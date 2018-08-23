О методах борьбы с коррупцией в Казахстане

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danilov 23 Августа 2018 в 15:37:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему эти журналюги почти не показывают когда ловят самих из бюро по противодействию коррупции.
Элементарно показуха.
Посмотрите на их дома , квартиры , машины как одеваются.
А как они с людьми разговаривают ?
Боги да и только.
И так всё ясно.
В первую очередь всю эту структуру надо пересажать.
И подхалимов журнашлюшек туда же.
МишкаНаСевер 23.08.2018 в 18:13:10 # 690890
"Борьба с ветряными мельницами " , или просто мудозвонство .
Дядя Нурик 23.08.2018 в 23:02:36 # 690948