Судебный исполнитель по поддельным документам присвоил 620 миллионов тенге.

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Гоги80 28 Сентября 2018 в 14:29:09
Об этом рассказали в областной службе экономических расследований при Департаменте госдоходов.
С обвинительным актом направлено в суд уголовное дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК в отношении частного судебного исполнителя, который подделав официальные документы от имени следователя финансовой полиции о снятии ареста с расчетного счета в АО «Народный банк Казахстана», мужчина перевел 620 000 000 тенге на спецсчет судебного исполнителя, а затем – на имя подставного лица.
Задержали его непосредственно после загрузки в багажник автомобиля части снятых денежных средств в сумме 130 млн. тенге.
В ходе расследования в целях возмещения ущерба наложен арест на денежные средства в сумме 508 млн. тенге.
Приговором суда судоисполнителю назначено 5 лет лишения свободы. Также ему запрещено заниматься деятельностью по исполнению судебных актов в течение 10 лет, - добавили в ведомстве.
Источник: yk.kz
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