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Справедливо ли наказали героев нашумевшего ролика? Мнение казахстанцев
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danilov 25 Августа 2018 в 14:37:23
Герой ролика о прогулке на лодке по Астане дал интервью
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
КоТэ_НаРкОтЭ
25.08.2018 в 14:49:55
# 691257
конечно не справедливо
это абсурд.
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Aлекс
25.08.2018 в 15:03:23
# 691259
Вместо решения реальных проблем показухой занимаются. Почему строителей и ответственных за дорогу не оштрафовали?
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NZN
25.08.2018 в 16:06:55
# 691263
билмейм енди Наталья, оларга покуй гой енди
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