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Закона.Нет
90-летнюю россиянку осудили онлайн в Астане
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Гость 19 Сентября 2018 в 10:38:03
90-летнюю россиянку осудили онлайн в Астане за нарушение миграционного законодательства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт городского суда.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном административном суде Астаны.

"Рассмотрено административное дело в отношении гражданки Российской Федерации Х. посредством видеоконференции. Как установлено в суде, гражданка Х. приехала в Казахстан к детям и внукам, затем заболела и слегла. По истечении 35 календарных дней она не смогла прийти в миграционную службу для регистрации, тем самым нарушила законодательство Казахстана в области миграции населения", - говорится в сообщении.

После дочь обратилась с ходатайством о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и неспособностью самостоятельно передвигаться, поскольку мать желает быть похороненной в России.

Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы.

"Выяснив обстоятельства дела, заслушав заключение прокурора, просившего признать необходимым факт правонарушения и назначить взыскание в виде административного штрафа, суд назначил гражданке РФ Х. штраф в размере 15 МРП и с учетом престарелого возраста, а также состояния здоровья снизил сумму штрафа на 30 процентов", - также отметили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/90-letnyuyu-rossiyanku-osudili-onlayn-v-astane-353877/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 19.09.2018 в 11:22:06   # 694393

Да здравствует торжество закона ! .

Административный правонарушитель понес заслуженное наказание .
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