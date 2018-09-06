Уроженец Казахстана, участвовавший в боевых действиях в ДНР, задержан в России

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 06 Сентября 2018 в 09:55:38
Уроженец этой республики задержан под Петербургом по запросу УВД Костанайской области.
В Петербурге задержан 36-летний гражданин Казахстана, которого на родине обвиняют военных действиях на территории иностранного государства.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», автомобиль «Фольксваген Поло» с петербургскими номерами был остановлен 4 сентября около 13:15 на трассе А-118 (Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга) во Всеволожском районе. Управлял иномаркой уроженец Костанайской области Евгений Щ. При проверке по базе данным, выяснилось, что мужчина с октября 2016 года находится в розыске за УВД этого региона Казахстана. Его обвиняют по статье 172 УК Казахастана (умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества). Наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
Задержанный утверждает, что числится в розыске, так как принимал участие в боевых действиях на территории ДНР в составе батальона «Спарта».
По данным Агентства, боец мирно проживал в Невском районе, на Товарищеском проспекте.
Справка.
Батальон «Спарта» - вооружённое формирование, входящее в состав вооружённых сил непризнанной Донецкой народной республики. Было создано в августе 2014 года, участвовало в обороне Славянска, а также в боях за Донецкий аэропорт.
В феврале 2015 года батальон «Спарта» был внесён в санкционный список Евросоюза как «вооружённая сепаратистская группа, которая активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и продолжающие дестабилизировать ситуацию на Украине»
Подавляющее большинство бойцов батальона являются жителями Донбасса. В состав подразделения также входят добровольцы из стран СНГ. До своей гибели 16 октября 2016 года батальон возглавлял Арсений Павлов, также известный как «Моторола». Его сменил Владимир Жога («Воха»), уроженец Славянска.
https://www.fontanka.ru/2018/09/05/018/
http://konkretno.ru/2018/09/05/bojcu-batalona-sparta-iz-dnr-grozit-vydacha-kazaxstanu-i-srok-do-9-let.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
такие приоритеты дадут о себе знать лет так через 5-10.
и сами же судьи и т.д. побегут в Россию первым же рейсом, а не в сирию, афган, иран и т.д.
Цитата: ss720 от 06.09.2018 10:12:04
За бородочами с сирии значит надо приглядывать , а с Новороссии сажать?
такие приоритеты дадут о себе знать лет так через 5-10.
и сами же судьи и т.д. побегут в Россию первым же рейсом, а не в сирию, афган, иран и т.д.
За бородочами с сирии значит надо приглядывать , а с Новороссии сажать?
такие приоритеты дадут о себе знать лет так через 5-10.
и сами же судьи и т.д. побегут в Россию первым же рейсом, а не в сирию, афган, иран и т.д.
Между ними есть принципиальная разница.
"Бородачи" являются носителями радикальной идеологии и вовсю используют методы, считающиеся террористическими.
А вот ни ДНР, ни ДНР, ни их вооруженные формирования не признаны в качестве террористических организаций, несмотря на все попытки Украины добиться от Европы такого признания. И радикализма в их взглядах и действиях нет.
Цитата: ss720 от 06.09.2018 10:12:04
За бородочами с сирии значит надо приглядывать , а с Новороссии сажать?
такие приоритеты дадут о себе знать лет так через 5-10.
и сами же судьи и т.д. побегут в Россию первым же рейсом, а не в сирию, афган, иран и т.д.
За бородочами с сирии значит надо приглядывать , а с Новороссии сажать?
такие приоритеты дадут о себе знать лет так через 5-10.
и сами же судьи и т.д. побегут в Россию первым же рейсом, а не в сирию, афган, иран и т.д.
В Сирии наши "туристы" свои "подвиги" не документировали фото и видеоматериалами, потому и требуют пока только приглядывания. А этот "герой", наверное в соцсетях весь компромат на себя сам выложил.