер приказал единственной оставшейся с ним стюардессе запереться в кабине с пилотами, а затем самостоятельно опустил задний трап. К тому времени уже стемнело, лил дождь. Минут десять ничего не происходило, затем задняя часть самолета дернулась, и экипажу пришлось стабилизировать воздушное судно. Через два часа борт приземлится в Рино, его обыщут полицейские, но ни Купера, ни денег там уже, конечно, не будет.
Угонщик Шредингера
В современном мире подобная ситуация кажется абсурдом: ну как человек без документов мог купить билет на самолет, да еще и пронести бомбу в портфеле? Однако в начале 1970-х аэропорты не слишком отличались от нынешних автобусных остановок: не было ни пристально следящих за всем служащих транспортной безопасности, ни вынюхивающих взрывчатку собак, ни даже рамок на входе. Постепенно охрану усиливали, но зайти внутрь мог кто угодно: к примеру, люди, пытающиеся стрельнуть у пассажиров мелочь. А сообщения о захвате самолета в той или иной стране появлялись почти ежемесячно.
Благодаря этому Дэну Куперу и удалось провернуть свой план. Кстати, в историю из-за ошибки СМИ он вошел под именем Ди Би Купер (D.B. Cooper). Оба эти имени, впрочем, оказались фальшивыми. Считается, что имя могло быть взято из комикса про канадского военного летчика.
Как бы ни звали угонщика, сразу после произошедшего на него началась настоящая охота. Ее масштабы поражали: целые районы прочесывались как с земли, так и с воздуха, проверялись все дома и квартиры, агенты ФБР даже имитировали полет самолета и скинули с него 90-килограммовый груз, изображавший преступника. Предполагаемым местом приземления преступника были окрестности озера Мервин в штате Вашингтон, однако никаких следов его присутствия там не обнаружили.
После себя мужчина оставил в самолете лишь неиспользованные парашюты, галстук с зажимом и 66 отпечатков пальцев. Однако, как выяснится через много лет, практически все они были непригодны для опознания. Впрочем, с зажима затем получат образцы ДНК, но они не совпадут ни с одним из подозреваемых. В ФБР позднее поясняли, что частички могли вообще не принадлежать угонщику: он мог одолжить галстук у кого-то или купить подержанный.
Зацепкой были и приходившие в первое время письма, якобы отправленные угонщиком в разные газеты. В них неизвестный писал, что Дэн Купер — вымышленное имя, что он жив и смог победить систему и «глупое правительство».
«Я должен был как-то применить то, чему меня научил дядя [Сэм], и вот он я — очень богатый человек», — говорилось в одном послании. Однако выяснить ничего не удалось. Отмечали и еще один момент: на фотороботах был темноволосый и темноглазый мужчина среднего возраста, а некоторые очевидцы говорили о неестественных волосах — то есть парике и даже макияже.
Первоначально спецслужбы считали, что таинственный Купер имел опыт прыжков с парашютом или был десантником. На этом строился и список подозреваемых. «Через несколько лет мы пришли к выводу, что это не так. Ни один опытный парашютист не прыгнул бы в темную-темную ночь с дождем и ветром, который бьет в лицо со скоростью 320 километров в час, в мокасинах и пальто. Это было слишком рискованно», — рассказывал агент Ларри Карр, отвечавший за это дело с 2006-го по 2016 год.
В результате в ФБР начали склоняться к версии, что угонщик не выжил при прыжке и либо разбился, либо утонул: парашютом практически невозможно было управлять, а одежда была неподходящей для грубой посадки, особенно в лесистой местности. Эта теория получила косвенное подтверждение через девять лет. В 1980 году ребенок нашел на берегу реки Колумбия пакет с полусгнившими 20-долларовыми купюрами (всего 5,8 тысячи). Следствие по серийным номерам банкнот подтвердило: это часть суммы, затребованной Купером. Остальные деньги до сих пор не обнаружены.
