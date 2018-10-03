Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Омич от большой любви изнасиловал свою тещу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Октября 2018 в 09:35:54
Чтобы доказать матери своей жены, как сильно он ее любит, омич хорошо выпил и силой потребовал взаимности. Ответных чувств он не дождался.

Суд в Омске вынес приговор в отношении 35-летнего жителя города, который изнасиловал собственную тещу. Преступление было совершено в конце июля текущего года.

Как сообщили в Следственном комитете, будучи в состоянии алкогольного опьянения, омич изнасиловал мать своей жены. На допросе он объяснил свои действия тем, что испытывал к женщине сильную любовь. Она взаимностью не ответила и написала заявление в полицию.

В отношении любвеобильного зятя было возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.

http://www.omskinform.ru/news/123662
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vladtr 03.10.2018 в 10:09:48   # 696334
Еще одно доказательство того, что алкоголь мозги отключает.
поощрить | покарать
  Денис222 03.10.2018 в 10:16:46   # 696337
Здесь не только алкоголь, дол баибизм так же присутствует...какой бы не был бухой, насиловать тещу, ну его нах я просто о своей подумал... а вот если бы Моника Беллуччи...
поощрить | покарать
  старик 03.10.2018 в 10:25:34   # 696341
Что то мало ему впаяли.
поощрить | покарать
  Лысый 03.10.2018 в 11:15:26   # 696352
Фольклор в действии.

У меня невестушка
Не то чтобы красивая,
Зато тёща хоть куда,
Статная и милая.

Эх, тёща моя,
тёща ласковая!
За мудя берет меня,
С печки стаскивая.

Эх, тёща моя,
Не пори горячку,
Заведу тебя в сарай,
Выебу встоячку!

Я к тёще хожу,
Я на сласти лаком.
Как наемся конфет,
Ставлю тёщу раком!

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь