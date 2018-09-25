Астану признали самым коррумпированным регионом страны

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danilov 25 Сентября 2018 в 17:06:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Меня это совсем не удивляет...
Цитата: Рамзес от 25.09.2018 19:57:31- демографический кризис начнется, если Вашему совету последовать, население резко сократится))
Стрелять ,а родственников - объявлять врагами народа.Извините ну у меня больше слов нет,государство выделяет деньги на решение проблем -нет воруют.
Стрелять ,а родственников - объявлять врагами народа.Извините ну у меня больше слов нет,государство выделяет деньги на решение проблем -нет воруют.