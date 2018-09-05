Компания Sanofi давала взятки, чтобы её лекарства чаще прописывали пациентам в Казахстане

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danilov 05 Сентября 2018 в 16:10:06
Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить 25,2 млн долларов, чтобы разрешить ситуацию с обвинениями в даче взяток в США.
Дочерние предприятия Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке платили должностным лицам за увеличение продаж своей продукции, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Sanofi наладила в Казахстане систему откатов, чтобы выигрывать государственные контракты, а также чтобы продукцию французской компании чаще прописывали в рецептах", – говорится в заявлении комиссии.
Взяточничество, связанное с продажей фармацевтической продукции, остаётся серьёзной проблемой, несмотря на многочисленные профилактические меры, считает представитель комиссии Чарльз Кейн.
"Всё это показывает, что необходимо провести ещё больше работы для устранения конкретных рисков, связанных с фармацевтической промышленностью", – добавил он.
Agence France-Presse отмечает, что аналогичные схемы Sanofi применяла также в Иордании, Ливане, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Йемене, Омане и Объединённых Арабских Эмиратах в период с 2006 по 2015 год.
По данным издания, фармацевтическая компания не подтвердила, но и не отрицала обвинений.
В итоге Sanofi согласилась заплатить большую сумму, чтобы прекратить разбирательство: компания вернёт 17,5 млн долларов незаконно присвоенных доходов, перечислит 2,7 млн долларов за просрочку выплат и заплатит административный штраф в размере 5 млн долларов.
В августе 2018 года расследование в отношении компании Sanofi началось в Китае. Сотрудники фармацевтического гиганта под видом грантов на исследования передали взятки 500 врачам и 70 больницам.
https://informburo.kz/novosti/kompaniya-sanofi-davala-vzyatki-chtoby-eyo-lekarstva-chashche-propisyvali-pacientam-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Назовите хоть одну фармкомпанию которая работает по другому . Все работают по одной схеме - "не подмажешь не поедешь" , такова система . Французы на фармрынке Казахстана просто шалунишки , по сравнению с другими игроками .
Цитата: KAN13 от 05.09.2018 16:29:24
Назовите хоть одну фармкомпанию которая работает по другому . Все работают по одной схеме - "не подмажешь не поедешь" , такова система . Французы на фармрынке Казахстана просто шалунишки , по сравнению с другими игроками .
Назовите хоть одну фармкомпанию которая работает по другому . Все работают по одной схеме - "не подмажешь не поедешь" , такова система . Французы на фармрынке Казахстана просто шалунишки , по сравнению с другими игроками .
Просто кому то мешают наверно))
Фамилии, должности в студию. Кому давали в Казахстане ?