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Казахстанца с полными карманами евро задержали в аэропорту Ганновера
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danilov 06 Сентября 2018 в 10:25:51
Сотрудники паспортного контроля аэропорта Ганновера задержали 43-летнего гражданина Казахстана. В карманах его брюк было обнаружено 50 тысяч евро,передает информационный портал nrz.de.

Эта сумма не была задекларирована, поэтому мужчине грозит штраф.

Таможенная служба инициировала предварительное расследование по факту обнаружения у мужчины нескольких пачек купюр номиналом 500 евро. После письменного объяснения их происхождения мужчину допустили на рейс.

В пресс-службе главного таможенного управления Ганновера заявили, что казахстанца ждет "ощутимое" денежное взыскание.

С 15 июня в Евросоюзе действуют новые правила декларирования наличных денег и ценностей. Обладатели суммы свыше 10 тысяч евро должны объяснять происхождение и назначение денег. Эти меры были приняты в рамках борьбы с отмыванием денег и противостоянием финансирования терроризма. За нарушение режима декларирования будет вменяться штраф в размере до 1 миллиона евро.

Источник: Sputnik Казахстан
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