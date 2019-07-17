Гран-при международного песенного конкурса «Славянского базара в Витебске» получил Адильхан Макин из Казахстана

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едридмадрид 17 Июля 2019 в 16:11:54
Первым дорогу на васильковый олимп к заветной Лире проложил в 2015-м Димаш Кудайберген, который затем покорил многие сцены мира, но отмечал, что судьбоносной для него стала витебская. В прошлом году конкурсант из Казахстана Ернар Садирбаев тоже претендовал на главную награду. Но жюри присудило ему первую премию, а Гран-при отдали румыну Марчелу Рошке, который с Ернаром набрал равное количество баллов. Судя же по результатам нынешнего года, у Адильхана чистая победа. Его отрыв от других конкурсантов в первый день составлял три балла, а вместе со вторым увеличился до семи.
В этом году в песенных состязаниях принимало участие 16 исполнителей. Должно было 18, но по непредвиденным обстоятельствам представители Словении и Кубы не доехали до Витебска. В отличие от предыдущих конкурсов в нынешнем не было полуфинала, и все участники сразу вышли на главную фестивальную сцену – Летний амфитеатр. В первый день исполняли славянские хиты под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь, во второй – мировые. Такие условия, как поясняли организаторы, немного выравнивают шансы тех, для кого славянские языки неродные. Но вопреки этим рассуждениям, многие иностранцы получили более высокие баллы именно за славянский хит, в частности, представители Мальты, Германии, Израиля, Грузии. Правильное произношение – не критерий для оценки жюри, которое в этом году возглавляла народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители. Важно и то, что среди членов жюри – представители разных культур, направлений в музыке, певцы, композиторы, продюсеры. Был даже профессор из Сербии Иван Маркович и обладатель двух премий «Грэмми» Марлоу Росадо.
Впервые у конкурсантов была подтанцовка, хореографию к каждой песне подготовил балет Аллы Духовой «Тодес». Не всегда танцоры украшали выступление, порой – мешали восприятию песни. Хотя были зрелищные номера, но в целом многие отмечали, что данный эксперимент не совсем удачный.
Конечно, зал Летнего амфитеатра больше всего болел за белоруса. Нашу страну на конкурсе представлял двадцатилетний Ваня Здонюк. Ваня, именно так он просит себя называть, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, лауреат многих национальных и международных конкурсов, фестивалей, а также телевизионных проектов. Четыре года назад окончил Академию популярной музыки Игоря Крутого, посещал мастер-классы первого педагога Бейонсе Дэвида Ли Брюэра. Помимо пения профессионально занимается танцами. После первого дня Ваня был в середине конкурсной таблицы, а вот за хит из репертуара рок-группы Imagine Dragons получил одну из самых высоких оценок (на балл ниже, чем Адильхан). В результате представитель Беларуси разделил второе место и премию в 10 тыс. долларов с израильтянкой Илай.
Первая премия (15 тыс. долларов) присуждена Георгию Путкарадзе из Грузии, который покорил зал исполнением песни на белорусском языке из репертуара группы Nizkiz. Третью разделили Иван Дятлов из России и Дмитрий Бабак из Украины. Кстати, Иван прекрасно совмещает лирику и физику, он студент Национального исследовательского ядерного университета, а Дмитрий – финалист телешоу «Голос Украины» в команде – фронтмена украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, а также победитель телевизионного проекта «Х-Фактор» в команде грузинской певицы Нино Катамадзе.
Специальная премия имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство вручена певице из Литвы Паулине. По традиции конкурсанты из Беларуси и России получили призы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а награду Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» – «Песня – путь к содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций и денежную премию в размере 2 тыс. долларов увезет в Молдову Лидия Исак.
Представители стран, дебютировавших на песенном конкурсе, – Сыин Ли из КНР и Тео из Швейцарии– набрали наименьшее количество баллов, но вошли в число дипломантов. А это тоже победа!
– Для меня большая честь представить свою страну на «Славянском базаре». За недолгое время, которое нахожусь в Беларуси, я успела почувствовать очень теплую, дружественную атмосферу, гостеприимство людей, – отметила китаянка.
Все участники конкурса на своих родных языках после выступлений признавались в лучших чувствах к фестивалю, гостеприимному Витебску. На немецком – Эмина из Германии, которая, как выяснилось, уже была на сцене Летнего амфитеатра 22 года назад. Правда, об этом никто не догадывался, только мама Элада, которая участвовала в песенном конкурсе, будучи беременной. Такие удивительные истории случаются на «Славянском базаре», который дарит людям радость и любовь.
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news-ru/view/gran-pri-mezhdunarodnogo-pesennogo-konkursa-slavjanskogo-bazara-v-vitebske-poluchil-adilxan-makin-iz-18156-2019/
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