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Задержали пьяных Lexus 570
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danilov 20 Августа 2018 в 10:32:52
По сведениям News.Ykt.Ru, молодые люди находились за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Они не подчинились команде сотрудников ДПС остановиться. И сделали попытку скрыться.



Была организована погоня, авто прострелили колеса.







http://news.ykt.ru/article/76288
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  332-712 20.08.2018 в 10:51:44   # 690452
неплохо якуты живут
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  Антибиотик 20.08.2018 в 10:59:29   # 690455
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  Лысый 20.08.2018 в 11:06:02   # 690458
Нумера якутские. И якуты неплохо живут, только вот бухают по черному. Зато школы, беблеотеги, бани.
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  332-712 20.08.2018 в 11:06:35   # 690459
Цитата: Антибиотик от 20.08.2018 10:59:29
Цитата: 332-712 от 20.08.2018 10:51:44
неплохо якуты живут


Это не Якуты, а Тувинцы!))


а выглядят, как якуты. номера якутские. ссылка на якутский сайт. там даже пишут про каких-то якутских "мажоров". якуты, кароч...
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  NZN 20.08.2018 в 11:14:26   # 690464
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  гримм 20.08.2018 в 12:02:09   # 690471

напомнило!
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  Лысый 20.08.2018 в 12:03:14   # 690472
Бурят и хакасов со счетов не сбрасываем.
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  NZN 20.08.2018 в 14:16:40   # 690488
Цитата: Лысый от 20.08.2018 12:03:14
Бурят и хакасов со счетов не сбрасываем.

они там все на одно лицо , как и они о нас
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  Дядя Нурик 20.08.2018 в 20:09:53   # 690526
Наши менты бы так работали... а то посмотришь на некоторых... даже делают вид, что не замечают нарушений со стороны... Пока Мейрхан на больничном три месяца прохлаждался, его зам Майрихов Д. походу вообще всю работу развалил МПС... Обоих уволить надо
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  Джимбо 20.08.2018 в 21:23:36   # 690532
Жёстче нужно работать полиции и в России и у нас. Мажоры борзеют прям несказанно!
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  DNK 21.08.2018 в 00:43:04   # 690558
Не по колёсам нужно стрелять, а сука по салону картечью, тогда прыти поубавится быстро
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  turebekof 21.08.2018 в 00:49:51   # 690559
Рожи у парней довольные такие, типа, а, плевать, зато весело погуляли..
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  Ал 21.08.2018 в 10:46:57   # 690582
Цитата: Лысый от 20.08.2018 11:06:02
Нумера якутские. И якуты неплохо живут, только вот бухают по черному. Зато школы, беблеотеги, бани.
Вообще-то в советское время продажа "огненной воды" представителям северных народов "светила" сроком, зато в 90-е, - уже при либерализме, этот запрет сняли.

http://www.gumilev-center.ru/chukcham-oficialno-protivopokazan-alkogol/
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  Ал 21.08.2018 в 13:04:05   # 690599
Чисто для сравнения. Quote:
Американский остров, который когда-то был русским https://www.bbc.com/russian/vert-tra-45021763
...
9000-летняя культура, которая исчезает
Ныне в городе Уналашка живет около 5 тыс. человек. Большинство занято в рыболовецкой отрасли. Среди населения сохранился небольшой процент коренных жителей, алеутов.
Этот народ населяет Алеутские острова по меньшей мере 9000 лет, и его образ жизни отражает особенности сурового быта - когда приходится использовать по максимуму то малое, что дают человеку здешние земля и море.
В последние столетия алеутское население неуклонно убывает - и из-за принесенных извне болезней, и из-за умирания самой культуры с приходом на острова "белого человека".
Сегодня на всей Аляске и Алеутском архипелаге осталось всего около 3 800 алеутов. 24-летняя Шайла Шаишникофф и ее 17-летний брат Тэлон Шаишникофф (на снимке) - среди тех двух сотен представителей коренного населения, что по-прежнему живут на острове Уналашка.
...
Болезненные воспоминания
После нападений японцев американское военное командование приказало эвакуировать всех местных жителей с архипелага из опасений за их безопасность и подготовить острова к прибытию вооруженных сил.
Жителям островов дали на сборы меньше дня, разрешив каждому взять с собой только один чемодан с вещами - при этом не сказав, куда их отправляют и когда они вернутся.
Около 900 алеутов было вывезено из девяти поселков со всего архипелага и на три года переселено в заброшенные консервные заводы среди лесов юго-восточной Аляски, где климат был умеренный.
Большинство алеутов до этого никогда не покидали своего острова, многие впервые видели деревья. Около 10% вывезенных погибли из-за антисанитарии, ужасных условий проживания и отсутствия медицинской помощи.
Те, кто в 1945 году вернулся на Уналашку, обнаружили свои дома разграбленными или сожженными.
В 1980-х коренные жители (вместе с американцами японского происхождения, которых также интернировали во время войны) подали судебный иск по поводу жестокого обращения и ущемления их прав.
В 1988 году был принят закон о реституции, по которому коренному населению Алеутских островов выплачивалась финансовая компенсация, а также были принесены извинения президента США и Конгресса.
Каменная стела (на снимке) была возведена на Уналашке в память о той трагедии военных лет.
...
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel. http://www.bbc.com/travel/story/20180724-the-us-island-that-once-belonged-to-russia

Quote:
Зато школы, беблеотеги, бани.
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  Ал 21.08.2018 в 13:04:47   # 690600
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