Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
«Аузына тукиру» от Торегали Тореали
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
doodles 11 Января 2019 в 09:51:15
Исполнитель на своей странице в Instagram опубликовал видео с концерта, где он плюнул в рот ребенку и слегка пнул его сзади. Поступок певца зрители поддержали громкими аплодисментами.
«У нас в ауле всегда так делали», — смеясь, сказал Торегали со сцены.
Как гласит казахская народная традиция, отношение казахов к батырам, популярным акынам, биям, ораторам и другим выдающимся людям всегда было особенным. Каждый родитель хотел, чтобы его ребенок был похож на знаменитость. Следуя примете, таких людей просили «аузына тукиру», чтобы ребенок перенял их прекрасные и неповторимые черты. Верили, что с капелькой слюны ребенку перейдет ген одаренности, а с ним появится возможность будущих успехов.
Пользователи Сети бурно обсуждают действия певца.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 11.01.2019 в 10:34:16   # 708540
А еще когда на ладошку плюнешь и здороваешься это типа "от души салам"!
А когда на ногу наступят нужно..... правильно, на спину в ответ плюнуть.
Сарказм если что.
поощрить | покарать
  111222333 11.01.2019 в 11:20:14   # 708547
А это не пройдет за педофилию? А то тут недавно влечение к двадцатилетнему педофилией обозвали. Или в этом случае можно?
поощрить | покарать
  AbuAnsar 11.01.2019 в 11:28:38   # 708550
Фуй!!! Сеуверная мерзость, средневековая!!
поощрить (1) | покарать
  Лысый 11.01.2019 в 11:32:12   # 708554
Цитата: AbuAnsar от 11.01.2019 11:28:38
Фуй!!! Сеуверная мерзость, средневековая!!


Фу!!! Неграмотность мерзкая, средневековая!!
поощрить (1) | покарать
  123456 11.01.2019 в 11:33:37   # 708555
мерзость
поощрить (1) | покарать
  Fotinij 11.01.2019 в 11:47:58   # 708559
Так раньше не было тех болезней , которые есть сейчас ! Опасна такая традиция.
поощрить | покарать
  NZN 11.01.2019 в 12:45:50   # 708570
традиция конечно есть такая и играючи провезти обратно мальчонка (девочку нельзя - баста) тоже допустимо, но во времена хайпонутости с его стороны глупый поступок, хотя может и намерено сделано, после того как Димаш показал как нужно петь и везти себя правильно
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь