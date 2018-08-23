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Закона.Нет
О методах борьбы с коррупцией в Казахстане
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danilov 23 Августа 2018 в 15:37:48
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  Skype 23.08.2018 в 16:18:47   # 690858
Я так хохатался
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  Temka 23.08.2018 в 16:19:48   # 690860
ПОКАЗУХА!!!
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  Маке0912 23.08.2018 в 17:54:05   # 690880
Это конечно хорошо, когда ловят взяточников и вымогателей.
Почему эти журналюги почти не показывают когда ловят самих из бюро по противодействию коррупции.
Элементарно показуха.
Посмотрите на их дома , квартиры , машины как одеваются.
А как они с людьми разговаривают ?
Боги да и только.
И так всё ясно.
В первую очередь всю эту структуру надо пересажать.
И подхалимов журнашлюшек туда же.

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  DNK 23.08.2018 в 18:00:35   # 690885
Скольких погубила ЖАДНОСТЬ на халяву Жаба душит.
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  МишкаНаСевер 23.08.2018 в 18:13:10   # 690890
Передача функций с одной конторы в другую - не выход. Вместо одних будут брать другие
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  старик 23.08.2018 в 19:27:31   # 690913
Обсуждать взяточника в присутствии коллектива! На цеховом собрании рабочие осудили своего товарища за то, что он выточил сколько то деталей, то есть выполнял свою работу!
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  Софруджу 23.08.2018 в 19:49:14   # 690922
Надо ко всем ходить домой. Сразу же видно, кто на зарплату живёт, а кто нет. Старая мудрость - от трудов праведных не возведёшь палат каменных
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  KAN13 23.08.2018 в 22:23:06   # 690943

"Борьба с ветряными мельницами " , или просто мудозвонство .
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  Дядя Нурик 23.08.2018 в 23:02:36   # 690948
Значит, по статистике, зынзыновский и мейрхановский органы самые коррумпированные?! Понятно. Ну, не удивлен, тем более сталкивался. Дешевый пиар, наверно, их конёк? Надо хлопать пупкиных-залупкиных с надзорных органов, которые с важным видом штаны протирают и оборотней в мантиях!
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  divan 24.08.2018 в 05:35:45   # 690978
пчелы конечно могут запретить мед и сказать публично что сладкое есть вредно, ведь мы же не дикие пчелы, а цивилизованные, но потом ночью под одеялом будут все равно есть сладкий медок, просто по своей природе - их пчеломатка такими создала...
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