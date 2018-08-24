Сын беглого казахстанского мэра должен выплатить 500 миллионов долларов БТА Банку

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danilov 24 Августа 2018 в 15:44:14
Такое решение принял Верховный суд Великобритании, пишет издание Newsweek.
По материалам дела, Ильяс Храпунов сговорился с бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым и помог ему похитить свыше шести миллиардов долларов.
В судебных документах говорится, что средства могли быть "отмыты" через империю недвижимости президента США Дональда Трампа.
Суд посчитал, что Храпунова поддержал английский бухгалтер мистер Аггарвал. Он, как указано в решении, имел хорошее представление о возможностях оффшорных компаний.
Мистер Аггарвал солгал о том, что работал от имени нескольких клиентов, и скрыл от Храпунова имя настоящего "заказчика" — Мухтара Аблязова.
Возможные подельники Храпунова возложили всю вину на бывшего шефа
Основной акционер БТА Банка Кенес Ракишев считает, что решение британского суда – большой шаг для возвращения похищенных Аблязовым шести миллиардов долларов.
Издание пишет, что Аблязов при поддержке Храпунова якобы "отмывал" деньги через проекты в области недвижимости в Европе и США. В деле фигурируют кондоминиумы Trump SoHo, которые Храпунов перепродал вскоре после приобретения.
В чем обвиняют Храпуновых в Казахстане
Родителей Ильяса Храпунова — Виктора и Лейлу Храпуновых — в Казахстане обвиняют в создании организованной преступной группы, мошенничестве, вымогательстве, мздоимстве и других уголовных преступлениях.
Следствие считает, что Храпуновы перед отъездом из страны незаконно получили 250 миллионов долларов.
Семья Храпуновых уехала из Казахстана одиннадцать лет назад и, по некоторым данным, проживает в Швейцарии.
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20180824/6949377/ilyas-hrapunov-sud-angliya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
-Ильяс, сынок. Возьми в бардачке и не беспокой папу по пустякам.
МишкаНаСевер 24.08.2018 в 16:56:03 # 691083
Цитата: МишкаНаСевер от 24.08.2018 16:56:03
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку
если в идеале, то долги возвращаются конечному правообладателю, т.е. халыкбанку
Цитата: МишкаНаСевер от 24.08.2018 16:56:03
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку
А вернут кому? БТА продали КазКому, КазКом продали Халыку
Да какая разница. На эту сумму уже список покупок составлен.