«У каждого была своя роль»: Банду из Туркестанской области задержали на крупной краже в Алматы

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едридмадрид 15 Сентября 2018 в 18:15:02
«Они жили в одной из съемных квартир, им по 25-26 лет. Не исключаем, что злоумышленники могли работать по «наводке», так как потерпевший работал курьером одной из букмекерских контор города, и в его задачи входила перевозка денежных средств по офисам.
У каждого фигуранта была своя роль: одни наблюдали на «страже», другие отрабатывали саму жертву. Сбив курьера с ног, они выхватили сумку, а затем врассыпную ретировались по дворам. Далее скрылись на автомашине с подложными государственными номерами. Со слов потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере 2 млн 470 тыс тенге», − рассказал начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.
В первые часы оперативных мероприятий полицейские установили автомашину, на которой скрылись подозреваемые. Спустя еще некоторое время все участники этого преступления были задержаны и арестованы.
Из досье подозреваемых: ранее они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В настоящее время задержанные находятся под стражей. Совершенное преступление квалифицировано по статье УК РК «Грабеж».
https://newtimes.kz/silovoj-blok/77844-u-kazhdogo-byla-svoya-rol-bandu-iz-turkestanskoj-zaderzhali-na-krupnoj-krazhe-v-almaty
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