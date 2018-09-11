Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

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danilov 11 Сентября 2018 в 15:45:11
Надежда Атаева не явилась в суд Парижа, где сегодня днем состоялись слушания ее иска против Мутабар Таджибаевой. Ее представлял адвокат Георгий Окопов.
Адвокаты обеих сторон представили суду свои доводы по поводу претензий Надежды Атаевой.
Защитница Мутабар, известная во Франции адвокат Сабрина Голдман, построила свое выступление на доводах, что иск против ее клиента был составлен с нарушениями и ошибками, а ее претензии не имеют оснований.
Непонятно было защите, а также и суду, на каком основании Надежда требует от Мутабар выплаты компенсации в размере 8 тысяч евро.
Сабрина Голдман потребовала, чтобы Атаева в конечном итоге заплатила все судебные издержки, а также оплатила Мутабар все расходы, понесенные ею в связи с поданным на нее безосновательным иском.
Еще одним истцом был первый адвокат Атаевой Валерий Кожевников, он также требовал от Мутабар выплатить ему в качестве компенсации 1 евро, заявляя, что Таджибаева сообщила о нем неверную информацию (на самом деле это была ошибка полицейского управления), чем также вызвал недоумение у суда.
Но было объявлено, что Кожевников свой иск отозвал.
Присутствовавший на процессе прокурор поддержал позицию адвоката Мутабар – Сабрины Голдман, что он также не усмотрел клеветы и оскорблений в адрес истицы, равно как и оснований для выплаты ей компенсации.
Решение в деле «Атаева против Таджибаевой» суд Парижа вынесет 9 ноября.
Мутабар Таджибаева и адвокат Сабрина Голдман
Напомним, Атаева обвиняет свою соотечественницу, Мутабар Таджибаеву, в систематической клевете и оскорблении, поставившую, по ее словам, под угрозу безопасность членов ее ассоциации, и требует в качестве компенсации 8 тысяч евро.
На протяжении года, когда впервые деятельность Атаевой была подвергнута разоблачению на сайте Ц-1, в частности – выпуск ею фейкового фильма и отчета в 2010 и 2011 годах об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, она хранила молчание, не делая ни одной попытки опровергнуть расследование.
Но в качестве ответчика Атаева избрала не журналиста Ц-1, написавшего расследование, а Мутабар. В декабре 2017 года Таджибаева получила первое требование от адвоката Атаевой: снять с сайта mutabar.org все «порочащие ее клиента материалы».
Мутабар Таджибаеву в суде поддерживает казахстанский журналист Рамазан Есергепов, глава фонда «Журналисты в беде».
https://centre1.com/world/sud-v-parizhe-rassmotrel-isk-ataevoj-protiv-tadzhibaevoj/
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