Знаменитый экстремал Discovery 5 дней будет выживать в Казахстане

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danilov 21 Января 2019 в 15:56:06
Бывший капитан британской армии и специалист по выживанию попытается совершить сложнейший переход по парку "Алтын-Эмель" всего за пять дней. Проект "Эд Стаффорд: игра на вылет" стартует с 28 января по понедельникам. В одном из эпизодов экстремалу предстоит столкнуться с совершенно новым вызовом. Серия проекта, посвященная Казахстану, выйдет в эфир Discovery Channel 4 февраля.
"Стаффорд не боится испытаний и лишений. Он смело отправляется в удаленные, опасные и непригодные для жизни регионы, раз за разом проверяя себя на прочность. За последние несколько лет он в одиночку выживал в тропических джунглях и болотистых лесах, замерзал в горах, мучился от жажды в пустынях и блуждал по степям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что национальный парк "Алтын-Эмель" станет настоящей ареной для состязаний - гонок на грани человеческих возможностей. Против Эда Стаффорда выступит бывший боец спецназа Южной Кореи Хен Ри. У двух экспертов по выживанию будет свой маршрут, свои методы, навыки и уловки, но цель у них одна: добраться до назначенной точки быстрее соперника.
"С собой у участников проекта нет ничего - ни еды, ни воды, ни специального снаряжения. Им предстоит провести пять дней в сложнейших климатических условиях: палящее солнце нагревает воздух до 45 градусов, под ногами осыпаются ненадежные горные породы, ветер практически моментально заносит песком следы, отчего потеряться на огромной территория парка, превышающей три тысячи квадратных километров, рискуют даже самые опытные экстремалы. Вдобавок очень быстро герои начинают страдать от обезвоживания, голода, усталости и невозможности укрыться в тени, да и следы хищников, бродящих где-то рядом, не вселяют оптимизма", - сообщили в пресс-службе Discovery Channel.
"И когда очередной путь, ведущий через лабиринт каньона, заканчивается тупиком, даже Эд Стаффорд оказывается на грани срыва - человек, чье соло-путешествие вдоль всей Амазонки занесено в Книгу рекордов Гиннесса, и не представлял, что Казахстан станет настолько серьезной проверкой на выносливость", - отметили в Discovery Channel.
За передвижением участников по маршруту наблюдает бывший военный эксперт по вопросам выживания, отслеживая Стаффорда и Хена Ри с помощью термочувствительных датчиков. Кроме того, Discovery Channel задействовал и другие технологии - 4K-съемки, обеспечивающие сверхвысокое качество видео, камеры ночного видения, беспилотные летательные аппараты, предоставляющие панорамные кадры с места событий, чтобы зрители смогли в полной мере оценить грандиозный масштаб парка "Алтын-Эмель" и красоту его уникальных ландшафтов.
Помимо Казахстана, в проекте "Эд Стаффорд: игра на вылет" британский экстремал отправится еще в пять локаций по всему миру, где будет соревноваться с другими профессионалами в скоростном прохождении опасного маршрута.
"Ему необходимо выйти за границы представлений о собственных возможностях, рискнуть жизнью, здоровьем и даже репутацией, чтобы доказать себе и всем вокруг, что в вопросах выживания Эду Стаффорду нет равных. Получится ли у него отстоять титул непревзойденного выживальщика - узнаете в программе "Эд Стаффорд: игра на вылет".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/znamenityiy-ekstremal-Discovery-5-dney-vyijivat-kazahstane-361737/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Знаменитый экстремал Discovery 5 дней будет выживать в Казахстане
У нас 18млн. экстремалов живёт тут всю жизнь.
А вообще бесят меня эти показушные путешественники. Смотрел как-то передачу, кажись тоже по Дискавери. Там 2 "отважных" экстремала на навороченных внедорожниках пробивались к полюсу холода в Оймякон. В сопровождении нескольких наших УАЗиков, сьёмочной группы и ещё чёрт знает кого. Так что всё это шоу не более.
danilov 21.01.2019 в 18:40:11 # 709770
ИНКВИЗИТОР 21.01.2019 в 20:06:51 # 709793
Цитата: Сила от 21.01.2019 18:47:14пожрет и обосрется к нашей дезентирии он непривыкший совсем
Выживать будет? Да хуйня забежит в ближайшую забегаловку шурпа 700 тенге и будет жить дальше
Выживать будет? Да хуйня забежит в ближайшую забегаловку шурпа 700 тенге и будет жить дальше