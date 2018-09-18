Отменены выборы главы Приморья на 13 участках Владивостока

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danilov 18 Сентября 2018 в 14:01:31
Например, по УИК № 2820 в копии протокола, выданной наблюдателю от кандидата Андрея Ищенко, значатся 220 голосов за Ищенко, 159 – за Тарасенко. Между тем, в ГАС Выборах значатся уже 96 голосов за Ищенко и 980 – за Тарасенко. Участок 2834 – в копии протокола 190 голосов за Ищенко, 81 – за Тарасенко. В системе же ГАС Выборы – 113 голосов за Ищенко, 958 – за Тарасенко. И так далее, и так далее, и все в пользу одного кандидата. Комиссии было предложено самораспуститься, но члены ТИК такое предложение отвергли.
Стихийный митинг
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Итоги выборов губернатора Приморского края отменены на 13 избирательных участках Советского района Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сергея Ивановича.
«Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких отдала указание проверить данные по 13 участкам, сегодня на заседании ТИК было решено отменить итоги по ним», — сказал Иванович.
Комментариев из краевого избиркома пока не поступало. На его сайте сказано, что согласно уже переданным результатам, на участках в Советском районе лидирует кандидат от КПРФ, депутат законодательного собрания региона Андрей Ищенко. За него проголосовали 57,69% избирателей. Его конкурент из «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко набрал 40,27% голосов.
Во втором туре выборов главы края Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с семипроцентным отрывом лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром 17 сентября после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на полпроцента и набрал 49,02%.
Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов, Ищенко объявил голодовку.
Со своей стороны, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разобраться в ситуации. Она отметила, что окончательные итоги выборов губернатора Приморья будут объявлены только после рассмотрения всех жалоб. При этом она констатировала, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.
Кандидату от КПРФ предложили пост вице-губернатора Приморья
Андрей Ищенко, участвовавший в губернаторских выборах в Приморском крае в качестве кандидата от КПРФ, сообщил о поступившем ему предложении занять пост первого вице-губернатора региона.
Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на представителя партии КПРФ Андрея Ищенко, баллотировавшегося на пост губернатора Приморья, он получил предложение стать вице-губернатором. По словам Ищенко, к нему обратились люди из окружения его конкурента Андрея Тарасенко, который представляет «Единую Россию», и заявили о такой возможности. Политик подчеркнул, что он их «послал». Коммунист также заверил, что продолжит бороться и отстаивать свою победу в губернаторской гонке и вечером снова придет к зданию областной администрации во Владивостоке на акцию протеста. В пресс-службе администрации Приморья информацию о том, что представителя КПРФ приглашали на пост вице-губернатора, подтвердить отказались: там заявили, что никакого предложения ему не поступало.
Ранее стало известно, что парламентарий Госдумы Сергей Фургал, представляющий партию ЛДПР, согласился стать первым заместителем губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Оба политических деятеля вышли во второй тур голосования, который пройдет в регионе 23 сентября.
В Приморском крае во время выборов разгорелся громкий скандал. Первоначально при подсчете голосов с заметным отрывом лидировал коммунист, затем, когда были подсчитаны 99,03 процента голосов, вперед вышел Тарасенко с результатом в 49,02 процента. Ищенко обвинил конкурента в фальсификации голосов. Его поддержал лидер партии Геннадий Зюганов, заявивший о «криминальном беспределе» в Приморье. В связи с жалобами и последовавшими за ними проверками были отменены результаты голосования на 13 участках во Владивостоке.
Источник: https://versia.ru/kandidatu-ot-kprf-predlozhili-post-vice-gubernatora-primorya