Автомафия бессмертна

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GoodZone 06 Сентября 2018 в 10:05:30
В октябре прошлого года у жительницы Екатеринбурга Алиты РУСАНОВОЙ (на снимке) угнали машину марки KIA SPORTAGE. Машине было всего два года, поэтому хозяевам потерять ее было особенно обидно. Заявив о преступлении в полицию, екатеринбуржцы не сидели сложа руки, искали свою машину сами. И (надо ж было такому случиться!) нашли ее в Казахстане с помощью Интернета. На известном сайте продажи авто они увидели свою красавицу, опознав ее по особым приметам.
- У нашей машины была практически незаметная вмятина на капоте и трещина на лобовом стекле, - рассказывает Алита Русанова. - Чтобы окончательно убедиться в подозрениях. я попросила своего костанайского знакомого связаться с продавцом, посмотреть машину, документы… Он это сделал и сообщил: да, мол, все совпадает, даже вин-код. Мы сразу сорвались и... в Костанай!
Россиянам повезло - машина была на месте. Они вызвали полицию и оформили заявление.
- Знаете, угонщики совсем не старались замести следы! - говорит Русанова. - Смотрю, а в машине лежат мои вещи: пакеты, ключи, вышивки… Я говорю полицейским, что все это мое. Они оформляют опознание, а потом изымают машину и ставят ее на стоянку.
Человек, у которого оказалась машина Русановой, с честными глазами клялся, что знать ничего не знает, ведать не ведает: купил машину и ввез ее в Казахстан, чтобы перепродать… Тут-то и выяснилось, что у краденой KIA два вин-кода, что объясняется особенностями ее производства: основную сборку машин этой марки делают на заводе в Словакии, а затем до ума доводят на калининградском заводе в России. Словаки снабжают авто своим вин-кодом, россияне - своим. Оба вина указаны в техпаспорте (словацкий - в разделе “Особые отметки”).
- Однако при осмотре машины Русановой российского кода на кузове не оказалось, - рассказывает адвокат Виталий КУТИКОВ. - Его кто-то зашпаклевал и закрасил. Поэтому в дело включились эксперты, которые по нашему требованию провели судебно-трасологическое исследование. Незадача заключалась в том, что все буквы и цифры обнаруженного вин-кода совпали с указанным в техпаспорте Русановой. Эксперт усомнился лишь в одной позиции: не смог определить букву - “R” или “А”. И дело на некоторое время застопорилось.
Тогда потерпевшая представила костанайскому дознавателю письмо за подписью… самого директора калининградского автозавода, где была выпущена ее KIA SPORTAGE. В письме прямо заявлялось: “На восьмой позиции указывается буква “А”, которая соответственно обозначает легковой класс транспортного средства. Буквенного обозначения “R” на восьмой позиции вообще не может быть”.
Что же вы думаете? Стала ли Алита Русанова считаться бесспорным владельцем угнанной в Екатеринбурге и обнаруженной в Костанае машины? Вняли сотрудники правоохранительных органов ее увереньям бесполезным, что в России расследуется уголовное дело по факту угона KIA? Черта с два.
Из изъятой у продавца и помещенной на штрафстоянку (то есть оказавшейся в распоряжении полиции) KIA непонятным образом исчезли все вещи, которые опознала Алита. На вопросы, кто, где, куда, пинкертоны не ответили. Тогда Русанова, обеспокоенная беспорядком на полицейской кухне, попросила дознавателя передать ей машину под сохранную расписку. А в ответ получила известие о том, что… досудебное расследование прекращено, а машина отдана продавцу как “добросовестному приобретателю”!
Алита Русанова, прочитав такой ответ из полиции за подписью начальника управления дознания ДВД Костанайской области подполковника Асылбека МАДЬЯРОВА, не верила своим глазам.
- Неужели в Казахстане полиция самостоятельно, минуя суд, может установить факт добросовестности приобретения авто? - недоумевает она. - При этом явно игнорируя железные доказательства принадлежности машины мне!
Также выяснилось, что дознаватель, который занимался расследованием по заявлению Русановой, ввел в заблуждение потерпевшую и ее адвоката и вынес свое постановление втайне от них.
- Еще в июне я спросил у дознавателя, какие действия он намерен предпринять дальше, - вспоминает адвокат Кутиков, - а он мне говорит: ну раз у эксперта есть сомнение в одной букве, значит, нужно представить на повторное исследование еще одну такую же машину, которая была бы собрана на заводах Словакии и России. Ладно, говорю, поищем и представим. И только сейчас мы поняли: ко времени того нашего разговора дознаватель машину Русановой уже вернул этому самому продавцу, которого следовало бы основательно проверить на связи с автомафией!.. Мало того - на этом постановлении о прекращении следствия нет отметки о согласовании с прокурором. В общем, вопросов к костанайской полиции становится все больше.
А ответов по-прежнему ноль. И как тут не вспомнить следственные провалы в делах о художествах транснациональной мафии, которая, как свидетельствуют добытые нами сведения, действует под прикрытием полиции в разных регионах Казахстана и чуть ли не в самом МВД? Кстати, на нашу публикацию об этом (см. “Автомафия в погонах”, “Время” от 16.8.2018 г.) до сих пор не откликнулось ни одно заинтересованное ведомство. Может, потому, что им некогда? Может, они усиленно ловят преступников в своих рядах? Ну-ну…
Стас КИСЕЛЁВ, Костанай
http://www.time.kz/articles/strana/2018/09/05/avtomafija-bessmertna