Дело о закрытии портала Ratel.kz приостановлено

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danilov 11 Сентября 2018 в 16:17:28
10 сентября апелляционная коллегия городского суда Алматы удовлетворила ходатайство адвоката Ларисы Доставаловой о приостановлении дела по закрытию Ratel.kz до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция на решение Ауэзовского суда. Об этом сообщается на сайте международного фонда защиты свободы слова "Адил Соз".
Как заявила адвокат Доставалова, "это единственно правильное решение за всё время судебных разбирательств с февраля 2018 года, поскольку "медеуское" и "ауэзовское" дела взаимосвязаны".
Дети сооснователя Ratel.kz и собственника этого доменного имени Геннадия Бендицкого 18-летний сын Олег и несовершеннолетняя дочь Екатерина подали иск в Ауэзовский суд №2 после многочисленных скандалов, связанных в том числе с блокировкой этого портала. Интересы Екатерины в суде представляла её мама Анна Устинова. Процесс сторона Бендицкого проиграла.
В Медеуском районном суде по гражданским делам города Алматы 28 мая вынесли решение по иску к порталу Ratel.kz. Истцом в материалах дела значилась прокуратура Медеуского района. Тогда судья заявил о прекращении выпуска издания Ratel.kz и запрете размещать новостные публикации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах и доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, wildratel.com, itau.kz.
Дата следующего заседания по делу о закрытии портала Ratel.kz будет известна после решения апелляционной коллегии по жалобе на решение Ауэзовского районного суда Алматы, сказано на сайте "Адил Соз".
Сайт казахстанского аналитического портала Ratel.kz неожиданно оказался недоступен для многочисленных пользователей вечером 19 марта. На портал нельзя было зайти ни через VPN, ни иными способами.
Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили.
Следом за этим журналистам издания последовали судебные иски от прокуратуры Медеуского района Алматы. Первое заседание суда по делу Ratel.kz прошло за закрытыми дверями, коллег пришли поддержать многочисленные журналисты.
Внезапное отключение популярного казахстанского портала происходило уже не в первый раз. В сентябре 2015 года сайт Ratel.kz без объяснения причин заблокировали и так же внезапно разблокировали спустя пять месяцев.
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2732
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