Ментовские войны в Алматы

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GoodZone 28 Сентября 2018 в 10:48:50
В минувшую среду в Алматы случилось очередное, трудно уже сказать какое по счету чрезвычайное происшествие, связанное с полицией. Сотрудник правоохранительного органа застрелил своего коллегу, а как потом выяснилось, и родственника, прямо в служебном гараже.
Как указано в оперативных сводках, оказавшихся в распоряжении редакции, трагедия случилась примерно в 17-30 по местному времени. Примерно за 40-50 минут до происшествия сотрудник полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Алматы Азамат Беристемов заступил на свою смену. Лейтенант полиции прошел традиционный инструктаж, получил табельное оружие и сразу же направился в гараж специализированного батальона дорожно-патрульной полиции при Управлении административной полиции. Там 29-летний офицер встретился со своим коллегой и родственником Сабитом Бегланулы (на снимке), проходящим службу в должности старшего инспектора спецбатальона в звании капитана.
Как выяснилось, капитан Бегланулы женат на младшей сестре лейтенанта Беристемова, однако уже несколько месяцев не жил вместе со своей семьей. По одной из версий, именно семейные проблемы стали причиной конфликта между двумя офицерами, после чего в служебном гараже прозвучали выстрелы. Есть предположение, что первым достал оружие как раз капитан Бегланулы, а лейтенант Беристемов выстрелил в ответ. Пуля из пистолета Макарова попала точно в висок пострадавшего. В тяжелом состоянии он был госпитализирован, однако в последствии скончался в больнице. У Сабита Бегланулы осталось трое детей.
Есть еще одна шокирующая подробность происшествия. Как оказалось, стрелявший в своего зятя Азамат Беристемов является сыном убитого минувшей весной начальника Департамента по делам обороны Алматинской области полковника Бердибека БЕРИСТЕМОВА. Офицер министерства обороны был застрелен своим подчиненным, подполковником Аскаром ОСПАНОВЫМ. И вот теперь за оружие взялся сын областного военкома...
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/skandal/2018/09/27/mentovskie-vojni-v-almati