Сыщики-любители находили в горной местности инструкцию, в которой говорилось, как опустить задний трап «Боинга». Исследовались и обнаруженные в районе поисков Купера останки, которые в итоге признали не принадлежащими ему.
В общем и целом расследование дела под названием NORJAK (сокращенно от Northwest hijacking — «угон самолета Northwest Airlines») продолжалось до 2016 года, когда было решено сдать его в архив. Дэна Купера так и не нашли.
По нулям
За первые пять лет работы агенты допросили сотни человек, изучили более 800 потенциальных угонщиков и выделили из них пару десятков особенно подозрительных. Однако обвинения так никому и не предъявили. В следующие десятилетия количество подозреваемых составило более тысячи человек.
В ФБР фаворитом до сих пор считают Ричарда Флойда Маккоя — через пять месяцев после исчезновения Купера он повторил его трюк, захватив «Боинг-727» компании United Airlines. Отличия были незначительные: вместо бомбы — пистолет и граната, вместо 200 тысяч долларов выкупа — 500 тысяч, вместо Сиэтла — Сан-Франциско. Да и исчезнуть Маккою не удалось: его арестовали в собственном доме через несколько дней и отправили в тюрьму на 45 лет. Оттуда он сбежал, а затем погиб в перестрелке с полицией. Впрочем, его кандидатуру отмели — в частности, потому, что он не соответствовал описанию Купера.
Один гражданин заявил, что без знания устройства «Боинга-727» придумать подобную аферу было бы сложно, а его дедушка Джеймс Клансник не только похож на Купера, но еще и работал в компании Boeing и даже опубликовал статью о гидравлике самолета. Впрочем, позже признался, что Клансник ему не родственник.
Одной из самых правдоподобных версий считались показания Марлы Купер, заподозрившей в преступлении родного дядю. По ее словам, Линн Дойл Купер был поклонником комиксов про летчика Дэна Купера. А в 1971 году в День Благодарения — следующий после угона — заявился в дом ее бабушки весь в синяках и ссадинах после ДТП, но восьмилетняя тогда еще Марла якобы услышала слова: «Мы сделали это. Наши проблемы с деньгами позади. Мы захватили самолет». По ее словам, дядя был ветераном войны в Корее и знал местность, где исчез угонщик, а деньги растерял при приземлении. Впрочем, родственники эту теорию подтверждать не спешили. Отпечатки и ДНК преступника и Линна Дойла не совпали.
Среди вероятных преступников называли загримированную женщину-пилота и бывших военных. Так, один из них якобы обсуждал с друзьями неизвестные широкой общественности детали захвата самолета, другой — профессор колледжа — рассказывал сыновьям о деньгах в банке. Но в итоге всех их сочли непричастными к NORJAK, как и многих «признававшихся».
Его почерк
То, что официально дело закрыли, а из подозреваемых никто не подошел, ничуть не умерило пыл любителей подобных тайн. Загадочного преступника продолжали искать. В ФБР исследовали некий фрагмент ткани, найденный в горах в 2017-м и похожий на часть старого парашюта. Особенно активно на этом поприще действовал американский консультант, писатель и продюсер Томас Колберт, собравший для расследования собственную группу специалистов, в том числе бывших сотрудников спецслужб. Он запросил у ФБР тысячи документов, касавшихся дела, и в итоге нашел, по его мнению, реального преступника.
Колберт считает, что под именем Дэна Купера скрывался американец Роберт Рэкстроу (Robert W. Rackstraw) — бывший военный, один из тех, чью кандидатуру в ФБР рассматривали, но отвергли. Он был пилотом во время Корейской войны и покинул армию за несколько месяцев до NORJAK; по некоторым данным, его выгнали за различные проступки. В последующие годы его также обвинили, а потом оправдали по делу об убийстве отчима; он угонял самолет и инсценировал авиакатастрофу, чтобы избежать суда за хищение, но все равно отбыл срок; позже получил юридическое образование и работал в лодочном магазине.
