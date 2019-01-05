Назарбаев подписал закон о кино

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danilov 04 Января 2019 в 16:46:53
Фильмы, прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.
Прокат национальных фильмов должен осуществляться на казахском языке и, при необходимости, на других языках.
Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является декларативной.
"В страну ввозится около 300 фильмов, фактически весь их прокат производится без версии на казахском языке. Это объясняется многими причинами, одна из которых - затратность для правообладателя. Фактические затраты на профессиональный дубляж могут в разы превысить доходы от их проката на территории Казахстана. В Китае, США обязательным условием является обеспечение субтитрами всех фильмов с языка оригинала на язык аудитории. Это один из самых приемлемых и эффективных механизмов", - рассказал министр, выступая в сенате.
Также законом прописана возрастная классификация фильмов с присвоением возрастных категорий.
Закон определяет правовые основы функционирования Государственного центра поддержки национального кино, который станет единым оператором по предоставлению государственной финансовой поддержки кинематографии.
Вводится новая модель государственного финансирования национального кино. При правительстве Казахстана в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов создается консультативно-совещательный орган - Межведомственная комиссия по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов.
Закон предполагает создание единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, которая обеспечит систематизацию и учет фильмов. Согласно принятым нормам, прокат и показ фильма на территории Казахстана, за исключением случаев показа фильма на фестивалях, семинарах, в ретроспективе, будет осуществляться только при его регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с выданным прокатным удостоверением.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-podpisal-zakon-o-kino-360750/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Смотрю цены уже подняли некоторые кинотеатры
Цитата: Skype от 05.01.2019 06:07:04Скорее всего что-то из популярных (из отбиваемых доходами от проката) останется, но гораздо меньше, так как расходы на дубляж неизбежно на ценах отразятся. Вероятно и то, что некоторым фильмам будут оказывать господдержку.
Кина не будет?
Кина не будет?
В наше время потребитель "голосует карманом", а медиашлюзы в интернете и источники через спутники, в отличие от хозяев кинотеатров, раскошеливаться на дубляж не заставишь. На что наши рукамиводители рассчитывают? Неужели на подневольную аудиторию из преподавателей и учеников?
прокат и показ которых осуществляются не на казахском языке
Выходит, что в связи с расходами на дубляж, кабельное телевидение тоже должно тарифы поднять. Услуга iD TV от Казахтелекома в связи с этим тоже должна подорожать.
Не охваченными остаются интернет и спутники.
При этом еще и похоже на вытеснение альтернативы ради "стимуляции изучения госязыка"...
РАсходы на дубляж будут по каждой области, с учетом диалекта данной местности.
ут бамаги из главного переводят на русский от суммы или нужного результата, в кино попроще же ведь будет ??
Цитата: Skype от 05.01.2019 10:40:27Живую речь необходимо не только (литературно грамотно) перевести, но и синхронизировать перевод с оригиналом, что технически сделать гораздо сложнее. При этом необходимо найти профессионалов обоих полов с хорошей дикцией, которые смогут перевод озвучить. Если в фильме несколько персонажей - необходимо несколько "озвучивальщиков".
В свою очередь, подтверждаю, что у нас в связи с различием диалектов варианты переводов даже текстовой информации от переводчиков с разных регионов различаются...
В свою очередь, подтверждаю, что у нас в связи с различием диалектов варианты переводов даже текстовой информации от переводчиков с разных регионов различаются...
Знаток, однако. Это как различия в языке рязанской и тамбовской губерний. Есть один литературный язык и его все должны понимать.
Насчет перевода, скажем канала Дискавери, его продублированным покупают в России. То есть оплачивают дубляж. Есть вариант покупать непосредственно у производителя на англицком и заказывать дубляж. Возможно, это выйдет дешевле. Всегда найдутся лингвисты-фанатики, которые за пачку доширака будут ночевать на работе. Это одно.
Второе, это качество перевода. Допустим, канал Евроспорт. Есть такой главный комментатор футбола на нашем тв, по-русски ни бельмеса, по-казахски тоже не важно, в футболе тоже не смыслит. Талант свой он прячет, потому что зрителю непонятно каким образом он пробрался в телевизор. Так вот, когда он комментирует матч, то даже казахоязычные казахстанцы матерятся и переключают с Хабара на Евроспорт.
Тут есть чем заняться министру культуры. Человек получает около миллиона тенге, приезжает на работу на служебном авто, а чем он занят с 9 до 18? Он и его тысячи подчиненных в министерствах и акиматах. Почему бы им и не заняться дубляжом за зарплату и бесплатно распространять в СМИ?
Цитата: bolatbol от 05.01.2019 12:33:47В том и суть указанной мной особенности, а часто и настоящей проблемы, что в отраслях производства, использующих кроме общеупотребительных слов собственную расширенную терминологию, в переводе на "государственный" даже текст обычного несложного документооборота, о котором я и вел речь, переводчики с разных регионов по разному делают.
Знаток, однако. Это как различия в языке рязанской и тамбовской губерний. Есть один литературный язык и его все должны понимать.
Знаток, однако. Это как различия в языке рязанской и тамбовской губерний. Есть один литературный язык и его все должны понимать.
Причем стразу несколько хорошо владеющих госязыком признают, что им гораздо легче с инструкциями на русском и "ангельском" разобраться.
Кстати, переводы с родного на "ангельский" у корейцев и китайцев тоже различается.
Причем странам с большим населением и, соответственно большим числом окупающих расходы на дубляж зрителей, гораздо легче для бюджета эти расходы потянуть.
Попробуйте профессионалов привлечь дошираком...
В кинотеатр не хожу...мне не в кайф сидеть два часа (а то и больше) с чужими людьми в одном кинозале...насчет телевидения тож пох и на наше и на российское...хочу кино смотреть? Смотрю в инете...
Может если наш народ не будет пялиться в зомбоящик умнее станет? Родители мои, соседи насмотрятся телек и как давай топить за Путина, великий блеать правитель всяго мира
Тут есть чем заняться министру культуры. Человек получает около миллиона тенге, приезжает на работу на служебном авто, а чем он занят с 9 до 18? Он и его тысячи подчиненных в министерствах и акиматах. Почему бы им и не заняться дубляжом за зарплату и бесплатно распространять в СМИ?[/"
- Всегда удивлялся некоторым нашим героям в ящике, которые действительно, ни по-русски, ни по-казахски нормально изъясняться не могут, но с экранов не сходят, та же пресс-секретарь Алматинского УВД, например..