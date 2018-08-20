Охота на ведьму

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Blackadder 20 Августа 2018 в 11:34:53
Супруги сами доехали до Ульбинского отделения полиции для выяснения этого, как им показалось, недоразумения. И были шокированы: в заявлении от неких K. и C. значилось, что Сабина колдует и наводит порчу на заявителей, а также обвиняется в шарлатанстве.
Беременную женщину более трех часов продержали в кабинете, после чего стало известно, что и письменного заявления не поступало, обвинения были приняты полицейскими в устной форме (!).
Мужа Сабины, к слову, в кабинет не пустили. Когда женщина оказалась внутри, дверь закрыли на ключ. И затем в течение трех часов полиция выясняла есть ли у нее экстрасенсорные способности и умеет ли та колдовать.
Пикантности ситуации добавило то, что жалоба на колдовство и порчу поступила от… бывшей супруги мужа Сабины и бывшего делового партнера ее супруга.
Последний в присутствии полиции обвинил Сабину в расставании супругов, наведении порчи на них и всяких болезней. При этом следователь, проводивший допрос, постоянно повышал голос на беременную женщину и требовал (!!!) признания вины. Сам C. подтвердил, что письменного заявления не подавал.
Когда женщину в положении практически довели до истерики, она стала кричать и вырываться из закрытого кабинета. Лишь после этого ее отпустили домой.
После проведенного так называемого допроса Сабина получила большую моральную травму, ее заставили волноваться при отсутствии письменного заявления и каких-то конкретных доказательств ее вины.
- Меня поразило, с каким усердием офицеры полиции взялись за дело о колдовстве. У меня сложилось впечатление, что никаких других правонарушений кроме колдовства в Усть-Каменогорске не совершается, - возмущается Сабина.
Позднее она обратилась с жалобой в Управление собственной безопасности ДВД ВКО на неправомерные действия сотрудников отделения полиции. По результатам служебной проверки доводы нашли свое подтверждение и инквизи…, точнее дознаватели, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Сабина также запросили видеозапись наружного и внутреннего наблюдения в здании Ульбинского отделения полиции в период ее нахождения там с 19.00 до 23.00 часов, но ей их так и не предоставили.
Ее заявление в суд о привлечении жалобщиков к ответственности за заведомо ложные сведения и клевету было возвращено с постановлением о предоставлении описания события правонарушения, места и предоставлением доказательств.
До настоящего времени женщина находится в подавленном состоянии после пережитого стресса и продолжает обращаться с жалобами во всевозможные инстанции.
- Я не удовлетворена теми ответами, которые получаю на свои многочисленные обращения, это больше отписки, а не ответы с конкретно предпринятыми действиями в отношении виновных в этой ситуации лиц, - говорит Сабина.
Источник: https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/okhota_na_vedmu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
- или эти твари выполняли чей-то заказ
- или они конченые дебилы
Quote:
были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
Как вы видим: они не были уволены.
Из чего следует, что их руководство:
- или так же было замешено в этом заказе
- или они специально нанимают и держат у себя таких дебилов
Делаем главный вывод:
Данная структура была создана и функционирует не для того что бы защищать граждан, а для:
- выполнения заказов(как правило государственных, но как мы видим и частных)
- в которой работает преимущественно конченые дебилы
Отлаженная, связанная, прекрасно работающая система
Цитата: ЛиКа от 20.08.2018 14:40:32
Жаль, что она растерялась. Подыграла бы им
Жаль, что она растерялась. Подыграла бы им
Сказала бы что проклянет их до седьмого колена, сдохнете в муках )))
-Ну она же такая хорошенькая.
- Ну ладно.
- Но потом сразу сжечь!!
Дядя Нурик 20.08.2018 в 20:03:45 # 690524
Другие продавшись, выполнили заказ!
А третьи по той же причине попёрлись выяснять..
И ведь сука есть тип людей испытывающих какой то кайф от того что делают гадость другим
"Дело ведьмы": после громкого скандала в ВКО наказали полицейских http://today.kz/news/zhizn/2018-08-20/769119-delo-vedmyi-posle-gromkogo-skandala-v-vko-nakazali-politsejskih/
"Установлено, что 25 мая по обращению в отношении Укоковой С.К. была проведена проверка на наличие признаков правонарушения и с ней проведена беседа (?) в отделении полиции. В ходе сбора материалов заявители отказались от своих претензий. Следственные действия с участием гражданки Укоковой С.К. в УВД Усть-Каменогорска не проводились и, соответственно, видеозапись не велась. В ходе проверки указанные в жалобе доводы нашли свое подтверждение.
