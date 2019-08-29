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Культура
YouTube отказывается продвигать видео на казахском языке — проверять некому
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danilov 29 Августа 2019 в 14:10:24
Администрация всемирно известного видеохостинга ограничила возможность платного продвижения материалов на казахском языке. Из-за того, что в компании нет специалистов, которые могут проверять материалы казакша на предмет разжигания ненависти и фейковой информации. Аналогичная ситуация коснулось белорусского, таджикского, татарского, башкирского и кыргызского языков.
Всего в «чёрном списке» сервиса 44 языка. Набрать специалистов в Казахстане Youtube пока не планирует.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 29.08.2019 в 14:27:35   # 730247
Казахстан? Не, не слышал
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