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Как в компьютерной игре: парень расстрелял соперников, расстроившись из-за проигрыша
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danilov 27 Августа 2018 в 13:45:33
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  NZN 27.08.2018 в 14:35:13   # 691512
шизик
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  TEMIPXAH 27.08.2018 в 15:02:58   # 691520
Хорошо что я в стратегии играю. Со злости наверное начну что-то строить
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  Manitu 27.08.2018 в 15:14:34   # 691525
А я бы американцам еще бы и тотальное оружие не большого радиуса действия дома хранить разрешил.
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  332-712 27.08.2018 в 15:31:19   # 691527
организаторов дрючить надо.
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