Так, в действиях сотрудников полиции были установлены факты нарушения порядка регистрации полученной информации о ранее возможно совершенном правонарушении.
По итогам служебного расследования сотрудники отделения криминальной полиции Ульбинского ОП УВД Усть-Каменогорска были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
Сабине Укоковой этого оказалось недостаточно. Она хочет добиться увольнения сотрудников Ульбинского ОП, на которых указала в своей жалобе.
"Эти сотрудники до сих пор работают в полиции. Инициаторы всей этой истории-сказки – бывший компаньон моего мужа и его бывшая жена. Это взрослые люди, которым по 50 лет. Все это организовали эти люди (...), меня незаконно удерживали два с половиной часа в холодном кабинете, не пропуская моего мужа. Вели себя очень грубо. Сама я работаю заместителем директора на одном из заводов Усть-Каменогорска, также у меня своя строительная фирма", – рассказала женщина.
Укокова ездила в Астану, чтобы в МВД рассказать о случившемся. Кроме того, она, по ее словам, пожаловалась на полицейских в Генеральную прокуратуру РК и антикоррупционную службу.
Руководство полиции Восточно-Казахстанской области рассмотрело весьма необычное не только для этого региона, но и для всей страны дело. По итогам служебного расследования были наказаны сотрудники отделения криминальной полиции Ульбинского ОП УВД Усть-Каменогорска, передает Today.kz, со ссылкой пресс-службу областного ДВД.
Двое жителей Усть-Каменогорска, как сказали Сабине Укоковой, обратились в полицию с жалобой на нее. Они якобы обвинили ее в колдовстве и шарлатанстве. Для проведения "следственных действий" 29-летнюю беременную Сабину, как она сама рассказала, пригласили в Ульбинский ОП на допрос. С ее слов, он продолжался около двух с половиной часов.
После всего этого женщина пожаловалась руководству ДВД, и в результате управление собственной безопасности департамента провело служебное расследование.
Двое жителей Усть-Каменогорска, как сказали Сабине Укоковой, обратились в полицию с жалобой на нее. Они якобы обвинили ее в колдовстве и шарлатанстве. Для проведения "следственных действий" 29-летнюю беременную Сабину, как она сама рассказала, пригласили в Ульбинский ОП на допрос. С ее слов, он продолжался около двух с половиной часов.
После всего этого женщина пожаловалась руководству ДВД, и в результате управление собственной безопасности департамента провело служебное расследование.
"Установлено, что 25 мая по обращению в отношении Укоковой С.К. была проведена проверка на наличие признаков правонарушения и с ней проведена беседа (?) в отделении полиции. В ходе сбора материалов заявители отказались от своих претензий. Следственные действия с участием гражданки Укоковой С.К. в УВД Усть-Каменогорска не проводились и, соответственно, видеозапись не велась. В ходе проверки указанные в жалобе доводы нашли свое подтверждение.
Так, в действиях сотрудников полиции были установлены факты нарушения порядка регистрации полученной информации о ранее возможно совершенном правонарушении.
По итогам служебного расследования сотрудники отделения криминальной полиции Ульбинского ОП УВД Усть-Каменогорска были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
Сабине Укоковой этого оказалось недостаточно. Она хочет добиться увольнения сотрудников Ульбинского ОП, на которых указала в своей жалобе.
"Эти сотрудники до сих пор работают в полиции. Инициаторы всей этой истории-сказки – бывший компаньон моего мужа и его бывшая жена. Это взрослые люди, которым по 50 лет. Все это организовали эти люди (...), меня незаконно удерживали два с половиной часа в холодном кабинете, не пропуская моего мужа. Вели себя очень грубо. Сама я работаю заместителем директора на одном из заводов Усть-Каменогорска, также у меня своя строительная фирма", – рассказала женщина.
Укокова ездила в Астану, чтобы в МВД рассказать о случившемся. Кроме того, она, по ее словам, пожаловалась на полицейских в Генеральную прокуратуру РК и антикоррупционную службу.
Кстати, где прохлаждались постоянные критики "Рашки"? Даже их заценок не вижу, хотя статья от 20 числа...
Цитата: jumanjiqz от 20.08.2018 19:24:06
Невероятная история...
Невероятная история...
