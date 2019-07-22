Москва, Лужники.Metallica исполняет "Группа крови" В.Цоя.

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ГОРЫНЫЧ 22 Июля 2019 в 10:14:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 22.07.2019 в 10:42:24 # 727140
Цитата: Zoggyla от 22.07.2019 04:28:14
Херь какая-то.
Херь какая-то.
Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже
Цитата: Рулон Обоев от 22.07.2019 04:42:24Лучше бы они yellow submarine спели
Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже
Цитата: Zoggyla от 22.07.2019 04:28:14
Херь какая-то.
Херь какая-то.
Сказано же в наушниках слушать. Это на самом деле удивительно, мировые суперзвезды перепевают нашу звёздочку и очень даже неплохо! Низы это что то, представляю как там в реале было, мурашки по коже
PC. У меня нет наушников и они мне на хрен не нужны!)