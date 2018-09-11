Она с вами ненадолго. РЕЙТИНГ самых угоняемых в России машин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 11 Сентября 2018 в 09:32:31
Маркетологи Russian Automotive Market Research назвали десять самых угоняемых в России автомобилей. Сразу пять моделей «рейтинга» — российские машины.
Эксперты отметили, что число угонов машин в России за последние 5 лет снизилось: в 2013 году было похищено 44,7 тысяч автомобилей, в 2017 году — 28,3 тысяч, а за первую половину текущего года — 11,5 тысяч. Изменились и предпочтения угонщиков. Например, чаще всего в первые месяцы 2018 года похищали отечественные «Лады», иномарки Toyota Corolla и Mitsubishi Lancer. Toyota Camry вошла в топ-5 угоняемых моделей, хотя раньше в самом конце рейтинга.
Топ-10 самых угоняемых автомобилей в РФ в первой половине 2018 года:
10 место. Lada 2110 — 190 шт.;
9 место. Kia Sportage — 200 шт.;
8 место. Lada 2114 — 210 шт.;
7 место. Ford Focus — 250 шт.;
6 место. Lada 2106 — 300 шт.;
5 место. Lada 2109 — 310 шт.;
4 место. Toyota Camry — 390 шт.;
3 место. Lada 2107 — 400 шт.;
2 место. Kia Rio — 450 шт.;
1 место. Hyundai Solaris — 600 шт
http://ekb.dk.ru/news/ona-s-vami-nenadolgo-reyting-samyh-ugonyaemyh-v-rossii-mashin-237110520?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Комментарии, по рейтингу, по дате