Тоже кажется не вероятным, но
Цитата: stasik02 от 21.08.2018 11:02:51Quote:
На полтора месяца может загреметь за решетку любой пользователь соцсетей https://www.zakon.kz/4751144-na-poltora-mesjaca-mozhet-zagremet-za.html
Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
23 октября 2015
Судебный процесс в Восточном Казахстане можно считать показательным, пишет 31 канал.
На полтора месяца может загреметь за решетку любой пользователь соцсетей, если на его странице кто-то другой напишет комментарии с экстремистской направленностью. Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
...
Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
23 октября 2015
Судебный процесс в Восточном Казахстане можно считать показательным, пишет 31 канал.
На полтора месяца может загреметь за решетку любой пользователь соцсетей, если на его странице кто-то другой напишет комментарии с экстремистской направленностью. Эта новость стала громом среди ясного неба и вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета.
...
Quote:
Как вести себя в соцсетях, чтобы не попасть в тюрьму за лайки и репосты - адвокат Утебеков 27.09.2017 https://www.caravan.kz/news/kak-vesti-sebya-v-socsetyakh-chtoby-ne-popast-v-tyurmu-za-lajjki-i-reposty-advokat-utebekov-401890/
Известный юрист рассказал о том, как нужно вести себя в социальных сетях, дабы невольно не стать преступником.
Недавно Прокуратура Восточно-Казахстанской области заявила о том, что за два года в ВКО к лишению свободы за экстремистские публикации в социальных сетях были приговорены 5 человек, и 2 уголовных дела по аналогичному обвинению сейчас находятся в производстве.
Сотрудники прокуратуры напомнили о том, что репосты подобных публикаций приравниваются к распространению сведений и человек, сделавший репост, будет нести точно такую же ответственность, как и тот, кто написал сам материал.
Можно предположить, что по всему Казахстану эти цифры куда выше и во многих случаях люди становятся злоумышленниками лишь из-за собственной юридической неграмотности.
В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с юристом Джохаром УТЕБЕКОВЫМ, дабы понять, как нужно вести себя в интернете, чтобы невольно не стать преступником.
...
Известный юрист рассказал о том, как нужно вести себя в социальных сетях, дабы невольно не стать преступником.
Недавно Прокуратура Восточно-Казахстанской области заявила о том, что за два года в ВКО к лишению свободы за экстремистские публикации в социальных сетях были приговорены 5 человек, и 2 уголовных дела по аналогичному обвинению сейчас находятся в производстве.
Сотрудники прокуратуры напомнили о том, что репосты подобных публикаций приравниваются к распространению сведений и человек, сделавший репост, будет нести точно такую же ответственность, как и тот, кто написал сам материал.
Можно предположить, что по всему Казахстану эти цифры куда выше и во многих случаях люди становятся злоумышленниками лишь из-за собственной юридической неграмотности.
В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с юристом Джохаром УТЕБЕКОВЫМ, дабы понять, как нужно вести себя в интернете, чтобы невольно не стать преступником.
...
Quote:
Можно ли сесть в тюрьму за лайк – разъясняет специалист https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/02/01/89116
В Южно-Казахстанской области 12 человек задержали по подозрению в возбуждении религиозной розни. Мужчины распространяли экстремистские материалы в социальных сетях. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Юристы напоминают, что даже за перепост незаконных публикаций можно попасть в тюрьму. О том, что же считать экстремистским материалом, расскажет член казахстанского союза юристов Серик Беркамалов.
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В Южно-Казахстанской области 12 человек задержали по подозрению в возбуждении религиозной розни. Мужчины распространяли экстремистские материалы в социальных сетях. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Юристы напоминают, что даже за перепост незаконных публикаций можно попасть в тюрьму. О том, что же считать экстремистским материалом, расскажет член казахстанского союза юристов Серик Беркамалов.
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
Quote:
За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-kakie-vyskazyvaniya-v-socsetyah-kazahstancy-mogut-popast-v-tyur-mu_a2989872
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-kakie-vyskazyvaniya-v-socsetyah-kazahstancy-mogut-popast-v-tyur-mu_a2989872
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке" https://www.bbc.com/russian/news-40100118Quote:
30 мая 2017
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30 мая 2017
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Француз отправится в тюрьму за лайк в Фейсбуке 26 августа 2017 https://knife.media/illegal-like/
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Quote:
В каких странах можно сесть за репост? https://thequestion.ru/questions/171724/v-kakikh-stranakh-mozhno-sest-za-repost
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