В 2016 году Колберт выпустил книгу, в которой обвинял Рэкстроу. Теперь же он работает над фильмом и уверен: у его группы есть доказательства причастности бывшего военного к этому преступлению и покрывательства его со стороны федеральных агентов.
Основным подтверждением стали те самые таинственные письма, приходившие в редакции газет после угона. Продюсер утверждает: в них зашифровано признание, и его удалось разгадать. Сделал это Рик Шервуд, бывший служащий Агентства безопасности армии США — подразделения разведки сигналов. В свое время он служил в той же части, что и Рэкстроу, и свидетельствует: тот работал подменным пилотом и обожал шифры.
Всего писем было шесть, первые два были составлены с помощью вырезок из журналов, третье написано от руки, четвертое лишь косвенно пересказано одним из изданий, два были напечатаны на машинке. Мало того, что последние не предавали огласке, так в них еще и были свои странности. К примеру, в пятом письме, направленном в четыре газеты, только одно название было сокращено: Wash Post. Также там присутствовала непонятная комбинация цифр и строчка «ccccccc».
Шервуд пришел к выводу, что в письме зашифрованы названия военных частей и подразделений, где служил Рэкстроу. «Это его почерк. Он так и пишет. Он насмехается», — заявил он. А шестое письмо, по его словам, вообще напрямую указывает на бывшего военного: «Я нашел его имя, инициалы и описание всего, что он сделал».
Шервуд объяснил, как разгадал шифры, в августе 2018-го. Для этого он пронумеровал все буквы английского алфавита (A соответствовала единица, Z — 26) и, исходя из их суммы в словах, подбирал другие комбинации. В итоге «ccccccc» оказалось Агентством безопасности армии США, а из фразы «И, пожалуйста, скажите этим лакеям-полицейским» он вывел «Я лейтенант Роберт Рэкстроу». Аналогично в части про «старого доброго дядюшку» нашелся «угон одного реактивного самолета».
«Для меня нет никаких сомнений, что Купер — это именно Рэкстроу», — заявил Шервуд. В то же время он соглашается, что его метод легко поставить под сомнение, ведь он нашел в письмах то, что хотел увидеть. Впрочем, такое количество совпадений он не готов принимать за случайность.
Колберт сомневается, что новые данные помогут возобновить дело: «Я уверен, что все именно так (...) Но я не верю, что ФБР его арестует, потому что они что-то скрывают».
По словам продюсера, агенты препятствуют расследованию в отношении Рэкстроу, потому что тот после ухода с военной службы стал сотрудником ЦРУ. Он также уверяет, что собрал множество странностей и неувязок, присутствующих в этой истории, в том числе внезапно вырезанных эпизодов из документального фильма 2016 года, которые доказывают его причастность.
Что об этом думает подозреваемый Рэкстроу? Сейчас ему 74 года, он живет в калифорнийском городке Коронадо и владеет яхтой с названием Poverty Sucks («Бедность — отстой»). Его адвокат утверждал, что слухи и постоянное обсуждение в СМИ негативно сказывается на репутации ветерана и на его здоровье. При этом юрист признавал: Рэкстроу использовал сюжет этой истории, чтобы вызывать интерес у женщин.
В то же время сам Рэкстроу в беседе с журналистами противоречил своим словам и ни в одном интервью не дал четкого ответа на вопрос, был ли он угонщиком. «Вы хотите, чтобы я сказал, что я не Ди Би Купер? Хорошо, я не Ди Би Купер», — заявил он однажды. А в другой раз просто улыбнулся и сказал: «Такое могло быть. Я не могу утверждать». Так что пока в этой истории не всплывут какие-нибудь реальные доказательства, неизвестный преступник так и останется легендой.
https://lenta.ru/articles/2018/08/17/db_cooper/
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