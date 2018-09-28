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Судебный исполнитель по поддельным документам присвоил 620 миллионов тенге.
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Гоги80 28 Сентября 2018 в 14:29:09
Пять лет в заключении проведет частный судоисполнитель, провернувший преступную схему.

Об этом рассказали в областной службе экономических расследований при Департаменте госдоходов.

С обвинительным актом направлено в суд уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК в отношении частного судебного исполнителя, который подделав официальные документы от имени следователя финансовой полиции о снятии ареста с расчетного счета в АО «Народный банк Казахстана», мужчина перевел 620 000 000 тенге на спецсчет судебного исполнителя, а затем – на имя подставного лица.

Задержали его непосредственно после загрузки в багажник автомобиля части снятых денежных средств в сумме 130 млн. тенге.

В ходе расследования в целях возмещения ущерба наложен арест на денежные средства в сумме 508 млн. тенге.

Приговором суда судоисполнителю назначено 5 лет лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью по исполнению судебных актов в течение 10 лет, - добавили в ведомстве.

Источник: yk.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 28.09.2018 в 15:15:07   # 695798
А можно подробнее о схеме? Друг спрашивает...
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