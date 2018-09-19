90-летнюю россиянку осудили онлайн в Астане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Сентября 2018 в 10:38:03
Дело рассматривали в специализированном межрайонном административном суде Астаны.
"Рассмотрено административное дело в отношении гражданки Российской Федерации Х. посредством видеоконференции. Как установлено в суде, гражданка Х. приехала в Казахстан к детям и внукам, затем заболела и слегла. По истечении 35 календарных дней она не смогла прийти в миграционную службу для регистрации, тем самым нарушила законодательство Казахстана в области миграции населения", - говорится в сообщении.
После дочь обратилась с ходатайством о проведении виртуального заседания в связи с ухудшением состояния здоровья матери и неспособностью самостоятельно передвигаться, поскольку мать желает быть похороненной в России.
Процесс проходил с соблюдением всех процессуальных норм с участием адвоката, прокурора и представителей уполномоченного органа - инспекторов миграционной службы.
"Выяснив обстоятельства дела, заслушав заключение прокурора, просившего признать необходимым факт правонарушения и назначить взыскание в виде административного штрафа, суд назначил гражданке РФ Х. штраф в размере 15 МРП и с учетом престарелого возраста, а также состояния здоровья снизил сумму штрафа на 30 процентов", - также отметили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/90-letnyuyu-rossiyanku-osudili-onlayn-v-astane-353877/