YouTube отказывается продвигать видео на казахском языке — проверять некому
danilov 29 Августа 2019 в 14:10:24
Администрация всемирно известного видеохостинга ограничила возможность платного продвижения материалов на казахском языке. Из-за того, что в компании нет специалистов, которые могут проверять материалы казакша на предмет разжигания ненависти и фейковой информации. Аналогичная ситуация коснулось белорусского, таджикского, татарского, башкирского и кыргызского языков.
Всего в «чёрном списке» сервиса 44 языка. Набрать специалистов в Казахстане Youtube пока не планирует.