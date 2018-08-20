Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Охота на ведьму
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Blackadder 20 Августа 2018 в 11:34:53
25 мая 2018г. Сабина Укокова ужинала вместе со своим супругом после рабочего дня, когда на ее мобильный телефон позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции. Из разговора стало понятно: в отношении Сабины поступило заявление и ей необходимо приехать в Ульбинский отдел полиции. Более того, за ней уже прислали транспорт и предложили незамедлительно проехать, на что женщина отказалась.

Супруги сами доехали до Ульбинского отделения полиции для выяснения этого, как им показалось, недоразумения. И были шокированы: в заявлении от неких K. и C. значилось, что Сабина колдует и наводит порчу на заявителей, а также обвиняется в шарлатанстве.

Беременную женщину более трех часов продержали в кабинете, после чего стало известно, что и письменного заявления не поступало, обвинения были приняты полицейскими в устной форме (!).

Мужа Сабины, к слову, в кабинет не пустили. Когда женщина оказалась внутри, дверь закрыли на ключ. И затем в течение трех часов полиция выясняла есть ли у нее экстрасенсорные способности и умеет ли та колдовать.

Пикантности ситуации добавило то, что жалоба на колдовство и порчу поступила от… бывшей супруги мужа Сабины и бывшего делового партнера ее супруга.

Последний в присутствии полиции обвинил Сабину в расставании супругов, наведении порчи на них и всяких болезней. При этом следователь, проводивший допрос, постоянно повышал голос на беременную женщину и требовал (!!!) признания вины. Сам C. подтвердил, что письменного заявления не подавал.

Когда женщину в положении практически довели до истерики, она стала кричать и вырываться из закрытого кабинета. Лишь после этого ее отпустили домой.

После проведенного так называемого допроса Сабина получила большую моральную травму, ее заставили волноваться при отсутствии письменного заявления и каких-то конкретных доказательств ее вины.

- Меня поразило, с каким усердием офицеры полиции взялись за дело о колдовстве. У меня сложилось впечатление, что никаких других правонарушений кроме колдовства в Усть-Каменогорске не совершается, - возмущается Сабина.

Позднее она обратилась с жалобой в Управление собственной безопасности ДВД ВКО на неправомерные действия сотрудников отделения полиции. По результатам служебной проверки доводы нашли свое подтверждение и инквизи…, точнее дознаватели, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сабина также запросили видеозапись наружного и внутреннего наблюдения в здании Ульбинского отделения полиции в период ее нахождения там с 19.00 до 23.00 часов, но ей их так и не предоставили.

Ее заявление в суд о привлечении жалобщиков к ответственности за заведомо ложные сведения и клевету было возвращено с постановлением о предоставлении описания события правонарушения, места и предоставлением доказательств.

До настоящего времени женщина находится в подавленном состоянии после пережитого стресса и продолжает обращаться с жалобами во всевозможные инстанции.

- Я не удовлетворена теми ответами, которые получаю на свои многочисленные обращения, это больше отписки, а не ответы с конкретно предпринятыми действиями в отношении виновных в этой ситуации лиц, - говорит Сабина.

Источник: https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/okhota_na_vedmu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 20.08.2018 в 12:01:43   # 690470
Ведма, она не такие, она совсем иная. А это издержки инертного общества.
поощрить (1) | покарать
  stasik02 20.08.2018 в 12:42:02   # 690479
Здесь 2 варианта:
- или эти твари выполняли чей-то заказ
- или они конченые дебилы

Quote:
были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

Как вы видим: они не были уволены.
Из чего следует, что их руководство:
- или так же было замешено в этом заказе
- или они специально нанимают и держат у себя таких дебилов

Делаем главный вывод:
Данная структура была создана и функционирует не для того что бы защищать граждан, а для:
- выполнения заказов(как правило государственных, но как мы видим и частных)
- в которой работает преимущественно конченые дебилы
поощрить (4) | покарать
  stasik02 20.08.2018 в 12:46:20   # 690480
А другие ряженые твари, которые сидят в наших замечательных судах их прикрывают.

