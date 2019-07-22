Москва, Лужники.Metallica исполняет "Группа крови" В.Цоя.

Цитата: Zoggyla от

Херь какая-то. Херь какая-то.

Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже