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Сын беглого казахстанского мэра должен выплатить 500 миллионов долларов БТА Банку
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danilov 24 Августа 2018 в 15:44:14
АСТАНА, 24 авг — Sputnik. Ильяс Храпунов, сын беглого экс-акима Алматы Виктора Храпунова, должен выплатить около 500 миллионов долларов БТА Банку.

Такое решение принял Верховный суд Великобритании, пишет издание Newsweek.

По материалам дела, Ильяс Храпунов сговорился с бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым и помог ему похитить свыше шести миллиардов долларов.
В судебных документах говорится, что средства могли быть "отмыты" через империю недвижимости президента США Дональда Трампа.

Суд посчитал, что Храпунова поддержал английский бухгалтер мистер Аггарвал. Он, как указано в решении, имел хорошее представление о возможностях оффшорных компаний.

Мистер Аггарвал солгал о том, что работал от имени нескольких клиентов, и скрыл от Храпунова имя настоящего "заказчика" — Мухтара Аблязова.

Возможные подельники Храпунова возложили всю вину на бывшего шефа

Основной акционер БТА Банка Кенес Ракишев считает, что решение британского суда – большой шаг для возвращения похищенных Аблязовым шести миллиардов долларов.

Издание пишет, что Аблязов при поддержке Храпунова якобы "отмывал" деньги через проекты в области недвижимости в Европе и США. В деле фигурируют кондоминиумы Trump SoHo, которые Храпунов перепродал вскоре после приобретения.

В чем обвиняют Храпуновых в Казахстане

Родителей Ильяса Храпунова — Виктора и Лейлу Храпуновых — в Казахстане обвиняют в создании организованной преступной группы, мошенничестве, вымогательстве, мздоимстве и других уголовных преступлениях.
Следствие считает, что Храпуновы перед отъездом из страны незаконно получили 250 миллионов долларов.

Семья Храпуновых уехала из Казахстана одиннадцать лет назад и, по некоторым данным, проживает в Швейцарии.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20180824/6949377/ilyas-hrapunov-sud-angliya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 24.08.2018 в 16:02:22   # 691068
-Па! Дай 500 лямов. Мне косяк отдать нужно.
-Ильяс, сынок. Возьми в бардачке и не беспокой папу по пустякам.
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  МишкаНаСевер 24.08.2018 в 16:56:03   # 691083
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку
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  NZN 24.08.2018 в 17:15:19   # 691086
Цитата: МишкаНаСевер от 24.08.2018 16:56:03
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку


если в идеале, то долги возвращаются конечному правообладателю, т.е. халыкбанку
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  Fotinij 24.08.2018 в 17:33:46   # 691095
Цитата: МишкаНаСевер от 24.08.2018 16:56:03
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку

Да какая разница. На эту сумму уже список покупок составлен.
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  КЕДЫ 24.08.2018 в 17:58:01   # 691105
Он оказывается женат на дочке Аблязова.
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