Отлаженная, связанная, прекрасно работающая система
поощрить (3) | покарать
  Денис222 20.08.2018 в 13:15:48   # 690483
Заказ полюбому, но и то, что конченые деб илы сомнений нет...туды именно таких и набирают! Мус орские прости тутки за бабло на все готовы!
поощрить (3) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 20.08.2018 в 13:47:54   # 690485
Хотелось бы понять, на кой хрен, граждане, по телефонному звонку, ломятся в полицию что-то выяснять. Даже по повестке,в полицию, без группы поддержки(свидетелей) и юриста, ни ногой... Те ещё провокаторы.
поощрить (8) | покарать
  Лялька 20.08.2018 в 14:06:25   # 690487
А у нас экстросенсорные способности караются УК РК?
поощрить (3) | покарать
  ЛиКа 20.08.2018 в 14:40:32   # 690489
Жаль, что она растерялась. Подыграла бы им
поощрить (3) | покарать
  Aлекс 20.08.2018 в 15:07:19   # 690493
Цитата: ЛиКа от 20.08.2018 14:40:32
Жаль, что она растерялась. Подыграла бы им

Сказала бы что проклянет их до седьмого колена, сдохнете в муках )))
поощрить (9) | покарать
  Manitu 20.08.2018 в 15:58:46   # 690495
-Ведьму сжечь!!!
-Ну она же такая хорошенькая.
- Ну ладно.
- Но потом сразу сжечь!!
поощрить (5) | покарать
  jumanjiqz 20.08.2018 в 19:24:06   # 690519
Невероятная история...

поощрить (2) | покарать
  Дядя Нурик 20.08.2018 в 20:03:45   # 690524
Ну... у них хоть там служба безопасности работает. А наша вообще... штаны только протирает... Даже на отписки прокурорских пупкиных-залупкиных не отвечают
поощрить (1) | покарать
  DNK 21.08.2018 в 00:16:08   # 690551
Одни дебилы ЗАКАЗАЛИ, от нехватки мяса в голове!
Другие продавшись, выполнили заказ!
А третьи по той же причине попёрлись выяснять..
поощрить (1) | покарать
  DNK 21.08.2018 в 00:18:48   # 690552
Полиция не работает по таким вопросам-нет состава,нет фактов, дела мистические))) эта не их сфера
поощрить (1) | покарать
  DNK 21.08.2018 в 00:21:59   # 690553
Просто тупая и безмозглая месть!!! за свою недалёкость .
И ведь сука есть тип людей испытывающих какой то кайф от того что делают гадость другим
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.08.2018 в 09:51:49   # 690569
Quote:
"Дело ведьмы": после громкого скандала в ВКО наказали полицейских http://today.kz/news/zhizn/2018-08-20/769119-delo-vedmyi-posle-gromkogo-skandala-v-vko-nakazali-politsejskih/
Раскрыть Раскрыть

"Установлено, что 25 мая по обращению в отношении Укоковой С.К. была проведена проверка на наличие признаков правонарушения и с ней проведена беседа (?) в отделении полиции. В ходе сбора материалов заявители отказались от своих претензий. Следственные действия с участием гражданки Укоковой С.К. в УВД Усть-Каменогорска не проводились и, соответственно, видеозапись не велась. В ходе проверки указанные в жалобе доводы нашли свое подтверждение.
Так, в действиях сотрудников полиции были установлены факты нарушения порядка регистрации полученной информации о ранее возможно совершенном правонарушении.
По итогам служебного расследования сотрудники отделения криминальной полиции Ульбинского ОП УВД Усть-Каменогорска были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
Сабине Укоковой этого оказалось недостаточно. Она хочет добиться увольнения сотрудников Ульбинского ОП, на которых указала в своей жалобе.
"Эти сотрудники до сих пор работают в полиции. Инициаторы всей этой истории-сказки – бывший компаньон моего мужа и его бывшая жена. Это взрослые люди, которым по 50 лет. Все это организовали эти люди (...), меня незаконно удерживали два с половиной часа в холодном кабинете, не пропуская моего мужа. Вели себя очень грубо. Сама я работаю заместителем директора на одном из заводов Усть-Каменогорска, также у меня своя строительная фирма", – рассказала женщина.
Укокова ездила в Астану, чтобы в МВД рассказать о случившемся. Кроме того, она, по ее словам, пожаловалась на полицейских в Генеральную прокуратуру РК и антикоррупционную службу.

