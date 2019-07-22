 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
Москва, Лужники.Metallica исполняет "Группа крови" В.Цоя.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ГОРЫНЫЧ 22 Июля 2019 в 10:14:38
смотреть в наушниках



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 22.07.2019 в 10:28:14   # 727138
Херь какая-то.
поощрить (1) | покарать (4)
  Рулон Обоев 22.07.2019 в 10:42:24   # 727140
Цитата: Zoggyla от 22.07.2019 04:28:14
Херь какая-то.


Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 22.07.2019 в 10:45:24   # 727141
Цитата: Рулон Обоев от 22.07.2019 04:42:24
Цитата: Zoggyla от 22.07.2019 04:28:14
Херь какая-то.


Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже
Лучше бы они yellow submarine спели
PC. У меня нет наушников и они мне на хрен не нужны!)
поощрить | покарать (1)
  SPYKER X 22.07.2019 в 11:17:50   # 727144
Перепели не очень!
поощрить | покарать
  Zoggyla 22.07.2019 в 11:19:29   # 727146
Антибиотик, иже с ним для вас
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь