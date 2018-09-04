В АДГСПК рассказали, как госкомпании использовали латиницу и кириллицу для махинаций с госзакупками

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едридмадрид 04 Сентября 2018 в 21:24:21
«Одним из распространенных коррупционных рисков, существенно ограничивающих конкуренцию при проведении государственных закупок, является замена текста в объявлениях с кириллицы на латиницу – заменяются отдельные буквы для того, чтобы внести путаницу, и потенциальные участники конкурса не смогли найти лот в системе государственных закупок», - сказал Сабирбаев на пресс-конференции.
По его словам, такие манипуляции позволяют скрыть объявления от потенциальных поставщиков и создают преимущество для отдельных компаний.
«На сегодня подразделениями Агентства в режиме мониторинга выявлены эти схемы: за 2017 год установили более 400 таких фактов», - уточнил представитель Агентства.
По его словам, пока к ответственности за эти нарушения никто не привлечен, в антикоррупционном ведомстве рассчитывают, что создание общественного резонанса вокруг указанного вопроса станет действенным превентивным механизмом.
«В дальнейшем будет рассмотрена дисциплинарная ответственность первых руководителей этих госорганизаций на площадке Советов по этике областей и комиссии по этике центрального аппарата Агентства. Считаем, что рассмотрение каждого случая по отдельности создаст благоприятный информационный фон и позволит акцентировать внимание общественности на превентивном характере работы Агентства», - заключил Сабирбаев.
https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2018-09/v-adgspk-rasskazali-kak-goskompanii-ispolzovali-latinicu-i-kirillicu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 04.09.2018 в 22:16:34 # 692298
А нах тогда нам эта новость?
Цитата: Рамзес от 04.09.2018 23:17:15
А что у нас уже официально латиница?
А что у нас уже официально латиница?
Ты че, шахтер чо ли?
А агенство это, такая же непонятная херня, как и все в нашей стране. Че то там выявляет, находит какие то миллиардные нарушения -все бл ветер, полная ху ня. Уже читать противно. Хтфу!
будут специально запутывать народ трактовкой законов,сажать неугодных и *издить под шумок.