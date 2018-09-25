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Астану признали самым коррумпированным регионом страны
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danilov 25 Сентября 2018 в 17:06:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 25.09.2018 в 17:20:32   # 695287
вся элита там
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  Рамзес 25.09.2018 в 19:57:31   # 695305
Стрелять ,а родственников - объявлять врагами народа.Извините ну у меня больше слов нет,государство выделяет деньги на решение проблем -нет воруют.
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  Джимбо 25.09.2018 в 20:24:58   # 695311
Ну так рыба гниет с головы. Ничего удивительного.
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  Денис222 25.09.2018 в 21:18:49   # 695319
Рыба сгнила полностью...
Меня это совсем не удивляет...
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  ЛиКа 25.09.2018 в 23:19:02   # 695328
Цитата: Рамзес от 25.09.2018 19:57:31
Стрелять ,а родственников - объявлять врагами народа.Извините ну у меня больше слов нет,государство выделяет деньги на решение проблем -нет воруют.
- демографический кризис начнется, если Вашему совету последовать, население резко сократится))
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