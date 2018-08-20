Задержали пьяных Lexus 570

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danilov 20 Августа 2018 в 10:32:52
Была организована погоня, авто прострелили колеса.
http://news.ykt.ru/article/76288
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 20.08.2018 в 10:59:29 # 690455
Это не Якуты, а Тувинцы!))
Цитата: Антибиотик от 20.08.2018 10:59:29
Это не Якуты, а Тувинцы!))
Это не Якуты, а Тувинцы!))
а выглядят, как якуты. номера якутские. ссылка на якутский сайт. там даже пишут про каких-то якутских "мажоров". якуты, кароч...
Цитата: Антибиотик от 20.08.2018 10:59:29
Это не Якуты, а Тувинцы!))
Это не Якуты, а Тувинцы!))
а может кыргызы, их там тоже полно!?
напомнило!
Цитата: Лысый от 20.08.2018 12:03:14
Бурят и хакасов со счетов не сбрасываем.
Бурят и хакасов со счетов не сбрасываем.
они там все на одно лицо , как и они о нас
Дядя Нурик 20.08.2018 в 20:09:53 # 690526
Цитата: Лысый от 20.08.2018 11:06:02Вообще-то в советское время продажа "огненной воды" представителям северных народов "светила" сроком, зато в 90-е, - уже при либерализме, этот запрет сняли.
Нумера якутские. И якуты неплохо живут, только вот бухают по черному. Зато школы, беблеотеги, бани.
Нумера якутские. И якуты неплохо живут, только вот бухают по черному. Зато школы, беблеотеги, бани.
http://www.gumilev-center.ru/chukcham-oficialno-protivopokazan-alkogol/
Американский остров, который когда-то был русским https://www.bbc.com/russian/vert-tra-45021763
...
9000-летняя культура, которая исчезает
Ныне в городе Уналашка живет около 5 тыс. человек. Большинство занято в рыболовецкой отрасли. Среди населения сохранился небольшой процент коренных жителей, алеутов.
Этот народ населяет Алеутские острова по меньшей мере 9000 лет, и его образ жизни отражает особенности сурового быта - когда приходится использовать по максимуму то малое, что дают человеку здешние земля и море.
В последние столетия алеутское население неуклонно убывает - и из-за принесенных извне болезней, и из-за умирания самой культуры с приходом на острова "белого человека".
Сегодня на всей Аляске и Алеутском архипелаге осталось всего около 3 800 алеутов. 24-летняя Шайла Шаишникофф и ее 17-летний брат Тэлон Шаишникофф (на снимке) - среди тех двух сотен представителей коренного населения, что по-прежнему живут на острове Уналашка.
...
Болезненные воспоминания
После нападений японцев американское военное командование приказало эвакуировать всех местных жителей с архипелага из опасений за их безопасность и подготовить острова к прибытию вооруженных сил.
Жителям островов дали на сборы меньше дня, разрешив каждому взять с собой только один чемодан с вещами - при этом не сказав, куда их отправляют и когда они вернутся.
Около 900 алеутов было вывезено из девяти поселков со всего архипелага и на три года переселено в заброшенные консервные заводы среди лесов юго-восточной Аляски, где климат был умеренный.
Большинство алеутов до этого никогда не покидали своего острова, многие впервые видели деревья. Около 10% вывезенных погибли из-за антисанитарии, ужасных условий проживания и отсутствия медицинской помощи.
Те, кто в 1945 году вернулся на Уналашку, обнаружили свои дома разграбленными или сожженными.
В 1980-х коренные жители (вместе с американцами японского происхождения, которых также интернировали во время войны) подали судебный иск по поводу жестокого обращения и ущемления их прав.
В 1988 году был принят закон о реституции, по которому коренному населению Алеутских островов выплачивалась финансовая компенсация, а также были принесены извинения президента США и Конгресса.
Каменная стела (на снимке) была возведена на Уналашке в память о той трагедии военных лет.
...
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel. http://www.bbc.com/travel/story/20180724-the-us-island-that-once-belonged-to-russia
...
9000-летняя культура, которая исчезает
Ныне в городе Уналашка живет около 5 тыс. человек. Большинство занято в рыболовецкой отрасли. Среди населения сохранился небольшой процент коренных жителей, алеутов.
Этот народ населяет Алеутские острова по меньшей мере 9000 лет, и его образ жизни отражает особенности сурового быта - когда приходится использовать по максимуму то малое, что дают человеку здешние земля и море.
В последние столетия алеутское население неуклонно убывает - и из-за принесенных извне болезней, и из-за умирания самой культуры с приходом на острова "белого человека".
Сегодня на всей Аляске и Алеутском архипелаге осталось всего около 3 800 алеутов. 24-летняя Шайла Шаишникофф и ее 17-летний брат Тэлон Шаишникофф (на снимке) - среди тех двух сотен представителей коренного населения, что по-прежнему живут на острове Уналашка.
...
Болезненные воспоминания
После нападений японцев американское военное командование приказало эвакуировать всех местных жителей с архипелага из опасений за их безопасность и подготовить острова к прибытию вооруженных сил.
Жителям островов дали на сборы меньше дня, разрешив каждому взять с собой только один чемодан с вещами - при этом не сказав, куда их отправляют и когда они вернутся.
Около 900 алеутов было вывезено из девяти поселков со всего архипелага и на три года переселено в заброшенные консервные заводы среди лесов юго-восточной Аляски, где климат был умеренный.
Большинство алеутов до этого никогда не покидали своего острова, многие впервые видели деревья. Около 10% вывезенных погибли из-за антисанитарии, ужасных условий проживания и отсутствия медицинской помощи.
Те, кто в 1945 году вернулся на Уналашку, обнаружили свои дома разграбленными или сожженными.
В 1980-х коренные жители (вместе с американцами японского происхождения, которых также интернировали во время войны) подали судебный иск по поводу жестокого обращения и ущемления их прав.
В 1988 году был принят закон о реституции, по которому коренному населению Алеутских островов выплачивалась финансовая компенсация, а также были принесены извинения президента США и Конгресса.
Каменная стела (на снимке) была возведена на Уналашке в память о той трагедии военных лет.
...
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel. http://www.bbc.com/travel/story/20180724-the-us-island-that-once-belonged-to-russia
Quote:
Зато школы, беблеотеги, бани.
ТО НЕНЦУ СМЕРТЬ
Опубликовано: 27 Октября 2014 https://www.sovsekretno.ru/articles/id/4413/
Опубликовано: 27 Октября 2014 https://www.sovsekretno.ru/articles/id/4413/