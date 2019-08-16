Наш Ярослав Красиенко на работе в Москве

Я смотрю, не зря ОМОН пиздит эту бунтующую малолетнюю швальЕсли корреспондент говорит то, что считает нужным он, а не митингующие - все, "позор", "ганьба" и т.д. Свобода слова, блин...Ничего не меняется в мире - ещё со времён Французской революции либералы и демократы, дорвавшись до власти, с упоением режут глотки тем, кто с ними не согласен