Адвокату избитого водителя скорой отказали в проведении дополнительной экспертизы

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danilov 02 Октября 2018 в 17:47:02
Андрей Диденко, адвокат Н. Кучмы:
- Он сказал знакомиться, пожалуйста, знакомьтесь, а копии я вам снимать не дам. Его позиция следующая: в 71 статье УПК нет прямого прописанного права на снятие копий с материалов дела у потерпевшего. Но помимо этого есть и другие статьи УПК, и, в частности, в 295 статье написано, что потерпевший и его представитель вправе знакомиться с материалами дела, в случае если от них поступило устное или письменное ходатайство.
Возмущен Диденко и тем, что следователь отказал в прошении провести дополнительную судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть травм у Николая Кучмы. Дознаватель уверяет, врачи в тот же день зафиксировали у медрабоника все побои, а сам потерпевший от госпитализации отказался. Да и дополнительных обследований сам Кучма не просил. Но уже на следующий день водитель попал в больницу. Сейчас он дома и идет на поправку. Напомню, инцидент произошел две недели назад в самом центре Алматы. Гражданин Турции, находясь за рулем своей машины, не пропускал скорую помощь. Затем Али Демир с кулаками набросился на водителя. Позже нападавший объяснил свои действия тем, что был не в духе.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/10/01/103958/
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alpha_portal 02.10.2018 в 17:50:22 # 696259
Это же очевидно. Гнать таких из страны надо!