Кстати, где прохлаждались постоянные критики "Рашки"? Даже их заценок не вижу, хотя статья от 20 числа...
поощрить (1) | покарать
  stasik02 21.08.2018 в 11:02:51   # 690584
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.08.2018 в 14:13:30   # 690603
Цитата: stasik02 от 21.08.2018 11:02:51
Quote:
На полтора месяца может загреметь за решетку любой пользователь соцсетей https://www.zakon.kz/4751144-na-poltora-mesjaca-mozhet-zagremet-za.html
Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
23 октября 2015
Судебный процесс в Восточном Казахстане можно считать показательным, пишет 31 канал.
На полтора месяца может загреметь за решетку любой пользователь соцсетей, если на его странице кто-то другой напишет комментарии с экстремистской направленностью. Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
...

Quote:
Как вести себя в соцсетях, чтобы не попасть в тюрьму за лайки и репосты - адвокат Утебеков 27.09.2017 https://www.caravan.kz/news/kak-vesti-sebya-v-socsetyakh-chtoby-ne-popast-v-tyurmu-za-lajjki-i-reposty-advokat-utebekov-401890/
Известный юрист рассказал о том, как нужно вести себя в социальных сетях, дабы невольно не стать преступником.
Недавно Прокуратура Восточно-Казахстанской области заявила о том, что за два года в ВКО к лишению свободы за экстремистские публикации в социальных сетях были приговорены 5 человек, и 2 уголовных дела по аналогичному обвинению сейчас находятся в производстве.
Сотрудники прокуратуры напомнили о том, что репосты подобных публикаций приравниваются к распространению сведений и человек, сделавший репост, будет нести точно такую же ответственность, как и тот, кто написал сам материал.
Можно предположить, что по всему Казахстану эти цифры куда выше и во многих случаях люди становятся злоумышленниками лишь из-за собственной юридической неграмотности.
В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с юристом Джохаром УТЕБЕКОВЫМ, дабы понять, как нужно вести себя в интернете, чтобы невольно не стать преступником.
...

Quote:
Можно ли сесть в тюрьму за лайк – разъясняет специалист https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/02/01/89116
В Южно-Казахстанской области 12 человек задержали по подозрению в возбуждении религиозной розни. Мужчины распространяли экстремистские материалы в социальных сетях. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Юристы напоминают, что даже за перепост незаконных публикаций можно попасть в тюрьму. О том, что же считать экстремистским материалом, расскажет член казахстанского союза юристов Серик Беркамалов.

Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Quote:
За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-kakie-vyskazyvaniya-v-socsetyah-kazahstancy-mogut-popast-v-tyur-mu_a2989872
поощрить | покарать
  332-712 21.08.2018 в 14:23:15   # 690606
стасик вновь строит из себя наивного. в демократических и свободных странах за подобные репосты и "лайки" всяких "постовмемовтвиттеров" можно точно так же схлопотать внимание полиции. не говоря уже о всеобщем порицании и осуждении. и очень часто бывает откровенная травля.
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.08.2018 в 14:33:08   # 690607
поощрить | покарать
  Ал 21.08.2018 в 14:39:51   # 690613
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь