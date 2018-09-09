Полицейский в США по ошибке застрелила соседа

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danilov 09 Сентября 2018 в 00:58:16
Как рассказали следователи, сотрудница правоохранительных органов ошиблась по пути со смены вечером 6 сентября. Она зашла в квартиру жертвы в полной униформе, а огонь открыла из табельного оружия. После женщина немедленно вызвала скорую помощь и своих коллег, которым объяснила, что произошло. Несмотря на оказанную помощь, 26-летний хозяин квартиры от полученных ранений скончался в больнице.
Женщина в данный момент задержана, ее имя не называется. Сама она не пострадала. Каким образом она смогла войти в чужую квартиру, не уточняется.
https://lenta.ru/news/2018/09/07/whoops_wrong_door/
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