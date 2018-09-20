Им служба грабить и бить помогает

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GoodZone 20 Сентября 2018 в 14:26:38
Какая-то чертовщина происходит с сотрудниками дорожно-патрульной службы из Карагандинской области. Недавно мы рассказывали о том, как готовящийся к свадьбе полицейский застрелил из табельного пистолета продавца иномарки. А сейчас добавим в копилку еще один неординарный случай: действующий страж правопорядка и его бывший коллега поучаствовали в похищении человека, грабеже и вымогательстве денег.
Несомненно, главным отрицательным персонажем этой истории стал Асхат АКШУЛАКОВ. Два года назад, будучи сотрудником карагандинского полка дорожно-патрульной полиции, он умудрился совершить наезд на человека. Ехал на своем БМВ по улице Вагонной и сбил женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы происшествия в ходе следствия рассказали, что водитель был одет в полицейскую форму. Поначалу он пытался оттащить пострадавшую на обочину, но люди не позволили ему трогать ее до приезда медиков. Переломанную гражданку через несколько минут забрала случайно проезжавшая мимо машина “скорой помощи”. А потом, со слов свидетелей, Акшулаков сел за руль своей иномарки и попытался тронуться. Однако бдительные автолюбители из опасений, что он скроется с места происшествия, перегородили ему путь своими машинами и велели дожидаться приезда полиции. Виновнику ДТП пришлось заглушить мотор.
Пострадавшая, как выяснилось, получила тяжкие телесные повреждения, но, к счастью, осталась жива. Потом был суд. Акшулаков искренне рассчитывал, что к нему применят амнистию и полностью освободят от наказания. Тем не менее суд ограничил его свободу на два года, привлек к принудительному труду сроком на 240 часов и лишил права управлять автомобилем на три года. Вынесенный в мае прошлого года приговор еще не вступил в законную силу, а покинувший правоохранительные органы из-за привлечения к уголовной ответственности Асхат Акшулаков решил удариться в лихой криминал.
Согласно материалам дела 1 июня 2017 года около 14 часов бывший полицейский вместе с кузеном-однофамильцем Алмасом подкараулили во дворе по улице Ермекова молодого человека по имени Филипп. Парня силой затащили в машину. Представились оперативниками, которые будто бы заподозрили его в распространении наркотиков. И потребовали, чтобы “задержанный” дал признательные показания. Карагандинец заартачился, но волю к сопротивлению быстро сломили удары кулаками по лицу. Затем на руках Филиппа защелкнули наручники, а на голову натянули свитер, чтобы он ничего не мог видеть. В таком виде парня привезли в лесопосадку, расположенную неподалеку от Пришахтинска. Там вытащили из салона и усадили на колени. Асхат Акшулаков свирепствовал и бил жертву по голове пистолетом. Потом вытащил корочку красного цвета и продемонстрировал ее похищенному человеку, дабы тот убедился, что имеет дело с полицейскими (видимо, не сдал служебный документ после увольнения). Весь этот спектакль был разыгран ради того, чтобы выманить у запуганного парня деньги за якобы увод от уголовной ответственности. Его свободу оценили в два миллиона тенге.
Где взять такие деньги, молодой карагандинец не знал. Тогда лжеполицейские предложили съездить к нему домой и устроить обыск. Наркотиков там, разумеется, не нашли. Зато поживились серебряными украшениями матери Филиппа. Кроме них забрали 600 евро и 43 тысячи тенге. И особенную радость незваным гостям доставило обнаружение документов на машину “подозреваемого”. Уже через два с половиной часа после похищения они прибыли в автоЦОН и велели Филиппу заняться оформлением документов на продажу его старенькой “хонды-цивик”. Так и осталось неясным, как братья смогли быстро найти покупателя, но он появился весьма оперативно и выкупил легковушку за 400 тысяч тенге.
