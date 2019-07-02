Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

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строитель 02 Июля 2019 в 13:36:44
Помимо Дворцевого, в академию были приняты британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», певица и актриса Леди Гага, снявшаяся в киноленте «Звезда родилась», актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в сериале «Рассказ служанки».
Фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» 2008 года, посвященный жизни пастухов в казахской степи, получил Главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а также девять Гран-при международных кинофестивалей по всему миру. «Айка» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а актриса Самал Еслямова, исполнившая главную роль, получила награду за лучшую женскую роль. Также эта лента вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине «Айка», вышедшей в 2018 году, рассказывается о жизни киргизских мигрантов в Москве.
Американская академия кинематографических искусств и наук была основана в 1927 году в Голливуде. Начиная с 1929 года киноакадемия проводит конкурс, на котором путем тайного голосования определяются победители премии «Оскар».
https://m.lenta.ru/news/2019/07/02/oscar/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 02.07.2019 в 14:59:03 # 725642
Цитата: GoodZone от 02.07.2019 08:38:57
Режиссеры - Данелия, Роу, Тарковский, Захаров, Рязанов... Их объединяет народная любовь, вот что определяет в конечном итоге значимость их работы и жизни. А все эти современные фестивали и награды чистой воды политиканство и подковерная возня (мое личное мнение)...
Режиссеры - Данелия, Роу, Тарковский, Захаров, Рязанов... Их объединяет народная любовь, вот что определяет в конечном итоге значимость их работы и жизни. А все эти современные фестивали и награды чистой воды политиканство и подковерная возня (мое личное мнение)...
Народная любовь к Тарковскому?! Увольте, батенька!фильмы этого мэтра в СССР шли третьим экраном. И только на кинофестивалях проводившихся в Москве и в зарубежье ленты Тарковского не были обделены вниманием. И всякие там кинокритики в роговых очках с толстыми линзами иногда упоминали имя Андрея Арсеньевича в кинопанорамах. Да и что там было смотреть? Тягомотина с точки зрения обывателя, это же не про приключения Шурика где животики надрывались от смеха, или там Мимино, с кавказским юмором. Про Баниониса на Солярисе его философией С.Лема, или про Кайдановского сталкера зоны... где там идеологически верная борьба за урожай и плавки чугуна из домны? Так что Тарковский это продукт на витрину для западных обозревателей, типа балалайки и балета. А в СССР его практически не знали.
специально же в конце написал - мое личное мнение. у вас оно иное, я и не претендую на роль "пророка в своем отечестве"... Но оценивать Тарковского только по "Сталкеру" и "Солярису", думаю, не стоит, его творчество гораздо шире и разнообразнее.
«Родился в Чимкенте в 1962 году. Окончил Чимкентскую среднюю школу № 29. Параллельно занимался футболом в детской спортивной школе, по окончании которой был приглашён в команду второй лиги «Угольщик» (Экибастуз). Вместо продолжения футбольной карьеры в 1979 году поступил в авиационное училище в Кривом Роге и окончил его в 1982 году. С 1982 по 1990 год работал в Чимкентском авиаотряде. В 1988 году окончил заочное отделение радиотехнического факультета Новосибирского электротехнического института.
В 1990 году поступил по объявлению в газете о целевом наборе из Казахстана на отделение режиссуры неигрового кино ВКСР (мастерская Л. Гуревича, С. Зеликина). В период обучения снял курсовой короткометражный фильм «Счастье» и дипломный фильм «Хлебный день», которые получили несколько десятков Гран-при международных кинофестивалей. После окончания ВКСР снял документальные фильмы «Трасса», «В темноте» и игровой фильм «Тюльпан».
Фильм «Тюльпан» (2008) о жизни чабанов в казахской степи получил Главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а также целых 9 Гран-при международных кинофестивалей по всему миру.
В 2018 году фильм «Айка» о жизни киргизских мигрантов в Москве был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм также получил Гран-при 28-го международного кинофестиваля в Котбусе (Германия), за главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. В декабре 2018 картина вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»