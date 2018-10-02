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Адвокату избитого водителя скорой отказали в проведении дополнительной экспертизы
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danilov 02 Октября 2018 в 17:47:02
Адвокат избитого водителя скорой помощи не может подготовиться к судебному процессу. По словам Андрея Диденко, следователь умышленно не дает ему копии дела, а без них изучить материалы невозможно. При этом защитнику гражданина Турции документы предоставили в полном объеме.

Андрей Диденко, адвокат Н. Кучмы:

- Он сказал знакомиться, пожалуйста, знакомьтесь, а копии я вам снимать не дам. Его позиция следующая: в 71 статье УПК нет прямого прописанного права на снятие копий с материалов дела у потерпевшего. Но помимо этого есть и другие статьи УПК, и, в частности, в 295 статье написано, что потерпевший и его представитель вправе знакомиться с материалами дела, в случае если от них поступило устное или письменное ходатайство.

Возмущен Диденко и тем, что следователь отказал в прошении провести дополнительную судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть травм у Николая Кучмы. Дознаватель уверяет, врачи в тот же день зафиксировали у медрабоника все побои, а сам потерпевший от госпитализации отказался. Да и дополнительных обследований сам Кучма не просил. Но уже на следующий день водитель попал в больницу. Сейчас он дома и идет на поправку. Напомню, инцидент произошел две недели назад в самом центре Алматы. Гражданин Турции, находясь за рулем своей машины, не пропускал скорую помощь. Затем Али Демир с кулаками набросился на водителя. Позже нападавший объяснил свои действия тем, что был не в духе.

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/10/01/103958/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 02.10.2018 в 17:50:22   # 696259
Все понятно. Он еще и П*ДР!
Это же очевидно. Гнать таких из страны надо!
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  старик 02.10.2018 в 18:06:00   # 696265
Менты готовы в зад целовать иносранцев, а своих ни во что не ставят.
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  Yerla 02.10.2018 в 18:42:59   # 696269
да все панятна тут .. турок понял шо старик до конца прет .. решил что дешевле будет заплатить другим .. .. а старикан канеш зря от госпитализации отказался .. ему нужно было отлежаться в больничке недели три .. врачи все свои, не думаю шо проблемаб была .. башка мол болит, давление скачет и т.д. .. тадаб был шанс автоматом побои переквалифицировать в среднюю тяжесть .. .. турка канкретнап тада прижали
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