Казахстанца с полными карманами евро задержали в аэропорту Ганновера

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danilov 06 Сентября 2018 в 10:25:51
Эта сумма не была задекларирована, поэтому мужчине грозит штраф.
Таможенная служба инициировала предварительное расследование по факту обнаружения у мужчины нескольких пачек купюр номиналом 500 евро. После письменного объяснения их происхождения мужчину допустили на рейс.
В пресс-службе главного таможенного управления Ганновера заявили, что казахстанца ждет "ощутимое" денежное взыскание.
С 15 июня в Евросоюзе действуют новые правила декларирования наличных денег и ценностей. Обладатели суммы свыше 10 тысяч евро должны объяснять происхождение и назначение денег. Эти меры были приняты в рамках борьбы с отмыванием денег и противостоянием финансирования терроризма. За нарушение режима декларирования будет вменяться штраф в размере до 1 миллиона евро.
Источник: Sputnik Казахстан
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