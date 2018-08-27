Алик Шпекбаев призвал учителей и директоров оставить в прошлом школьные поборы

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danilov 27 Августа 2018 в 17:56:06
Об этом он заявил, выступая на совещании в столичной школе-лицее №54с участием также акима города Астаны Асета Исекешева, министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева и директоров образовательных учреждений столицы.
«В отношении поборов в школах - они мелкие, но они есть, надо забыть, отправить это в прошлое. Считаю, в Астане этого быть не должно. Сегодня государство, акимат - обеспечили обучающихся всем необходимым. Если это делается за счет бюджета, зачем нести расходы родителям? Вы бы лучше посмотрели, как расходуются средства. Вот где должно быть ваше участие. Есть ведь семьи, которые не могут поднять такие суммы», - сказал Алик Шпекбаев.
Ранее в своем выступлении директор департамента Агентства по делам государственной службы по городу Астана Жазира Жылкишиева сообщила, что в школах активно функционируют родительские комитеты, которые занимаются организационными вопросами, в том числе сбором денежных средств.
«По сути это является распространенным видом бытовой коррупции. В рамках анализа с общественными организациями проведен соцопрос населения на предмет побора в школах, так из 100 опрошенных респондентов 87 подтвердили факт существования проблемы. Согласно предоставленным ответам сумма денежных средств варьируется от 100 тенге в месяц до 10 тысяч тенге в четверть», - уточнила Жазира Жылкишиева.
https://www.inform.kz/ru/alik-shpekbaev-prizval-uchiteley-i-direktorov-ostavit-v-proshlom-shkol-nye-pobory_a3370426
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 27.08.2018 в 21:38:48 # 691579
Цитата: Шекспир от 27.08.2018 18:20:27
Лучше бы вместо учебников выдали каждому по планшету с электронной версией всех учебников, было бы намного проще для детей! и дешевле для родителей!
Лучше бы вместо учебников выдали каждому по планшету с электронной версией всех учебников, было бы намного проще для детей! и дешевле для родителей!
А вы уверены, что всем детям понравится читать с планшетов? Игрушки и обучение разные вещи.