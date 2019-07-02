Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

Режиссеры - Данелия, Роу, Тарковский, Захаров, Рязанов... Их объединяет народная любовь, вот что определяет в конечном итоге значимость их работы и жизни. А все эти современные фестивали и награды чистой воды политиканство и подковерная возня (мое личное мнение)...