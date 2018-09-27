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Раненный коллегой полицейский скончался в Алматы
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KAN13 27 Сентября 2018 в 12:07:28
Сотрудник полиции умер после огнестрельного ранения, полученного от своего коллеги-родственника в ходе ссоры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

«К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь полицейского, который накануне в ходе ссоры получил огнестрельное ранение от своего коллеги. Сотрудник, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, вчера около 22.00 часов скончался в больнице», — сообщил Садубаев.

Подозреваемый сотрудниками Департамента собственной безопасности задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по факту убийства. Ранее сообщалось, что инспектор местной полицейской службы Алматы выстрелил в своего коллегу.

Последний получил ранение и был госпитализирован. По данным МВД, инспектор МПС, который произвел выстрел в своего коллегу, приходится погибшему близким родственником.

«У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве. Все произошло на территории МПС города. Они заступили в наряд, естественно, получили оружие, и один решается на преступление: производит выстрел из табельного оружия в своего родного человека», — сообщил ранее официальный представитель правоохранительного ведомства.

источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.09.2018 в 12:18:23   # 695603
Я вот и не знаю- может и у полиции изымать оружие как и у населения? Один начальника застрелил на рабочем месте, другой - сослуживца-родственника... Вроде бы реформа прошла, аттестацию сдали, при приеме на работу проходят мед.комиссию и психолога в том числе, ЗП повысили, лечатся в персональной больнице, на пенсию уходят по выслуге, а не как все в 65... теперь друг друга отстреливать стали... и ладно если друг друга, так ведь они среди нас ходят, ездят - бывает возникают конфликты... возникает вопрос, а не применит ли кто-то из них табельное при решении такого конфликта? раз они с такой легкостью его друг на друге испытывают, то простого смертного завалить скоро как семечки пощелкать, учитывая их уверенность в своей непогрешимости...
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  Zoggyla 27.09.2018 в 13:19:56   # 695614
Можно подумать, что человеческий фактор- это , типа, психического расстройства.
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