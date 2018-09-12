Предположение и наказание

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GoodZone 12 Сентября 2018 в 11:10:10
В мае прошлого года 30-летнего Виталия Житикаринский райсуд приговорил к длительному лишению свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в наркоторговле, утвердив обвинение следствия в крупном размере сбыта запрещенных веществ. В июле 2017-го приговор Ботезату был оставлен без изменения. Видимо, для того чтобы осужденный, активно протестовавший против незаконных, по его мнению, судебных актов, вел себя потише, ему прописали психиатрическую принудиловку.
Тем не менее Ботезат продолжал писать жалобы и - надо же было случиться такому совпадению! - в то же самое время развернул кипучую деятельность новый председатель Верховного суда страны Жакип АСАНОВ, призвавший судей “не бояться выносить оправдательные приговоры”.
Повезло ли Виталию Ботезату или его случай доказывавет существование высшей справедливости, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда постановила оправдать осужденного к восьмилетнему сроку отсидки за колючей проволокой “за отсутствием в его деяниях состава уголовного правонарушения”. Спустя год после вступления в законную силу приговора Житикаринского райсуда и постановления судебной коллегии по уголовным делам Костанайского облсуда Ботезат был освобожден из-под стражи и получил право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных структур, которые вели его уголовный процесс.
Чего же не разглядели служители Фемиды Костанайской области, вершившие судьбу незаконно преданного суду человека? Надо сказать, что обстоятельства, приведшие Виталия на скамью подсудимых, без преувеличения можно назвать зубодробительными.
Дело в том, что Виталий не только стал жертвой следствия, но и едва выжил после столкновения с преступниками. Мало того, они же и стали свидетелями на стороне обвинения подсудимого Ботезата! Суды не обратили никакого внимания на его заявления о рэкете, похищении, угрозах жизни…
Невероятно, но факт: все эти сведения изначально не были голословными. Они подтверждались… приложенной к уголовному делу видеозаписью, которую сделал один из “свидетелей”. Из ее содержания понятно, что в квартиру ворвались агрессивные люди, требовавшие у Виталия деньги. Человек, который вел съемку, держал в руке нож и грубо разговаривал. Фиксируя на камеру черный пакет (Виталий утверждал, что его принесли с собой незваные гости), оператор видео заявляет, что там лежат наркотики. После всего этого кино сожительницу Ботезата вывезли в Рудный, где удерживали против ее воли двое суток, а его самого переправили в Караганду. Виталий заявил: это было похищение, тем более что в Караганде его освобождали из рук преступников силами спецназа! Кстати, собровцы изъяли у похитивших Ботезата людей золотые слитки, которые принадлежали ему…
Однако костанайские суды в том ролике не увидели ничего, кроме доказательства наличия наркотиков на кухне Ботезата. В суде выступил и еще один свидетель - наркоман, у которого полиция изъяла 18 пакетиков гашиша. Он заявил, что купил их у Ботезата. Суд, исходя из того, что у этого человека был изъят черный пакет с наркотой, и из показаний ложных свидетелей о том, что похожий пакет они видели на кухне у Ботезата, пришел к выводу: это один и тот же пакет! Не правда ли, потрясающая логика?!
Вот и судебная коллегия Верховного суда вынуждена была назвать такие выводы “лишь предположениями, которые не могут служить безусловным основанием для признания Ботезата В. А. виновным в хранении и сбыте наркотических средств”.
Доказательств того, что черный пакет в ботезатовской квартире был набит зельем, нет. Его не изымали, экспертизу не проводили. Установить, что изъятый у житикаринского наркомана гашиш прежде находился в том самом пакете, невозможно, да этого никто и не делал. Не потрудились местные опера провести ни негласные следственные действия в отношении Ботезата, ни контрольный закуп у него наркотиков, ни найти еще каких-либо свидетелей, которые бы утверждали, что Виталий был наркоторговцем.
Не обратил внимания Костанайский суд и на самый верный факт доказательства невиновности обвиняемого - его алиби. Ведь 28 декабря, когда задержали наркомана, якобы купившего у Виталия гашиш, Ботезат уже был похищен!..
Кто же они, эти люди в судебных мантиях, вершители судеб? Ба, да среди них знакомые все лица! Совсем недавно наша газета рассказывала о случае Радика ХАБИБУЛИНА, отсидевшего по незаконному приговору 17 месяцев и 7 дней (см. “От суммы не зарекайся…”, “Время” от 7.8.2018 г.). Среди судей, постановивших отправить Радика в колонию и утвердивших ему обвинительный приговор, оказались те же самые служители Фемиды, которые незаконно осудили Виталия Ботезата. Это судьи Костанайского облсуда Клышпай САЛЬМУХАМЕТОВ и Газиз САКАЛОВ. Кстати, второй из них ровно месяц спустя после отмены незаконного приговора Ботезату получил почетную грамоту Республиканского союза судей, о чем на ведомственном сайте сообщила пресс-служба суда. Видать, за хорошую работу, не иначе…
Стас КИСЕЛЁВ, Костанай
http://www.time.kz/articles/strana/2018/09/11/predpolozhenie-i-nakazanie
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