Этих денег Акшулаковым было мало. Они вызвонили своего знакомого, который представился кредитным консультантом. Отдали ему удостоверение личности похищенного парня и велели им вместе идти в банк, чтобы оформить кредит. Финансовое учреждение заявку не одобрило. Тогда состоялась повторная попытка организовать заем в магазине, торгующем бытовой техникой. Однако и там все закончилось неудачей.
Впрочем, злоумышленники не слишком расстроились. У них был запасной план. Филиппа заставили собственноручно написать признание о том, что у него обнаружили триста граммов гашиша. А затем втянули в историю инспектора полка дорожно-патрульной полиции Максата МАХАНОВА. Тот примчался на подмогу к приятелям на служебном автомобиле КIA Cerato с бортовым номером 152 и государственным номерным знаком М910КР. Служивого быстро ввели в курс дела, и он, вместо того чтобы пресечь преступление, согласился присоединиться к этой жесткой постановке. Усадил всю компанию в тачку с мигалками. Затем Асхат Акшулаков набрал телефонный номер матери плененного ими карагандинца и затребовал встречи. Вскоре патрульная машина припарковалась во дворе у дома Филиппа. Когда родительница оказалась в салоне, участники фарса стали трясти перед ней документально оформленным признанием сына в наркоторговле. Стращали тем, что за такой вес гашиша могут дать 15 лет лишения свободы. Мол, получив столь большой срок, люди с зоны могут и не выйти. И тут же предложили “решить вопрос” за пять миллионов тенге! Женщина ответила, что не сможет раздобыть такую огромную сумму. И попросила сделать скидку хотя бы до двух миллионов. Инспектор Максат Маханов великодушно махнул рукой и бросил: “Хватит”.
Пока карагандинка искала деньги, Филипп по-прежнему находился с похитителями. Они поддерживали нервозную обстановку, заставляя его часто звонить матери и интересоваться ее успехами. В конце концов поздним вечером женщина сняла из банкомата на улице Пассажирской свои накопления в размере 800 тысяч тенге и сообщила вымогателям, что больше найти не смогла. Ей велели оставаться на месте. Вскоре к ней подъехала белая иномарка, в которой находились Алмас Акшулаков и еще один не известный следствию мужчина. Они забрали наличность и скрылись. Чуть позже Филиппа отпустили, и он пришел домой.
После столь впечатляющего лицедейства мать паренька не сразу, но все же решилась наказать нахальных “правоохранителей”. В полицию прийти побоялась. А вот в прокуратуре ее приняли с распростертыми объятиями. Братьев Акшулаковых и инспектора Маханова быстренько взяли в оборот. Асхата, учитывая его предыдущую судимость за ДТП, взяли под стражу. А его кузен и бывший сослуживец остались на воле под залогом. Остальных фигурантов преступления следствию установить, увы, не удалось.
Под суд Акшулаковы пошли с внушительным набором статей Уголовного кодекса: помимо похищения человека им вменили грабеж, вымогательство, незаконное изъятие документов и самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность. По итогам рассмотрения дела обоих приговорили к семи с половиной годам заключения. Правда, в ближайшее время они попытаются обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции. Слушания в Карагандинском областном суде назначены на 2 октября.
А вот использовавшему служебную спецмашину экс-полицейскому Максату Маханову несказанно повезло. Он заключил процессуальное соглашение с прокуратурой о признании вины. Сознался, что за исполнение своей роли в преступлении получил от бывшего коллеги Асхата Акшулакова вознаграждение в размере ста тысяч тенге. Привлекали его только за вымогательство денег у матери похищенного карагандинца. Поэтому и срок получился поменьше - всего пять лет. Да к тому же условно! Лишь бы он теперь не вдохновился примером присевшего на нары приятеля и не пустился во все тяжкие. Тот ведь пояснял в суде, что решился на криминал из-за потери работы и нужды в деньгах.
Ирина МОСКОВКА
http://www.time.kz/articles/risk/2018/09/19/im-sluzhba-grabit-i-bit-pomogaet
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