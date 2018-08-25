Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Справедливо ли наказали героев нашумевшего ролика? Мнение казахстанцев
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Августа 2018 в 14:37:23


Герой ролика о прогулке на лодке по Астане дал интервью
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КоТэ_НаРкОтЭ 25.08.2018 в 14:49:55   # 691257
конечно не справедливо это абсурд.
поощрить (1) | покарать
  Aлекс 25.08.2018 в 15:03:23   # 691259
Вместо решения реальных проблем показухой занимаются. Почему строителей и ответственных за дорогу не оштрафовали?
поощрить | покарать
  NZN 25.08.2018 в 16:06:55   # 691263
билмейм енди Наталья, оларга покуй гой енди
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь