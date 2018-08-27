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Как в компьютерной игре: парень расстрелял соперников, расстроившись из-за проигрыша
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danilov 27 Августа 2018 в 13:45:33
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27.08.2018 в 14:35:13
# 691512
шизик
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TEMIPXAH
27.08.2018 в 15:02:58
# 691520
Хорошо что я в стратегии играю. Со злости наверное начну что-то строить
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Manitu
27.08.2018 в 15:14:34
# 691525
А я бы американцам еще бы и тотальное оружие не большого радиуса действия дома хранить разрешил.
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332-712
27.08.2018 в 15:31:19
# 691527
организаторов дрючить надо.
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