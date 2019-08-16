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Культура
Наш Ярослав Красиенко на работе в Москве
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danilov 16 Августа 2019 в 11:01:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ИНКВИЗИТОР 16.08.2019 в 11:07:37   # 728962
Хто это?
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  shlenchak 16.08.2019 в 11:09:36   # 728963
это я так понимаю россии 1 досталось за то что у них главная новость не митинги а путин в моцике???)
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  Konstant 16.08.2019 в 12:24:06   # 728968
Все равно грамотный парень
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  Dragon 16.08.2019 в 12:32:23   # 728971
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  Dragon 16.08.2019 в 12:43:54   # 728972
Цитата: Konstant от 16.08.2019 06:24:06
Все равно грамотный парень


В комментах под этим видео в ютубе очень хорошо описывают его
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  Hairless 16.08.2019 в 12:46:02   # 728973
Я смотрю, не зря ОМОН пиздит эту бунтующую малолетнюю шваль
Если корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...
Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен
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  Атакент 16.08.2019 в 13:16:32   # 728975
Позор позор позор
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  Konstant 16.08.2019 в 15:07:05   # 728980
Работа такая но мне его статьи нарвились
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  Yerla 16.08.2019 в 16:19:53   # 728984
нуууу чот слабенько .. нужно было отписдить его для полной картины .. .. а то окружили и орут прост .. зрелищА давай !!!
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  Вагнус 16.08.2019 в 17:42:17   # 728989
А что, нет закона о тунеядстве?т Так надо ввести!
Все знают что эти маргиналы получают за участие вознаграждение, ну так найдите способ вздрючить их за это. А если нет, значит вам это на руку.
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  Konstant 16.08.2019 в 18:03:57   # 728991
История повторяется
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  PHATik 16.08.2019 в 18:21:27   # 728992
Цитата: Hairless от 16.08.2019 06:46:02
Я смотрю, не зря ОМОН пиздит эту бунтующую малолетнюю шваль
Если корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...
Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен

причем тут малолетки? Люди уже выросли из штанов советской пропаганды, лично я наблюдаю немногих блогеров, и понимаю почему народ так кричит этому журналисту. Потому что это русский хабар, и они жутко лгут про митинги на своих канал. Если посмотрите выступления журналистов российской пропаганды, они все сняли потом свои ветрозащиты с микрофонов, чтоб брать интервью. И все репортажи были без опозновательных знаков. Многие в России известные люди поддерживают эту как вы говорите шваль.
Например вот слова Познера: Почему российская власть использует страх? Да потому, что сама напугана. Она не понимает, что делать с этим новым поколением, которое не было произведено на советском конвейере и которое все более склонно, нарушая вековые российские традиции, протестовать, не соглашаться, добиваться своего.

Сохранение сквера в Екатеринбурге, дело Голунова – лишь самая вершина айсберга, на самом деле речь идет о мощнейшем движении, которое остановить невозможно.
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