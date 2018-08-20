Охота на ведьму

Руководство полиции Восточно-Казахстанской области рассмотрело весьма необычное не только для этого региона, но и для всей страны дело. По итогам служебного расследования были наказаны сотрудники отделения криминальной полиции Ульбинского ОП УВД Усть-Каменогорска, передает Today.kz, со ссылкой пресс-службу областного ДВД.

Двое жителей Усть-Каменогорска, как сказали Сабине Укоковой, обратились в полицию с жалобой на нее. Они якобы обвинили ее в колдовстве и шарлатанстве. Для проведения "следственных действий" 29-летнюю беременную Сабину, как она сама рассказала, пригласили в Ульбинский ОП на допрос. С ее слов, он продолжался около двух с половиной часов.

После всего этого женщина пожаловалась руководству ДВД, и в результате управление собственной безопасности департамента провело служебное расследование.