Омич от большой любви изнасиловал свою тещу

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едридмадрид 03 Октября 2018 в 09:35:54
Суд в Омске вынес приговор в отношении 35-летнего жителя города, который изнасиловал собственную тещу. Преступление было совершено в конце июля текущего года.
Как сообщили в Следственном комитете, будучи в состоянии алкогольного опьянения, омич изнасиловал мать своей жены. На допросе он объяснил свои действия тем, что испытывал к женщине сильную любовь. Она взаимностью не ответила и написала заявление в полицию.
В отношении любвеобильного зятя было возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.
http://www.omskinform.ru/news/123662
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У меня невестушка
Не то чтобы красивая,
Зато тёща хоть куда,
Статная и милая.
Эх, тёща моя,
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За мудя берет меня,
С печки стаскивая.
Эх, тёща моя,
Не пори горячку,
Заведу тебя в сарай,
Выебу встоячку!
Я к тёще хожу,
Я на сласти лаком.
Как наемся конфет,
Ставлю тёщу раком!