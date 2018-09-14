В Шымкенте осудили воровскую «бригаду» из женщин

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едридмадрид 14 Сентября 2018 в 17:44:05
Впрочем, Абайский районный суд, где рассматривалось дело, гипнотических свойств у подсудимых не выявил. Однако установил, что группа из четырех сообщниц, самой старшей из которых 36 лет а младшей 24 года, несколько месяцев промышляла в Шымкенте, а также «гастролировали» по районам области.
Дамы орудовали в пассажирских автобусах, на рынках, в людных местах. Кражи совершали сообща, четко распределив роли. Жертвами становились преимущественно женщины.
Как отмечали сами потерпевшие, у воровок как будто был нюх на крупные суммы.
-Я в тот день взяла в ломбарде под залог 240 тысяч тенге на лечение ребенка. В автобус села - домой ехать. Как они смогли меня «вычислить» и когда успели так ловко сработать — все деньги вытащить - даже не представляю. Но денег у меня потом не оказалось! - рассказывает Назира Н. одна из потерпевших.
Задержать подозреваемых удалось в феврале 2017 года в результате специальной полицейской операции. В итоге следствие предъявило обвинения сообщницам более чем по 52 эпизодам, в том числе одному грабежу. На сегодняшний день это самое многоэпизодное дело по кражам.
Председательствующий по делу судья Канат Мылтыкбаев признал всех четверых виновными в создании и членстве в преступной группе, а также неоднократных кражах. Женщины получили по 5-7 лет лишения свободы.
Добиваться компенсации причиненного ущерба, пострадавшим предложено в порядке гражданских исков.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-osudili-vorovskuyu-brigadu-iz-zhenshhin-479888/