Наш Ярослав Красиенко на работе в Москве

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Августа 2019 в 11:01:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 16.08.2019 в 11:07:37 # 728962
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 16.08.2019 05:07:37
Хто это?
Хто это?
Корреспондент рашенХабар, Ярослав КрЫсиенко
Цитата: Konstant от 16.08.2019 06:24:06
Все равно грамотный парень
Все равно грамотный парень
В комментах под этим видео в ютубе очень хорошо описывают его
Если корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...
Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен
Все знают что эти маргиналы получают за участие вознаграждение, ну так найдите способ вздрючить их за это. А если нет, значит вам это на руку.
Цитата: Hairless от 16.08.2019 06:46:02
Я смотрю, не зря ОМОН пиздит эту бунтующую малолетнюю шваль
Если корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...
Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен
Я смотрю, не зря ОМОН пиздит эту бунтующую малолетнюю шваль
Если корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...
Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен
причем тут малолетки? Люди уже выросли из штанов советской пропаганды, лично я наблюдаю немногих блогеров, и понимаю почему народ так кричит этому журналисту. Потому что это русский хабар, и они жутко лгут про митинги на своих канал. Если посмотрите выступления журналистов российской пропаганды, они все сняли потом свои ветрозащиты с микрофонов, чтоб брать интервью. И все репортажи были без опозновательных знаков. Многие в России известные люди поддерживают эту как вы говорите шваль.
Например вот слова Познера: Почему российская власть использует страх? Да потому, что сама напугана. Она не понимает, что делать с этим новым поколением, которое не было произведено на советском конвейере и которое все более склонно, нарушая вековые российские традиции, протестовать, не соглашаться, добиваться своего.
Сохранение сквера в Екатеринбурге, дело Голунова – лишь самая вершина айсберга, на самом деле речь идет о мощнейшем движении, которое остановить невозможно.