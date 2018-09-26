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Глава военно-врачебной комиссии МВД попался на взятке
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danilov 26 Сентября 2018 в 14:35:47
Главу военно‑врачебной комиссии Министерства внутренних дел Казахстана оштрафовали на 12 миллионов тенге за взятку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Алматинского района Астаны.

"Гражданин И., будучи руководителем Центральной военно‑врачебной комиссии МВД РК, получил взятку в сумме 200 тысяч тенге от гражданки Т. за ускоренное рассмотрение материалов, за действия, которые входили в его служебные полномочия", - сообщили в суде.

Приговором суда № 2 Алматинского района по части 2 статьи 366 УК РК "Получение взятки, совершенное в значительном размере" чиновнику назначили наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки, то есть 12 миллионов тенге. Также мужчина пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

https://tengrinews.kz/crime/glava-voenno-vrachebnoy-komissii-mvd-popalsya-na-vzyatke-354349/?_utl_t=fb
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