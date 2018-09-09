Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Полицейский в США по ошибке застрелила соседа
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Сентября 2018 в 00:58:16
Женщина-полицейский из Далласа случайно зашла в чужую квартиру, возвращаясь домой, и застрелила чернокожего хозяина. Как сообщает NBC News, она приняла его за грабителя.
Как рассказали следователи, сотрудница правоохранительных органов ошиблась по пути со смены вечером 6 сентября. Она зашла в квартиру жертвы в полной униформе, а огонь открыла из табельного оружия. После женщина немедленно вызвала скорую помощь и своих коллег, которым объяснила, что произошло. Несмотря на оказанную помощь, 26-летний хозяин квартиры от полученных ранений скончался в больнице.
Женщина в данный момент задержана, ее имя не называется. Сама она не пострадала. Каким образом она смогла войти в чужую квартиру, не уточняется.

https://lenta.ru/news/2018/09/07/whoops_wrong_door/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 09.09.2018 в 01:33:47   # 692855
Нифигасе дверью ошиблась!
поощрить | покарать
  Comrade 09.09.2018 в 01:46:37   # 692857
Ирония судьбы, или С лёгким паром! - американская версия
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 09.09.2018 в 02:38:08   # 692862
*WALL
Добавить нечего
поощрить | покарать
  DNK 09.09.2018 в 05:19:19   # 692865
Возможно элементарная женская месть на эмоциях, а "легенда отмазка" фуфло. Но это выяснят быстро. А возможно просто драматическое стечение обстоятельств.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь