«Аузына тукиру» от Торегали Тореали

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doodles 11 Января 2019 в 09:51:15
«У нас в ауле всегда так делали», — смеясь, сказал Торегали со сцены.
Как гласит казахская народная традиция, отношение казахов к батырам, популярным акынам, биям, ораторам и другим выдающимся людям всегда было особенным. Каждый родитель хотел, чтобы его ребенок был похож на знаменитость. Следуя примете, таких людей просили «аузына тукиру», чтобы ребенок перенял их прекрасные и неповторимые черты. Верили, что с капелькой слюны ребенку перейдет ген одаренности, а с ним появится возможность будущих успехов.
Пользователи Сети бурно обсуждают действия певца.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А когда на ногу наступят нужно..... правильно, на спину в ответ плюнуть.
Сарказм если что.
Цитата: AbuAnsar от 11.01.2019 11:28:38
Фуй!!! Сеуверная мерзость, средневековая!!
Фуй!!! Сеуверная мерзость, средневековая!!
Фу!!! Неграмотность мерзкая, средневековая!!