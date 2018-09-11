В АДГСПК заявили о незаконности платных тестов в школах Казахстана

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danilov 11 Сентября 2018 в 16:16:24
Платные тестирования в школах незаконны, заявил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев перед совещанием по вопросам в сфере образования.
Он отметил, что тесты организуют частные организации, юрисдикция и работа которых не совсем понятна с точки зрения законности.
"В Алматинской области мы приостановили такую практику. Как вы знаете, тесты сдавали с 9 по 11 классы и стоимость каждого теста равнялась 300-500 тенге. В некоторых школах они сдавались раз в неделю, некоторые раз в месяц. Деятельность этих организаций и сбор денег на них является незаконными, и мы хотим чётко дать понять, что агентство будет за этим следить и пресекать", – сказал он.
Главный инструмент, который у нас сейчас имеется, – это открытость и публичность. Мы пытаемся раскрыть всевозможные схемы, которым подвергается система образования, подчеркнул он.
"Мы не против, чтобы дети готовились к ЕНТ, но давайте говорить начистоту. Эти тесты проводятся для того, чтобы получать определённые срезы по уровню успеваемости. Мы учились в школах, сдавали диктанты, тесты. Эти тесты нам готовили учителя и, соответственно, знания наши проверяли таким образом. Сегодня появляется частная организация, которая предлагает знания вместо диктантов проверять с помощью этих тестов", – объяснил Данияр Сабирбаев.
Под каким бы предлогом это ни презентовали родителям, эти тесты в школах и централизованный сбор учителями денег на эти тесты незаконны, отметил он.
"Мы видим и знаем эту схему, знаем откуда идут потоки и кто стоит во главе. Но наша задача не стоит в том, чтобы посадить всех и вся. Мы сегодня, прежде чем реагировать, предупреждаем, что эта деятельность школ практически повсеместно незаконна", – добавил директор департамента.
Данияр Сабирбаев пояснил, что речь не идёт о пробном тестировании, которое проходит в рамках подготовки ЕНТ для 10-11 классов.
"Мы говорим про те срезы, которые задействованы с 9 по 11 классы. Более того, сегодня есть школы, которые умудряются с 4 по 11 классы эти срезы делать. Многие родители введены в заблуждения, что это предусмотрено стандартам и санкционировано МОНом", – объяснил он.
Большое количество обращений поступает от родителей по всевозможным сборам денег в школах, отметил он.
"Мы даём ровно две недели всем школам и акиматам, чтобы они в доступной форме раскрыли бюджеты школ. Есть бюджеты школ, так или иначе отсканированные, опубликованные, мы считаем, что родители в поисковых системах, введя название школы, должны находить эти бюджеты, и они должны быть открыты", – сказал Данияр Сабирбаев.
В АДГСПК надеются, что директора школ и учителя правильно отреагируют на призыв.
"В случае, если не будет реакции, мы будем уже говорить об ответственности", – заключил директор департамента.
Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции на самом совещании добавил, что на протяжении последних лет организации образования стабильно входят в тройку наиболее подверженных в коррупционном проявлении органов.
"За последние три года 228 работников сферы образования осуждены за получение взяток. Это только взятки, мы не берем в счёт другие составы коррупционный преступлений: хищение, злоупотребление должностными полномочиями и так далее. Общество определённую обеспокоенность высказывает. Мы всё это видим и в соцсетях и в интернете, СМИ. Госорганы также обеспокоены этой проблематикой, в том числе и агентство", – сказал он.
https://informburo.kz/novosti/v-adgspk-zayavili-o-nezakonnosti-platnyh-testov-v-shkolah-kazahstana.html
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